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    7 июля 2026, 01:20 • Новости дня

    Нефтяной танкер у берегов Омана загорелся после удара неизвестным снарядом

    Нефтяной танкер близ Омана загорелся после удара неизвестным снарядом

    Tекст: Катерина Туманова

    В 8 км к востоку от Лимаха, Оман, загорелся танкер, в который попал неизвестный снаряд сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «Поступило сообщение о том, что танкер, следовавший в южном направлении, был поврежден неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару», – сказано в сообщении ведомства.

    Там уточнили, что сведений о жертвах или негативном воздействии на окружающую среду из-за инцидента не поступало. Власти проводят расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снаряд повредил танкер у берегов Омана. Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив. Группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана.


    5 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Вэнс: Что-то сломано в британской политике

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании подводят страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Руководство уже долгое время подводит страну», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Вэнс напомнил, что за последние годы в Британии сменилось шесть премьер-министров. «Мне это говорит о том, что что-то сломано в британской политике», – заявил Вэнс.

    Американский вице-президент подчеркнул, что, по его мнению, жители Британии остро нуждаются в существенных структурных изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Частая смена лидеров началась после отставки Дэвида Кэмерона в 2016 году. За ним последовали Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Кир Стармер пришел к власти в 2024 году, но его популярность стремительно упала на фоне многочисленных политических разворотов и неудач на местных выборах.

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    7 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной танкер Al-Raqayat подвергся обстрелу и загорелся при попытке пересечь Ормузский пролив в сопровождении американских военных кораблей.

    Судно следовало по оманскому маршруту под прикрытием американских военных, передает РИА «Новости».

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники уточняет причину инцидента. «Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения», – говорится в заявлении телеканала.

    Информацию об ударе подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, снаряд поразил левый борт судна, которое направлялось на юг вдоль побережья Омана. В результате прямого попадания на танкере вспыхнул пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники обвинили Иран в ракетных атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у побережья Омана.

    Незадолго до этого боевой самолет США атаковал шедшее в сторону Ирана судно в Оманском заливе.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган при попытке быть вежливым

    Макрон во время приветствия оконфузился перед четой Эрдоган

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    6 июля 2026, 08:19 • Новости дня
    В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи
    В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    С раннего утра жители и гости иранской столицы вышли на центральные улицы, чтобы проводить в последний путь верховного лидера Али Хаменеи.

    В Тегеране утром 6 июля сотни тысяч человек вышли на центральные улицы, чтобы участвовать в траурном шествии с гробом погибшего верховного лидера Али Хаменеи, передает ТАСС.

    Колонна с телом религиозного и политического лидера начала движение от улицы Энгелаб к площади Азади, где горожане могут проститься с ним.

    После завершения церемонии в столице гроб с телом Али Хаменеи отправят в город Кум, который считается главным религиозным центром страны. Там прощание с верховным лидером продолжится.

    На траурное шествие в иранскую столицу прибыли люди из разных регионов и из-за рубежа. На улицах Тегерана заметны делегации практически всех 31 провинции страны, что подчеркивает всенародный характер прощания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране 3 июля стартовали траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни.

    Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала политических и религиозных деятелей со всего мира.

    Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.

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    5 июля 2026, 15:26 • Новости дня
    Секретные документы британской армии нашли на обычной свалке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Секретные военные документы из крупнейшего гарнизона британской армии были обнаружены среди мусора на близлежащей свалке, сообщает газета Sun.

    Бумаги с грифом министерства обороны нашел местный житель на свалке в Каттерик-Бридж, передает РИА «Новости». В папке находились сведения о солдатах, оружии, сменах караула и протоколах безопасности.

    Британские власти уже начали проверку инцидента. «Руководители оборонного ведомства проводят расследование после того, как муниципальный совет сообщил об обнаружении на свалке секретных военных документов из крупнейшего гарнизона британской армии», – пишет The Sun.

    Утечка касается базы Каттерик в графстве Йоркшир. Там дислоцируются более десяти тысяч военнослужащих пятого полка королевской артиллерии и 32-го инженерного полка. Найденные материалы датируются 2018, 2021 и 2023 годами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года британское оборонное ведомство потеряло контактные данные десятков тысяч резервистов.

    В прошлом году из-за открытых армейских публикаций в Сеть утекли личные сведения военнослужащих элитных спецподразделений королевства.

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    6 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    Букингемский дворец отказался принять принца Гарри

    Telegraph сообщил об отказе Букингемского дворца предоставить Гарри жилье

    Tекст: Мария Иванова

    Принц Гарри столкнулся с отказом Букингемского дворца предоставить ему жилье на время июльского визита в Британию вместе с семьей.

