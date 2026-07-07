Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве

Певица Монеточка заочно получила год колонии

Tекст: Денис Тельманов

Мировой судья назначил певице Елизавете Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка (признана в РФ иноагентом), один год лишения свободы заочно, передает ТАСС. Дело рассматривалось в 359-м мировом судебном участке Москвы.

«Суд приговорил Гырдымову к году колонии заочно, срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или же выдачи в РФ», – сообщили агентству в суде.

Ранее в ходе судебного процесса прокурор запрашивал для исполнительницы наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии заочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года суд заочно арестовал Елизавету Гырдымову по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

В ноябре Басманный суд Москвы назначил артистке максимальный административный штраф. В сентябре певице запретили въезд на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Сербии.