  • Новость часаAxios сообщил о целях американских ударов в Иране
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    Трамп: Гренландией должны управлять США
    7 июля 2026, 05:45 • Новости дня

    WSJ узнала о возможной сделке банков США ради обхода лимита на комиссию

    WSJ: Банки США могут заключить сделку ради обхода лимита на комиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    JPMorgan, Bank of America и другие банки рассматривают возможность заключения сделки, которая перевернет мир платежей: сделка по созданию карточной сети может привести к увеличению комиссии за транзакции, но некоторые руководители банков обеспокоены реакцией законодателей и регуляторов.

    «Некоторые из крупнейших банков США изучают возможность приобретения, позволяющего им обойти один из законов, которые они больше всего ненавидят: ограничения на комиссии, которые они получают при операциях с дебетовыми картами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Когда Capital One Financial купила Discover Financial за 50,6 млрд долларов, она получила сеть, которая устранила необходимость в посредниках при операциях с картами и позволила ей напрямую взаимодействовать с продавцами, сказано в статье.

    Ряд крупных банков провел предварительные переговоры о покупке сети у финтех-компании Fiserv, ради обхода лимита на комиссии по дебетовым картам. При этом в состоятельность сделки верят очень не многие, в виду опасности вызвать запрет или неприятие у госорганов и регуляторов.

    «Поправка Дурбина в США, являющаяся частью закона Додда – Франка, ограничивает комиссии, которые крупные банки взимают с продавцов за операции по дебетовым картам, если транзакции идут через внешнюю сеть. Но если банк сам владеет сетью, он от этого лимита освобождается, что и вызвало интерес к Fiserv», – цитирует американскую газету РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост доходности гособлигаций США создал угрозу для позиций республиканцев. Рейтинг Forbes выявил рекордный взлет мировых корпораций. Управление Конгресса США по бюджету оценило рост дефицита из-за нового налогового закона в 3,4 трлн долларов.

    7 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией

    Трамп: Гренландией должны управлять США

    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив о необходимости установления американского контроля над островом. Об этом он заявил во время визита в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

    По словам американского лидера, Дания, которая осуществляет управление Гренландией, якобы недостаточно занимается развитием территории. Трамп заявил, что остров имеет важное значение для Соединенных Штатов и должен перейти под управление Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», – заявил президент США.

    Он также отметил, что, по его мнению, Копенгаген не выделяет достаточных средств на поддержку региона. «Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», – сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что споры вокруг возможного установления контроля США над островом негативно отражаются на отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    «Это ухудшает мои отношения с НАТО», – заявил Трамп, говоря о разногласиях с партнерами по вопросу Гренландии.

    В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать Гренландию американской стороне.

    Зимой Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена.

    Из-за подобных агрессивных заявлений Европейский союз обсудил возможные варианты защиты острова от захвата.

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    7 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США

    Американист Дудаков: Вероятность военной операции США в Бразилии около нулевая

    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США
    @ 1st Sgt. Austin Berner/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дональд Трамп намеренно обостряет ситуацию вокруг накрокартелей в Бразилии, чтобы затем представить общественности новую дипломатическую победу. Это вполне логично, учитывая, что в скором времени в Штатах состоятся выборы, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее Бразилия выразила обеспокоенность по поводу риска вторжения США.

    «Само по себе внесение США еще нескольких латиноамериканских организаций в список террористических мало что значит. Профильные ведомства Штатов регулярно пополняют эти реестры новыми ОПГ, но никаких интервенций это не влечет. Исключение составляет Венесуэла, но та операция имела первоосновой исключительно сырьевой фактор», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Вместе с тем, политолог указал на напряженные отношения главы Белого дома Дональда Трампа с нынешним президентом Бразилии Луисом да Силвой. «Впрочем, сценарий кражи бразильского лидера по аналогии с похищением Николаса Мадуро весьма маловероятен», – продолжил собеседник.

