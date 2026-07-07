Лукаку сравнялся с Марадоной по голам на чемпионатах мира

Знаковое событие произошло во время матча одной восьмой финала, передает ТАСС. Встреча против американской команды завершилась победой бельгийцев. Теперь на счету нападающего и легендарного аргентинского игрока по восемь точных ударов на мировых первенствах.
Абсолютным рекордсменом турнира остается Лионель Месси, в активе которого 20 забитых мячей. В настоящее время 33-летний Лукаку выступает за итальянский клуб Napoli, с которым выиграл чемпионат и суперкубок страны.
Ранее футболист защищал цвета таких известных команд, как Chelsea, Manchester United, Inter и Roma. Он выигрывал бронзу на турнире 2018 года в России и остается лучшим снайпером своей сборной с 93 голами.
Нынешний мундиаль совместно проводят США, Канада и Мексика. Впервые в истории соревнований за кубок борются 48 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, а завершится турнир 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, УЕФА резко осудил приостановку дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна перед матчем со сборной Бельгии.
В предыдущем раунде плей-офф бельгийская команда обыграла сенегальскую сборную со счетом 3:2.
Накануне английский форвард Гарри Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории мировых первенств.