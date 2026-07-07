WSJ узнала о возможной сделке банков США ради обхода лимита на комиссию

WSJ: Банки США могут заключить сделку ради обхода лимита на комиссию

Tекст: Катерина Туманова

«Некоторые из крупнейших банков США изучают возможность приобретения, позволяющего им обойти один из законов, которые они больше всего ненавидят: ограничения на комиссии, которые они получают при операциях с дебетовыми картами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Когда Capital One Financial купила Discover Financial за 50,6 млрд долларов, она получила сеть, которая устранила необходимость в посредниках при операциях с картами и позволила ей напрямую взаимодействовать с продавцами, сказано в статье.

Ряд крупных банков провел предварительные переговоры о покупке сети у финтех-компании Fiserv, ради обхода лимита на комиссии по дебетовым картам. При этом в состоятельность сделки верят очень не многие, в виду опасности вызвать запрет или неприятие у госорганов и регуляторов.

«Поправка Дурбина в США, являющаяся частью закона Додда – Франка, ограничивает комиссии, которые крупные банки взимают с продавцов за операции по дебетовым картам, если транзакции идут через внешнюю сеть. Но если банк сам владеет сетью, он от этого лимита освобождается, что и вызвало интерес к Fiserv», – цитирует американскую газету РБК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рост доходности гособлигаций США создал угрозу для позиций республиканцев. Рейтинг Forbes выявил рекордный взлет мировых корпораций. Управление Конгресса США по бюджету оценило рост дефицита из-за нового налогового закона в 3,4 трлн долларов.