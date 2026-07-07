  • Новость часаAxios сообщил о целях американских ударов в Иране
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    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума
    ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    Песков объяснил причины начала СВО Россией
    Трамп: Гренландией должны управлять США
    7 июля 2026, 07:21 • Новости дня

    Российский рынок акций начал утро снижением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии вторника понижается на 0,28%, следует из данных Московской биржи.

    Российский рынок акций начал утреннюю сессию с понижением на 0,28%, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 по московскому времени снизился до 2188 пунктов.

    Утренние торги на рынке акций проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная сессия стартует в 9.50 и продолжается до 19.00, в этот период формируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

    В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50, также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2. В основную сессию он совпадает с основным индексом iMOEX и позволяет инвесторам отслеживать динамику рынка в расширенные часы торговли.

    7 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    @ interpol.int

    Tекст: Мария Иванова

    В окрестностях украинской столицы обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской, которая проходила по делу о попытке устранения предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Накануне в Киевской области нашли закопанным тело Анастасии Березовской, передает «Украинская правда». Девушка подозревалась в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в расправе. Одним из фигурантов оказался действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Вторым предполагаемым участником преступления является бывший сотрудник правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о подрыве предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Французские правоохранительные органы рассматривали участие украинских спецслужб в качестве главной версии инцидента.

    Между тем пострадавший коммерсант очнулся в больнице Марселя после покушения.

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    7 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    ЛДПР предложила программу бесплатного питания для детей до трех лет

    Tекст: Ольга Иванова

    В России могут ввести федеральную программу бесплатного обеспечения специализированным питанием детей в возрасте до трех лет, с инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением разработать программу бесплатного питания для малышей, передает ТАСС.

    «ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания», – говорится в документе.

    В качестве альтернативы политик предложил установить единые минимальные федеральные гарантии. По его мнению, регионы смогут оказывать поддержку семьям как в натуральном виде, так и в форме денежных выплат, которые будут соответствовать реальной стоимости питания.

    Парламентарий подчеркнул, что сейчас обеспечение детей продуктами относится к полномочиям регионов. Из-за этого меры поддержки сильно различаются. Слуцкий уверен, что питание ребенка не должно зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи. Инициатива, по его словам, поможет обеспечить равный доступ к господдержке и сохранить здоровье детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года депутаты Госдумы предложили возродить систему бесплатных молочных кухонь для малышей.

    В начале прошлого года фракция ЛДПР внесла в парламент законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

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    7 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    @ Urs Lindt/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) отменил действовавшие ограничения для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях, а также временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в официальном заявлении организации.

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета  (МОК) снял ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, передает ТАСС. В пресс-службе организации отметили, что защитные меры в отношении атлетов и команд больше не действуют.

    «Рекомендованные условия участия, касающиеся российских спортсменов и команд, включая меры защиты, больше не применяются», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что для возвращения к международным стартам все российские спортсмены обязаны строго соблюдать установленные антидопинговые требования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет продлил санкции против российских спортсменов. Вскоре Объединенный мир борьбы допустил атлетов из России к международным турнирам без ограничений. Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал заявления МОК об объединяющей силе спорта сигналом к скорому восстановлению прав россиян.

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    7 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал ситуацию с горючим, передает ТАСС.

    «Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах – это огромная проблема», – заявил он. При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе.

    За последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Такую статистику ранее приводили местные издания со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

    Ситуацию также оценил бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик подчеркнул, что в государстве уже начинается масштабный дефицит горючего, вина за который полностью лежит на Владимире Зеленском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России за двенадцать дней уничтожили 37 используемых украинской армией автозаправочных станций.

    Эксперты объясняют высокую эффективность атак применением новой модификации беспилотника «Герань».

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой заправки.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Володин указал на лазейку, которой пользуются мигранты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мигранты массово устраиваются на работу в российских регионах без подтверждения квалификации, используя предусмотренные законодательством исключения из квот на привлечение трудовой иностранной силы. На эту проблему указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав пересмотреть действующий порядок привлечения зарубежных работников.

    Володин выразил недовольство действующими правилами трудоустройства иностранцев, передает ТАСС.

