Вертолет вылетел на поиски пропавших на Колыме туристов

На поиски направили вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (ХАСЦ), указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уже обследованы 52 километра береговой полосы реки Армань.

Специалисты осматривают акваторию в районе поселка Мадаун. Также организовано дежурство у контрольной точки завершения маршрута. В наземной группировке задействованы 11 человек и семь единиц техники.

Отмечается, что зарегистрированная группа не завершила маршрут в установленные сроки. Туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань. Последний раз они выходили на связь по спутниковому телефону двое суток назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года вертолет МЧС спас троих сплавлявшихся по реке Бахапча туристов в Магаданской области.

Также в прошлом году туристы в составе группы из шести человек в Магаданской области попали под сход снежной массы, погибли четыре человека.

Также в 2025 году в Бурятии нашли живым туриста из Белоруссии, которого унесло течением при падении в месте слияния рек Китой и Билюты.