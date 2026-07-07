Роскачество: Россияне считают сахар главным критерием при выборе вина

Tекст: Алексей Дегтярёв

Главным фактором при выборе алкогольного напитка для россиян оказалось содержание сахара, заявили в организации, передают РИА «Новости».

Покупатели все чаще полагаются на собственные вкусовые ожидания, игнорируя известность бренда.

«Главным ориентиром при выборе остается тип вина по содержанию сахара – его назвали 34% опрошенных. Цена важна для 12% респондентов, а цвет – для 11%», – добавили там.

Для 97% потребителей решающее значение имеют вкус, послевкусие и общее качество продукта.

Большинство участников исследования (75%) готовы заплатить за бутылку не более 1,5 тыс. рублей. Идеальным балансом цены и качества граждане считают стоимость от 900 до 1000 рублей. В топе предпочтений остаются красные полусладкие вина, которые выбирают 51% за цвет и 55% за сладость.

При этом эксперты фиксируют падение интереса к красному вину на 23%, а к полусладкому – на 13%. Зато растет спрос на белые, розовые и сухие сорта. В сегменте отечественного виноделия продажи розовых вин увеличились на 14%, белых – на 7%, тогда как красные прибавили менее 1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскачества Максим Протасов заявил о стремительном росте доли белых и розовых вин на отечественном рынке.

Ранее эксперты ведомства зафиксировали резкое повышение качества российской алкогольной продукции за последние шесть лет.

При этом в ходе недавних проверок специалисты выявили серьезные дефекты вкуса у большинства образцов вина в мягкой упаковке.