    Сейчас прибывающие по визе работники ограничены квотами, однако существует утвержденный правительством список исключений. Он включает 192 специальности, среди которых 38 врачебных должностей и 46 позиций для среднего медицинского персонала.

    Выступая на пленарном заседании, Вячеслав Володин отметил масштаб проблемы. «У нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации <…> без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», – заявил председатель Госдумы.

    По его словам, остроту ситуации подтверждает статистика Генпрокуратуры. В 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при аккредитации медиков с зарубежными дипломами, а в 17 субъектах таких сотрудников наняли без обязательного подтверждения квалификации. Политик подчеркнул необходимость свести перечень исключений к минимуму и сосредоточиться на подготовке собственных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума передала полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий мигрантов Министерству внутренних дел.

    В прошлом году ведомство запретило наем иностранных медицинских работников без подтвержденного знания русского языка.

    Весной 2025 года министерство сократило список специальностей для упрощенного получения вида на жительство до 29 позиций.

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    7 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание правовых условий для развития отечественных технологий искусственного интеллекта. Документ, поддержанный депутатами фракции «Единая Россия», призван сформировать единые правила регулирования ИИ и укрепить цифровую независимость страны.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что перед Россией стоит задача выстроить регулирование отрасли таким образом, чтобы оно не сдерживало разработчиков в условиях глобальной технологической конкуренции, передает «Единая Россия».

    «Технологии искусственного интеллекта проникли в нашу жизнь уже очень глубоко. Идtт гонка не только между сервисами, а между странами. Их три: Китай, Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация», – заявил Боярский.

    Законопроект вводит единый понятийный аппарат в сфере искусственного интеллекта, включая определения технологий и сервисов на их основе. По мнению авторов инициативы, это позволит сформировать общие подходы к дальнейшему регулированию применения ИИ в различных сферах экономики.

    Отдельное внимание в документе уделено использованию искусственного интеллекта в стратегически важных направлениях – обороне, безопасности, государственном управлении, социальной политике и образовании. Для этих сфер предлагается преимущественно применять российские решения.

    Развитие технологий предлагается вести по двум направлениям. Первое предусматривает создание суверенных моделей искусственного интеллекта, которые будут полностью основываться на российских технологиях и инфраструктуре. Такие решения планируется использовать в критически важных областях, перечень которых определит правительство.

    Второе направление связано с национальными моделями ИИ. Они также будут опираться на отечественную инфраструктуру, но при необходимости смогут использовать лучшие мировые разработки для развития экономики и повышения качества государственных и коммерческих сервисов.

    Боярский подчеркнул, что при создании таких систем особое значение будут иметь вопросы безопасности и соответствия российским ценностным ориентирам.

    «Мы видим требования к их безопасности, мы видим требования к соблюдению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что очень важно», – отметил депутат.

    Для дальнейшего развития искусственного интеллекта в России потребуется создание необходимой технологической базы. В нее войдут вычислительные мощности, центры обработки данных, энергетическая инфраструктура и новые технические решения. В связи с этим планируется подготовить комплекс нормативных актов и инфраструктурный план развития отрасли.

    Еще одним направлением станет регулирование вопросов авторского права. Законодатели намерены разработать механизм, который позволит одновременно защищать интеллектуальную собственность и обеспечивать возможность использования данных для обучения ИИ-моделей.

    Также законопроект предусматривает развитие системы доступа к данным, необходимых для обучения современных алгоритмов, при соблюдении требований действующего законодательства. Отдельно документ затрагивает вопрос маркировки материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. На первом этапе предлагается сделать такую маркировку добровольной, чтобы протестировать механизм и выработать единые правила его применения.

    Кроме того, предусмотрен переходный период для уже работающих цифровых сервисов. Они смогут продолжить функционировать в рамках специальных положений закона до 2032 года.

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    7 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков объяснил причины начала СВО Россией

    Песков: Россия перед началом СВО говорила об угрозе своей безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва неоднократно говорила об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но эти слова игнорировались, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

    «Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны», – заявил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что именно поэтому российская сторона предупреждала об опасности задолго до старта СВО. Однако, по словам Пескова, никто не захотел услышать позицию Москвы.

    Ранее Песков назвал спецоперацию неизбежным следствием отказа Запада от мирного урегулирования.

