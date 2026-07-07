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    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит
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    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
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    Трамп: Гренландией должны управлять США
    7 июля 2026, 03:20 • Новости дня

    Процесс назначения пенсий в России стал проще и понятнее

    Новые правила оформления пенсии сделают проще ее получение

    Tекст: Катерина Туманова

    Социальный фонд начнет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке граждан через Единую цифровую платформу благодаря вступившим в силу правилам, согласно вступившему в силу 7 июля приказу Минтруда, который заменит правила, действовавшие с 2021 года.

    «Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии», – сказал РИА «Новости» доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

    Специалист уточнил, что свежие нормы затрагивают страховые, накопительные и государственные начисления. Главным новшеством стала цифровизация обмена информацией. Теперь ведомство будет искать необходимые сведения напрямую в государственных базах данных без участия заявителя.

    Дополнительные бумаги потребуются лишь при отсутствии нужной информации в системах, например, для подтверждения трудового стажа до 2002 года. При наличии всех сведений для оформления понадобятся только паспорт и СНИЛС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент НАПФ Денисов сообщил о том, что пенсионные баллы нужно докупать для страховой пенсии. Эксперт предупредила о риске приостановки выплаты пенсий. экономист Финогенова объяснила формулу расчета размера страховой пенсии.


    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков объяснил причины начала СВО Россией

    Песков: Россия перед началом СВО говорила об угрозе своей безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва неоднократно говорила об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но эти слова игнорировались, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

    «Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны», – заявил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что именно поэтому российская сторона предупреждала об опасности задолго до старта СВО. Однако, по словам Пескова, никто не захотел услышать позицию Москвы.

    Ранее Песков назвал спецоперацию неизбежным следствием отказа Запада от мирного урегулирования.

    Позже представитель Кремля констатировал трансформацию боевых действий в полномасштабный конфликт из-за вмешательства иностранных государств.

    На фоне этих событий Москва пообещала продолжить наращивание военного давления на киевский режим для достижения поставленных целей.

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС

    Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы

    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские атаки по АЗС стали серьезной проблемой для Украины, и офис Владимира Зеленского едва ли сможет ее решить. Тем более, что после уничтожения автозаправок ВС России наверняка начнут «охоту» на бензовозы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что за 12 дней российские военные поразили 37 объектов снабжения горюче-смазочными материалами.

    «Всего на Украине около 6 тыс. АЗС. В основном они представляют отделения крупных сетей», – отметил экономист Иван Лизан. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Собеседник также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

    «При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

    «Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», – добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

    Атаки по АЗС стали серьезной проблемой для украинской стороны, и власти едва ли смогут ее решить. Как напомнил Лизан, в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

    «Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

    Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС. По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

    «Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников

    Минпросвещения: С сентября у первоклассников домашних заданий не будет

    Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники из первых классов с начала нового учебного года будут избавлены от необходимости выполнять внеурочные работы, поскольку Минпросвещения их исключило из учебного плана.

    С первого сентября 2026 года обучение в первых классах российских школ будет проходить без домашних заданий, следует из официального письма Министерства просвещения Российской Федерации.

    «Обращаем внимание на то, что приказ Минпросвещения России от 8 октября 2025 г. № 729... устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Ранее методические рекомендации допускали домашние задания на дом для младших школьников. Такие задания должны были вводиться постепенно,  выполнение не должно было длиться дольше часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор призвал изменить формат школьных домашних заданий. Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах. Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ.


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    7 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    МИД РФ заявил о попытках представить нацистских пособников как героев в Молдавии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии все активнее присоединяются к опасной тенденции прославления нацистских коллаборационистов и переписывания истории Второй мировой войны, отметили в МИД.

    Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев раскритиковал политику некоторых государств в отношении исторической памяти, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия, наряду с Украиной и странами Прибалтики, вышла в авангард реабилитации военных преступлений.

    «Западные государства последовательно искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов как борцов за свободу... Украина, страны Прибалтики, а в последнее время все заметнее Молдавия находятся на переднем крае этой опасной тенденции», – заявил дипломат в ходе презентации доклада на площадке ОБСЕ в Вене.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в арсенале перечисленных государств активно используется переписывание истории. Кроме того, они ведут борьбу с культурным наследием, сносят памятники и преследуют религиозные организации, включая каноническое православие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Кишиневе выразило серьезную обеспокоенность ростом проявлений нацистской идеологии в Молдавии.

    Ранее в республике открыли памятник солдатам румынского диктатора Иона Антонеску. А министр культуры страны Серджиу Продан заявил об отсутствии разницы между советскими и фашистскими солдатами.

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    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

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    7 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Песков: Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году попытался изменить заранее согласованный текст документа по минским договоренностям, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Зеленский начал оспаривать содержание документа, который ранее уже утвердили специалисты, передает РИА «Новости».

    «Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи», – сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе также участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Песков уточнил, что глава российского государства удивился поведению собеседника и указал на недельную работу экспертов над текстом. Представитель Кремля назвал эту ситуацию очень ярким примером первого опыта общения двух политиков.

    Саммит прошел 9 декабря 2019 года. После общих переговоров лидеры России и Украины провели первую отдельную личную встречу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отказе украинского лидера утверждать заранее подготовленный итоговый документ на парижской встрече.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о кривляниях политика во время пресс-конференции по итогам данного саммита.

    Президент России Владимир Путин позже ознакомился с видеокадрами несерьезного поведения оппонента за столом переговоров.

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    7 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

    В Сумской области при боевом слаживании у ВСУ растут небоевые потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области, в ходе которых множатся небоевые потери противника.

