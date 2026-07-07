Ограбившему и убившему россиянку египтянину пригрозили смертной казнью

Tекст: Катерина Туманова

Уголовный суд провинции Красное море рассматривает вопрос о высшей мере наказания для 31-летнего египтянина, передает РИА «Новости».

«Ранее прокуратура Хургады обвинила находящегося под стражей 31-летнего Мухаммеда Бадави в умышленном убийстве гражданки России Светланы Медведевой, совершенном 9 октября 2025 года», – сообщил источник агентства.

Трагедия произошла осенью, когда злоумышленник беспрепятственно проник в незапертую квартиру россиянки ради ограбления. Получив отпор, преступник зарезал женщину, забрал ее сбережения и мобильный телефон, а затем скрылся.

Тело погибшей обнаружили охранники здания. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, он сразу признался в содеянном. Согласно местному законодательству, теперь вынесение окончательного приговора зависит от официального заключения верховного муфтия.

Согласно египетскому законодательств, верховный муфтий передаст суду свое заключение по данному делу, после чего будет вынесен приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года украинец был осужден в Перу за убийство россиянки. Полиция Таиланда сообщила о гибели россиянина Михаила Емельянова в Паттайе, который был похищен и убит. В Бангкоке похоронили найденную мертвой россиянку Веронику Партнову.