    Об отказе Букингемского дворца разрешить принцу Гарри остановиться в королевской резиденции во время предстоящего визита в Британию сообщила газета Telegraph, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает: «Герцогу Сассекскому заявили, что он не сможет поселиться в Букингемском дворце». По данным газеты, первоначально Гарри предлагали разместиться в резиденции, но позднее это предложение отозвали.

    Источник во дворце пояснил, что решение связано с тем, что Гарри слишком поздно откликнулся на приглашение. Telegraph утверждает, что этот шаг был согласован с королем Карлом III. Монарха, по сведениям газеты, также беспокоит ожидаемое во вторник решение суда по иску Гарри к Daily Mail о клевете.

    Во дворце, по информации издания, опасаются, что возможное решение суда может скомпрометировать короля, если в этот момент Гарри будет проживать во дворце.

    Ранее ожидалось, что принц впервые за десять месяцев посетит Британию с 7 по 11 июля и впервые за четыре года привезет семью, но эти планы оказались под вопросом после отказа британских властей предоставить охрану.

    Отмечается, что семья Гарри ранее уже отказывалась от поездок в Лондон. В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Британию после конфликта с королевской семьей и сложили с себя королевские обязанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III отказался встретиться с принцем Гарри во время его визита в Британию для участия в судебном разбирательстве в январе 2026 года.

    Правительство Британии инициировало пересмотр мер безопасности для принца Гарри после его обращения в МВД с просьбой повторно оценить уровень угроз.

    Ранее принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей и о невозможности привезти супругу и детей на родину из-за решения суда об уменьшении полицейской охраны.

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    5 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Хуситы атаковали позиции йеменских военных в провинции Ходейда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 14 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли в результате атаки мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на юге провинции Ходейда, сообщило агентство AFP со ссылкой на военный источник.

    По меньшей мере 14 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли в результате атаки мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) на юге провинции Ходейда, передает ТАСС.

    «Мы смогли отразить атаку хуситов, которая привела к столкновениям, продолжавшимся несколько часов на рассвете в субботу. Противник был вынужден отступить», – заявил представитель правительственных войск. По его словам, в рядах нападавших также имеются убитые и раненые.

    Ожесточенные бои развернулись в округе Хейс, где хуситы попытались провести масштабное наступление на позиции правительственных сил в горном районе Даббас. Это столкновение стало одним из самых кровопролитных в регионе за последние годы. После прибытия подкрепления правительственным войскам удалось отбросить мятежников и полностью восстановить контроль над своими позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в провинции Ходейда при подрыве кортежа погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил Йемена.

    Вскоре после этого мятежники объявили воды Красного моря закрытыми для израильских судов.

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    7 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Загоревшийся в Оманском проливе танкер оказался под угрозой масштабного взрыва

    Reuters: Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Катарский танкер получил серьезные повреждения левого борта вблизи побережья Омана, из-за чего экипажу пришлось экстренно эвакуироваться, оставив полыхающее машинное отделение.

    Перевозящий сжиженный природный газ катарский танкер Al Rekayyat находится под угрозой масштабного взрыва, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    После вооруженного нападения в машинном отделении судна начался сильный пожар. Экипаж успел подать сигнал бедствия перед вынужденной эвакуацией. По информации иранской корпорации IRIB, катарское судно пыталось пройти через Ормузский пролив при поддержке американских военно-морских сил.

    Представители телекомпании заявили: «Танкер стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения». В результате ночного ракетного обстрела 7 июля пострадало еще одно судно. Значительные повреждения получил саудовский танкер, перевозивший сырую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский нефтяной танкер загорелся при попытке пересечения Ормузского пролива.

    Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных обстрелах коммерческих судов.

    В конце июня бойцы Корпуса стражей Исламской революции атаковали грузовое судно под сингапурским флагом.

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    6 июля 2026, 12:33 • Новости дня
    Британия заявила о перехвате Ту-142 над Норвежским морем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британская авиация якобы поднималась по тревоге для сопровождения пары противолодочных бортов ВКС России вблизи ударной авианосной группы, заявило британское Минобороны.

    Военное ведомство Британии задействовало боевые машины для контроля за полетом двух российских Ту-142, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Российские самолеты якобы «неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе» в Норвежском море.

    Их перехватили и сопроводили британские F-35.

    Отмечается, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве 2 июля.

    В марте 2026 года норвежские самолеты F-35 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС над Баренцевым морем.

    В мае Минобороны Британии заявило об опасном сближении российских истребителей с британским самолетом-разведчиком над Черным морем.

    В конце июня ВКС России и ВВС Народной-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное шестичасовое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    6 июля 2026, 03:52 • Новости дня
    Хакеры выставили на продажу данные с 80 тыс. компьютеров властей Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Хакеры взломали порядка 80 тыс. компьютеров властей Великобритании и похитили данные, которые затем выставили на продажу, пишет Telegraph.

    Хакеры «проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Британии и сотрудников МИД за рубежом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Отмечается, что при атаке злоумышленники использовали ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet на десятках тысяч машин.