    Позже представитель Кремля констатировал трансформацию боевых действий в полномасштабный конфликт из-за вмешательства иностранных государств.

    На фоне этих событий Москва пообещала продолжить наращивание военного давления на киевский режим для достижения поставленных целей.

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    7 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    @ Monaco prosecutor/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под Киевом обнаружили тело Анастасии Березовской, подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. По подозрению в совершении преступления арестованы два человека, одним из которых оказался действующий офицер военной разведки, подтвердила Служба безопасности Украины.

    СБУ официально подтвердила информацию об обнаружении убитой женщины, передает ТАСС

    Вторым фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник украинских правоохранительных органов. Первый задержанный представитель ведомства уже дал признательные показания, подтвердив факт расправы над жертвой вместе с сообщником.

    Ранее убитая подозревалась в резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку.

    Заместитель генпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

    Бывший французский разведчик Клод Монике сообщил о планах Ермолаева раскрыть украинскую коррупцию в Европарламенте.

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    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира

    Global Liveability Index: Киев в рейтинге городов мира занял 166-е место из 173

    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    @ Michael Runkel/imagebrokerGlobal Look Press

    Столица Украины вошла в десятку самых худших для жизни городов мира по версии ежегодного исследования The Global Liveability Index 2026, подготовленного аналитическим подразделением Economist Intelligence Unit (EIU).

    Киев занял 166-е место из 173, набрав 45 баллов из 100, говорится в исследовании EIU. Выше украинской столицы расположились Тегеран (Иран), занявший 164-е место, и Хараре (Зимбабве), оказавшийся на 165-й строчке. Ниже Киева в рейтинге оказались только Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир (Алжир), Карачи (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия), который замкнул список на 173-м месте.

    При составлении рейтинга эксперты оценивали города по пяти критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Под критерием «стабильность» авторы исследования понимают уровень безопасности в городе. В него входят такие показатели, как уровень преступности, угроза терроризма, риск военных конфликтов и вероятность массовых беспорядков. По этому параметру Киев получил 40 баллов из 100. Также украинская столица набрала 42 балла за здравоохранение, 53 – за культуру и окружающую среду, 75 – за образование и 27 баллов за инфраструктуру, что стало одним из самых низких показателей среди всех участников исследования.

    Самым комфортным для жизни городом мира признан Копенгаген (Дания), набравший 98 баллов. В первую десятку также вошли Вена (Австрия), Мельбурн, Сидней и Аделаида (Австралия), Цюрих и Женева (Швейцария), Осака и Токио (Япония), а также Ванкувер (Канада).

    В отчете также отмечается, что наибольший прогресс в рейтинге продемонстрировали китайские города. Лидером по росту стал Фучжоу, поднявшийся сразу на семь позиций. Значительно улучшили свои места Нанкин, Уси, Циндао и ряд других городов Китая. Среди крупных мегаполисов заметно вырос Нью-Йорк, который поднялся на три строчки благодаря улучшению показателей по критерию «стабильность» на фоне снижения уровня преступности и уменьшения террористических рисков. Также в первую десятку вошел Токио, улучшивший оценку в категории «культура и окружающая среда».

    В то же время наиболее заметное снижение позиций зафиксировано у городов Ближнего Востока. Сильнее всего опустился Маскат (Оман) – сразу на 14 мест. Также ухудшились позиции Эль-Кувейта, Аммана, Манамы, Дохи, а также ряда европейских городов, включая Цюрих и Люксембург. По данным EIU, средняя оценка региона Ближнего Востока и Северной Африки снизилась на один балл главным образом из-за войны между Ираном и Израилем, которая негативно сказалась на показателях безопасности.

    Индекс The Global Liveability Index ежегодно оценивает 173 города мира по пяти основным категориям – стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура, на основании которых определяется общий уровень комфортности проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года Киев занял 165-ю строчку в рейтинге худших городов мира по качеству жизни. В январе 2026 года мэр города Виталий Кличко признал гуманитарную ситуацию в Киеве критической на фоне коллапса водоснабжения и энергетики.

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    7 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате попадания баллистической ракеты началось возгорание на промышленном объекте в Одессе.

    Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max со ссылкой на местные власти.