    «На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше десяти  смертей мобилизованных украинцев, которые не выдержали физические нагрузки», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что командование 115 обр ТерО на своих ресурсах признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счет вынужденных переселенцев.

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в районе Уланово. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 метров. Постоянные стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    Как сообщили российские бойцы, в Черниговской области местные власти проводят информкампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине инициативу считают необходимой не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации.

    «Также в Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Российских войск по АЗС региона, где на севере области не осталось работающих автозаправочных станций», – поделились «Северяне».

    На Харьковском направлении в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах «Северяне» продвинулись до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. При этом стрелковые бои идут в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На подступах к Захаровке бойцы «Севера» уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, в лесных массивах около сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили три заправки украинской армии в Черниговской области. ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке, за которую ВС России ведут бои.

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    7 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Минкультуры инициировало увеличение лимита «Пушкинской карты»
    Минкультуры инициировало увеличение лимита «Пушкинской карты»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лимит госпрограммы для молодежи «Пушкинская карта» может вырасти до семи тысяч рублей, при этом часть средств разрешат тратить на посещение цирковых представлений.

    Министерство культуры России выступило с инициативой об увеличении номинала «Пушкинской карты» с пяти до семи тысяч рублей. Соответствующий проект нормативного акта уже размещен на официальном портале, передает РИА «Новости».

    Документ также предполагает выделение специального лимита в размере двух тысяч рублей исключительно на покупку билетов в государственные цирки.

    «Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей» - говорится в пояснительной записке к проекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент России Владимир Путин поддержал идею включения цирков в программу «Пушкинской карты».

    Ранее министерство культуры РФ рассматривало предложения по увеличению годового лимита средств на ней.

    До этого глава государства предлагал расширить данный проект для учащихся.

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    7 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Песков назвал единственное условие для применения ядерного оружия

    Песков: Россия готова применить ядерное оружие при угрозе ее существованию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва задействует ядерные силы только при реальной угрозе выживанию государства, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

    Представитель Кремля напомнил о существовании доктрины, где четко прописаны соответствующие условия, передает ТАСС.

    «Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено», – подчеркнул он. По его словам, в противном случае арсенал задействован не будет, и это крайне важно понимать.

    В апреле прошлого года Песков напомнил о положениях российской ядерной доктрины.

    Осенью 2024 года он допустил возможность ядерного ответа на применение Украиной западных неядерных ракет.

    До этого президент Владимир Путин назвал массированный старт средств воздушно-космического нападения основанием для применения ядерного оружия.

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    7 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделения ВС России продвинулись на северо-запад и приступили к боям за два новых населенных пункта, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря про Константиновку, можно уже поставить точку в обсуждении, освобожден данный населенный пункт или нет, поскольку наши военнослужащие продвинулись в северо-западном направлении. Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что деятельность российских войск  говорит о том, что они не остановились на достигнутом и начинают продвигаться дальше

    По его словам, российские подразделения активно расширяют зону контроля к северо-востоку от освобожденной Константиновки.

    Он отметил, что ВСУ не хватает сил для укрепления второй и третьей линии обороны под Константиновкой в ДНР.

    «Если мы говорим, пытается ли противник контратаковать у Константиновки, то на данный момент они сосредоточены сбором своих разрозненных отрядов, которые бежали из города. Это происходит в районе Алексеево-Дружковки. Вот там они пытаются выстроить эшелонированную линию обороны», – сообщил эксперт.

    Однако, ввиду острой нехватки личного состава украинскому командованию удалось только выстроить более-менее передовые порядки. Вторая же и третья линии обороны практически пустуют, подытожил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 30 июня начали штурм Осыково на константиновском направлении. Российские саперы начали разминирование освобожденной Константиновки. Иностранные наемники сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара.

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    7 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    «Победа» Путина украсила Овальный зал парламента Республики Сербской

    Подарок Путина стал украшением парламента Республики Сербской

    Tекст: Катерина Туманова

    Подаренная президентом России Владимиром Путиным литография «Победа» заняла почетное место в Овальном зале Народной скупщины Республики Сербской.

    «С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства. <...> Литография, которая теперь висит на стене Овального зала», – приводит ТАСС сообщение парламента страны в соцсети Х.

    Там сообщается, что литографию передали председателю парламента Ненаду Стевандичу во время празднования совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года.

    Литографию создал в 1971 году коллектив студии имени Митрофана Грекова по мотивам картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова «Победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз. Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина. В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса.


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    7 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Российские войска уничтожили четыре локомотива и грузовики с беспилотниками ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли серию точных ударов по транспортной инфраструктуре противника в Днепропетровской области и Харькове,.

    Министерство обороны в канале в Max опубликовало видеоролики, подтверждающие успешное поражение целей.

    В Днепропетровской области были уничтожены четыре локомотива. Два из них разбиты в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково, еще два состава поражены около Новомосковска.

    Кроме того, атаке подверглась стоянка техники на автодороге Р-73 возле Кирово. Там российские дроны сожгли три фуры и два тягача, которые перевозили беспилотники для нужд украинской армии.

    Оборонное ведомство также отчиталось о ликвидации еще до десяти грузовых автомобилей. Эти машины были уничтожены в Харькове и Павлограде.

    Накануне российские беспилотники атаковали транспортные средства украинских войск на Харьковском направлении.

    В конце июня дроны поразили военные эшелоны с топливом и боеприпасами на железнодорожном узле в Харькове.

    Несколькими днями ранее аппараты «Герань-2 Сикер» нанесли точные удары по пяти локомотивам в Запорожской и Харьковской областях.

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