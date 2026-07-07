В Магаданской области нашли пропавшую тургруппу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Окончены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань, спасатели засекли их во время облета на вертолете Ми-8, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Их нашли в 30 километрах от места окончания маршрута.

Здоровью туристов ничто не угрожает. Путешественников доставили на вертолете в Магадан.

Причиной инцидента стала авария на воде. Во время сплава лодка ушла под воду, увлекая за собой спутниковый телефон. Из-за этого происшествия путешественники оказались лишены возможности выйти на связь со спасателями и подать сигнал бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для поисков пропавших на реке Армань путешественников спасатели задействовали вертолет Ми-8.

Несколькими днями ранее сотрудники экстренных служб развернули масштабную операцию по спасению пропавших на сплаве в Иркутской области людей.

В августе прошлого года авиация МЧС эвакуировала троих туристов со сломанным веслом с магаданской реки Бахапча.