    «В результате удара баллистической ракеты пылает здание производственного предприятия и автомобили», – приводят авторы заявление представителей областной военной администрации.

    В прошлом году власти Одессы сообщили о возгорании промышленного здания после серии взрывов.

    В мае текущего года Министерство обороны России нанесло массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В начале июня ракетные комплексы «Искандер-М» поразили ряд промышленных и военных объектов противника.

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    7 июля 2026, 14:49 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников, следует из слов главы бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчина Пшидача.

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует встречаться с Владимиром Зеленским из-за продолжающейся на Украине героизации нацистских преступников, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

    Во вторник Навроцкий отправился в Стамбул для участия в саммите НАТО. «Нет такой непосредственно запланированной встречи. В то же время в ходе сегодняшнего ужина скорее всего будет Зеленский, хоть Украина и не является членом НАТО», – пояснил Пшидач, отвечая на вопрос о возможных переговорах политиков.

    Представитель канцелярии подчеркнул, что ранее украинская сторона неоднократно отвергала предложения о контактах, включая телефонные разговоры и визит в Варшаву с уже согласованной датой, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский отменил запланированную поездку в Гданьск. Пшидач отметил, что встреча ради встречи не имеет смысла, напомнив об отсутствии результатов после недавних переговоров глав МИД двух стран. Для улучшения отношений Киев должен прекратить героизацию коллаборантов, добавил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким.

    Организаторы конференции по восстановлению Украины в Гданьске не пригласили польского лидера на это международное мероприятие.

    Из-за прославления украинских националистов президент Польши лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.

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    7 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией

    Трамп: Гренландией должны управлять США

    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив о необходимости установления американского контроля над островом. Об этом он заявил во время визита в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

    По словам американского лидера, Дания, которая осуществляет управление Гренландией, якобы недостаточно занимается развитием территории. Трамп заявил, что остров имеет важное значение для Соединенных Штатов и должен перейти под управление Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», – заявил президент США.

    Он также отметил, что, по его мнению, Копенгаген не выделяет достаточных средств на поддержку региона. «Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», – сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что споры вокруг возможного установления контроля США над островом негативно отражаются на отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    «Это ухудшает мои отношения с НАТО», – заявил Трамп, говоря о разногласиях с партнерами по вопросу Гренландии.

    В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать Гренландию американской стороне.

    Зимой Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена.

    Из-за подобных агрессивных заявлений Европейский союз обсудил возможные варианты защиты острова от захвата.

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    7 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка

    Депутат Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка

    Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уже в первом классе ребенок должен почувствовать, что сам отвечает за свою работу и за собственную жизнь, а перекладывать весь объем программы на уроки нельзя без катастрофического падения качества обучения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя решение Минпросвещения освободить российских первоклассников от домашних заданий.

    С начала нового учебного года обучение в первых классах будет проходить полностью без домашних заданий. Соответствующая норма закреплена приказом Минпросвещения, из документа исключена позиция о суммарном объеме домашней работы по всем предметам продолжительностью до одного часа. Ведомство объясняет изменения стремлением снизить нагрузку на младших школьников и облегчить их адаптацию к учебе.

    «Отмену домашних заданий считаю трагической ошибкой. Ребенок должен уже в первом классе ощутить, что сам отвечает за свою работу, да и за всю свою жизнь. Понятно, первоклассникам стараются помочь родители, но и они должны понимать, что сделать за ребенка могут не все и не всегда», – говорит Вассерман.

    По словам депутата, привычка отвечать за собственный труд формируется именно в самом начале школьного пути. Участие взрослых в подготовке уроков имеет естественные пределы, и родительская помощь не может полностью подменять собственную работу ученика.

    «А уж требовать от учителей, чтобы весь объем учебной программы изучался только в классе, можно разве что ценой катастрофического падения качества этого изучения независимо от их стараний», – заключил публицист.

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о необходимости изменить формат домашних заданий из-за развития искусственного интеллекта, сделав их такими, которые искусственный интеллект не выполнит вместо ученика. Вопрос о целесообразности домашних работ поднимается именно из-за быстрого распространения нейросетей, из-за которых задания нередко выполняются формально.

    На ваш взгляд
    Нужны ли домашние задания в первом классе школы?



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