    Спикер считает, что Трамп может попытаться использовать ситуацию для создания давления на Бразилию в рамках пиара в преддверии промежуточных выборов в США. «Одним из элементов этого воздействия может стать требование выйти из БРИКС», – добавил аналитик.

    Но наиболее вероятным сценарием он считает закулисные переговоры Трампа с бразильским руководством. «В итоге да Силва может подыграть Белому дому, что увенчается заключением какой-нибудь довольно абстрактной «сделки». Также стороны могут объявить, что сообща поставили заслон наркотрафику», – пояснил Дробницкий.

    Вероятность проведения какой бы то ни было военной операции США на территории Бразилии около нулевая, согласен американист Малек Дудаков. При этом, заметил он, латиноамериканское направление остается одним из наиболее приоритетных для Пентагона.

    «Несмотря на отправку сил и ресурсов на Ближний Восток для противостояния с Ираном, Белый дом не забывает про Латинскую Америку. США проводят там не военные, а, скорее, полицейские операции. Это касается, в частности, Перу, Эквадора и ряда других небольших стран, где у власти находятся лояльные Вашингтону силы», – отметил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, опасения Бразилии по поводу вторжения США – это попытка действующей власти усилить свои позиции на предстоящих в октябре президентских выборах», – считает собеседник. Он напомнил, что в этой гонке администрация Трампа поддерживает правые силы, которые представляет Флавио Болсонару.

    «Для левых же во главе с да Силвой противостояние с США стало выигрышной повесткой. Когда Вашингтон начал вводить тарифы в отношении Бразилии, рейтинги нынешнего президента ощутимо выросли», – резюмировал политолог.

    Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виейра выразил обеспокоенность по поводу «риска применения США военной силы» против его страны. Об этом говорится в письме дипломата, направленном в Палату депутатов Национального конгресса, передает телеканал CNN Brasil.

    Адресант напомнил, что в мае Белый дом внес Primeiro comando da capital (PCC) и Comando vermelho («Красная команда») в список глобальных террористических организаций (SDGT). Обосновывалось это тем, что наркогруппировки имеют обширные сети, простирающиеся далеко за пределы Бразилии.

    «Такая квалификация может быть использована для оправдания трансграничных действий против бразильских государственных институтов», –  предупреждает Виейра. «Существует риск того, что США могут прибегнуть к применению военной силы», – детализировал глава бразильского внешнеполитического ведомства.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указывал, что решение американских властей может быть истолковано как предоставление Вашингтону полномочий на проведение операций против лидеров группировок в любой точке мира.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 17:34 • Новости дня
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о глубоком разочаровании в НАТО и признался, что мог бы не приехать на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.

    «Я был очень разочарован в НАТО. И честно говоря, если бы саммит проходил не в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил», – подчеркнул Трамп во время переговоров с президентом Турции, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал дружбу американского и турецкого лидеров спасением для Североатлантического альянса.

    Руководство военного блока подготовило для президента США презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Ранее Трамп раскритиковал европейских партнеров по НАТО.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые организации будут обязаны размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг в отделениях и на официальных интернет-ресурсах, такое решение принято Госдумой.

    Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости». Документ требует от участников рынка открыто сообщать обо всех условиях денежных переводов, включая Систему быстрых платежей. Данные должны своевременно обновляться при любых изменениях.

    Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул значимость защиты клиентов от неожиданных списаний. «Мы последовательно повышаем прозрачность всех финансовых услуг», – пояснил депутат. Точный порядок и сроки размещения сведений закрепят в специальных стандартах.

    Единые требования затронут также правила выдачи потребительских кредитов и займов. Член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что нововведение упростит контроль и сравнение предложений разных компаний. По его мнению, инициатива надежно защитит граждан от недобросовестных манипуляций с тарифами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через систему быстрых платежей до 30 млн рублей. Ранее регулятор опроверг слухи об изменении тарифов на отправку денег между счетами россиян. Весной в стране вступили в силу новые требования к заполнению реквизитов при перечислении средств.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану за якобы его нападения на суда в Ормузе

    США начали серию ударов по Ирану за подбитые в Ормузе суда

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    7 июля 2026, 06:35 • Новости дня
    Axios: США обвинили Иран в атаках на суда в Ормузском проливе

    Axios: США обвиняют Иран в атаках на суда в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные выпустили по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив в понедельник вечером, сообщили Axios два американских чиновника.