    В результате хакеры получили доступ к информации сотрудников зарубежных миссий МИД Британии и местных органов власти. Среди пострадавших структур названы посольства в Таиланде и на Маврикии, муниципалитеты Дербишира и лондонский боро Уолтем Форест.

    Утечка также затронула данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компаний-поставщиков электроэнергии. Полученные адреса электронной почты и пароли, как подчеркивает газета, открывают доступ к ключевым правительственным IT-системам. По данным Telegraph, весь массив этих сведений продается в даркнете примерно за 60 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские хакеры взломали систему Минобороны Британии и получили доступ к данным военнослужащих.

    В 2022 году электронную почту нынешнего премьера Британии Кира Стармера хакеры взломали, когда он возглавлял оппозиционную Лейбористскую партию.

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    7 июля 2026, 06:35 • Новости дня
    Axios: США обвинили Иран в атаках на суда в Ормузском проливе

    Axios: США обвиняют Иран в атаках на суда в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные выпустили по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив в понедельник вечером, сообщили Axios два американских чиновника.

    Информаторы сообщили, что эти атаки ставят под угрозу меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе, пишет портал Axios.

    Это произошло после того, как истекла неделя действия соглашения между США и Ираном о прекращении атак в Ормузском проливе. США, скорее всего, нанесут ответные удары по иранским объектам, говорится в материале.

    Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе. Сообщалось, что судно поражено неизвестным снарядом, вызвавшим пожар.

    По словам американского чиновника, иранская ракета попала во второе торговое судно за день. По словам американского чиновника, оба судна получили значительные повреждения, но обошлось без жертв.

    Портал отмечает, что раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе на прошлой неделе завершился без особого прогресса в вопросе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снаряд повредил танкер у берегов Омана. Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив. Группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана.

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    6 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    При стрельбе после матча Мексика – Англия ранения получили четыре болельщика

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Лос-Анджелеса после матча Мексика – Англия произошли перестрелки, в результате которых четверо болельщиков получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент произошел на востоке Лос-Анджелеса после матча чемпионата мира Мексика – Англия, завершившегося со счетом 3:2 в пользу англичан, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    По данным издания, полиция получила сообщения о трех перестрелках, одна из них произошла на бульваре Уиттиер, где собрались толпы фанатов. Четверо раненых были доставлены в больницы, их состояние не раскрывается.

    Правоохранительные органы сообщили, что по факту стрельбы начато расследование. Матч Мексика –Англия стал для мексиканцев последним на турнире: сборная хозяев покидает чемпионат мира – 2026. Ранее на стадии 1/8 финала завершила выступление другая хозяйка турнира – команда Канады, уступившая Марокко со счетом 0:3.

    Еще одни хозяева мундиаля – сборная США – проведут матч 1/8 финала 7 июля против Бельгии. Текущий чемпионат мира впервые в истории принимает 48 команд, игры проходят в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Англии со счетом 3:2 обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в Мехико.

    С начала турнира в принимающих чемпионат мира штатах США более 100 вооруженных нападений привели к гибели 31 человека и ранению еще 85.

    В американском Броктоне празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира закончилось уличными перестрелками и ранением как минимум четырех человек.

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    7 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Наджаф

    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Ирак

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецборт с телом верховного аятоллы Ирана приземлился в аэропорту иракского города Наджаф для проведения масштабных траурных мероприятий с участием высшего руководства исламской республики.

    Самолет с телом убитого во время бомбардировки духовного лидера Ирана прибыл в Наджаф, передает иракское агентство INA.

    Высший комитет по организации похорон заявил о завершении «логистической и технической подготовки к траурной церемонии в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела».

    Делегацию из Ирана на мероприятиях возглавил президент страны Масуд Пезешкиан. После прибытия он встретился с главой правительства Ирака Али аз-Зейди. Чтобы все желающие могли проститься с аятоллой, иракский премьер-министр объявил 8 июля выходным днем, передает РИА «Новости».

    Официальная церемония похорон Али Хаменеи началась во вторник вечером в провинции Наджаф. Иракское информационное агентство сообщило, что в присутствии премьер-министра Ирака состоялась официальная церемония приема тела духовного лидера Ирана аятоллы Али аль-Хусейни Хаменеи.

    Церемония началась в городе Наджаф в присутствии президента Ирана Масуда Пезешкиана и сопровождающей его делегации, а также при участии различных иракских политических, религиозных и народных групп.

    Предполагается, что похороны верховного лидера пройдут 9 июля в его родном Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прощание с погибшим 28 февраля Али Хаменеи  стартовало 3 июля, траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни. Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала  политических и религиозных деятелей со всего мира.

    Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану за якобы его нападения на суда в Ормузе

    США начали серию ударов по Ирану за подбитые в Ормузе суда

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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