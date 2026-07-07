WSJ: Основатель ВЭФ Шваб потребовал возвращения в организацию

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно документам, с которыми ознакомился Wall Street Journal (WSJ), 88-летний основатель ВЭФ недавно разослал письма членам совета директоров со списком требований, угрозами юридического характера и просьбой о консультативной роли, которая дала бы ему право голоса при назначении будущего руководства Форума», – говорится в статье.

Экс-руководитель предложил назначить его на консультативную должность, чтобы участвовать в выборе будущего руководства форума.

Шваб настаивает также на восстановлении доступа в здания ВЭФ и к внутренним каналам связи. Кроме того, он потребовал организовать прощальные визиты для него и супруги в зарубежные представительства ВЭФ, возобновить личную охрану и компенсировать не менее половины его судебных издержек.

Свои претензии он обосновывает публичным заявлением организации об отсутствии доказательств нарушений с его стороны, передает ТАСС.

WSJ пишет, что при расследовании были выявлены случаи дискриминации, нецелевого расходования корпоративных средств на роскошный образ жизни семьи Шваб, а также манипуляции данными при составлении рейтингов конкурентоспособности. По данным газеты, часть этих фактов по просьбе основателя была скрыта.

При уходе с поста в апреле 2025 года Клаус Шваб заключил соглашение с ВЭФ, по которому ему полагается выплата почти 7 млн долларов в конце 2025 и 2026 годов. В обмен он обязался не принимать активного участия в работе форума, который сейчас возглавляют Ларри Финк и Андре Хоффманн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, члены совета попечителей ВЭФ в мае 2025 года предложили провести следующее мероприятие за пределами Швейцарии, чтобы абстрагироваться от скандала. При этом Шваб захотел стать почетным председателем ВЭФ несмотря на скандал.