Подросток утонул на озере в Якутии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла 5 июля на озере Диринг-Кюель, мальчик купался на воде вместе с родственником, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Он на непродолжительное время остался без присмотра мужчины и утонул

Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи уже составили план действий и назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Допрашиваются свидетели и проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

В СК отметили, что это не первый случай гибели ребенка на водоемах региона в этом сезоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Мирнинском районе Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке.

В начале июля в Пермском крае после опрокидывания лодки утонула школьница.

В конце июня в Хабаровском крае при крушении моторного судна погиб несовершеннолетний мальчик.