    Информаторы сообщили, что эти атаки ставят под угрозу меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе, пишет портал Axios.

    Это произошло после того, как истекла неделя действия соглашения между США и Ираном о прекращении атак в Ормузском проливе. США, скорее всего, нанесут ответные удары по иранским объектам, говорится в материале.

    Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе. Сообщалось, что судно поражено неизвестным снарядом, вызвавшим пожар.

    По словам американского чиновника, иранская ракета попала во второе торговое судно за день. По словам американского чиновника, оба судна получили значительные повреждения, но обошлось без жертв.

    Портал отмечает, что раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе на прошлой неделе завершился без особого прогресса в вопросе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снаряд повредил танкер у берегов Омана. Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив. Группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана.

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    7 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп предрек исчезновение Европы из-за миграции

    Трамп предрек исчезновение Европы из-за ошибочной миграционной политики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп предрек катастрофические последствия для европейского региона в случае сохранения текущего курса в сфере энергетики и контроля мигрантов.

    Президент США Дональд Трамп предупредил европейские страны об угрозе полного исчезновения, если они не изменят подход к миграционной и энергетической политике. Заявление прозвучало в Анкаре в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА «Новости».

    «Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», – заявил глава Белого дома.

    Американский лидер также отметил масштабные трансформации региона. По его словам, за последние 20 лет Европа превратилась в совершенно иное место. Трамп регулярно выступает с критикой европейских властей, указывая на разрушительные последствия их решений в энергетическом и миграционном секторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Трамп также заявлял о риске исчезновения Европы без изменений в энергетике и миграции. Ранее американский лидер отметил неверное направление развития европейских стран в последние десятилетия. В конце прошлого года он назвал миграционную политику региона настоящей катастрофой.

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    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    7 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новом виде мошенников – «раздолжнителей»

    Финансист Щербаченко: Мошенники-раздолжнители призывают не платить банкам

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники начали предлагать россиянам фиктивное списание кредитов за ежемесячную плату, маскируясь под компании по банкротству и призывая граждан не платить банкам, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    «Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают «раздолжнители», они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тыс. рублей в месяц за «сопровождение банкротства»», – рассказал специалист РИА «Новости».

    В этой схеме активно применяются методы социальной инженерии и манипуляции. Преступники уговаривают жертв переписать на них недвижимость и автомобили, утверждая, что это спасет имущество при процедуре банкротства. Когда у человека растут просрочки по кредитам, аферисты могут предложить оформить новый заем для оплаты их услуг.

    В результате граждане рискуют столкнуться с проблемами с законом, при этом их долги никуда не исчезают.

    Щербаченко посоветовал не доверять сомнительным посредникам, а обращаться напрямую в банк для оформления кредитных каникул или реструктуризации задолженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат предупредил об опасности перевода денег курьеру на карту. ЦБ России предупредил о массовых звонках злоумышленников под видом доставщиков маркетплейсов. Эксперты платформы «Мошеловка»   раскрыли схему обмана с ошибочным переводом средств на карту жертвы.

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    7 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер прибыл в Анкару для проведения двусторонних переговоров и участия в проходящем саммите НАТО.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал лидера США Дональда Трампа у трапа самолета, передает РИА «Новости».

    «В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре», – сообщил местный канал TRT Haber. После официальной церемонии встречи политики направились в президентский комплекс для переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для НАТО.

    В конце июня администрация американского президента запланировала продажу Анкаре реактивных авиадвигателей на сотни миллионов долларов.

    Ранее турецкий лидер сообщил о готовности главы США приехать в республику ради мирных переговоров по Украине.

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