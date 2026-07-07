Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам

Tекст: Мария Иванова

Освобожденная из рабства в Мьянме гражданка России передана сотрудникам посольства для отправки домой, передает РИА «Новости».

«Гражданка Российской Федерации, освобожденная 6 июня из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы, сегодня была передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родину», – сообщили в российской дипмиссии.

Возвращение россиянки стало результатом совместной работы дипломатических представительств России, МВД и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. В посольстве напомнили, что работа иностранцев в Мьянме без соответствующей визы является незаконной.

Миграционная служба Мьянмы запретила повторный въезд лицам, нарушившим трудовое законодательство, в том числе вовлеченным в мошеннические схемы. Дипломаты призывают критически оценивать предложения о быстром заработке в Юго-Восточной Азии от незнакомых лиц. Москва и Нейпьидо продолжают сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и спасении граждан от онлайн-мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня дипломаты и полиция вызволили россиянку из подпольного офиса в Мьянме.

Месяцем ранее Министерство иностранных дел призвало граждан внимательнее изучать предложения о трудоустройстве за рубежом.

Бывшие жертвы скам-центров неоднократно рассказывали об опасностях азиатского рабства.