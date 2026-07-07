На подлете к Москве сбили девять беспилотников

Собянин сообщил об атаке беспилотников на столичный регион на платформе Мах. По его словам, средства ПВО предотвратили прорыв аппаратов к городу.
«Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин. Он указал, что все аппараты были сбиты до достижения ими заявленной цели.
По информации мэра, на местах падения обломков действуют специалисты экстренных служб. Они занимаются осмотром территории и ликвидацией последствий инцидента, уточнил Собянин в своем сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО Минобороны уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву.
10 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов, направлявшихся в сторону столицы.
Ранее в июне ПВО уничтожили девять беспилотников, направлявшихся к Москве.