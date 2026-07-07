Плачущий Роналду пообещал обдумать завершение карьеры

Роналду разрыдался после вылета с чемпионата мира

Tекст: Катерина Туманова

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен взять время на раздумья о своем будущем после вылета команды с чемпионата мира, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

В понедельник португальцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, завершив выступление на турнире. После финального свистка капитан национальной команды не сдержал слез, которые позже объяснил нормальным поведением, когда грустно и когда так покидаешь чемпионат мира.

«Правда в том, что это был мой последний чемпионат мира, но что касается остального, у меня будет время подумать, побыть с семьей, избежать поспешных решений, и я продолжу двигаться дальше», – заявил 41-летний спортсмен.

Футболист добавил, что ему грустно покидать турнир, однако он отдал все силы и уходит с чистой совестью. По его словам, жизнь игрока состоит из побед и поражений, после которых необходимо продолжать двигаться вперед.

Контракт легендарного нападающего с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который он выступает с декабря 2022 года, рассчитан еще на один год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал текущий турнир последним в карьере. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.