Нефтяной танкер у берегов Омана загорелся после удара неизвестным снарядом

Нефтяной танкер близ Омана загорелся после удара неизвестным снарядом

Tекст: Катерина Туманова

«Поступило сообщение о том, что танкер, следовавший в южном направлении, был поврежден неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару», – сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что сведений о жертвах или негативном воздействии на окружающую среду из-за инцидента не поступало. Власти проводят расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снаряд повредил танкер у берегов Омана. Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив. Группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана.



