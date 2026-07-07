В Туве без вести пропала школьница

В Туве без вести пропала еще одна школьница

Tекст: Алексей Дегтярёв

Она покинула свой дом 4 июля, с тех пор ее местонахождение остается неизвестным, указали в ведомстве, сообщает ТАСС.

«Сотрудниками Управления МВД России по Кызылу разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя 2011 года рождения, которая 4 июля вышла из дома по улице Беспалова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», – пояснили в МВД.

В день исчезновения подросток была одета в белые шорты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в масштабной операции по поиску двух других пропавших в Туве девочек участвуют почти 700 человек.

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