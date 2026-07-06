Прокуратура Манхэттена пригрозила российским руферам 20 годами тюрьмы

Российским руферам в Нью-Йорке грозит до 20 лет тюремного заключения

Tекст: Катерина Туманова

«Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни», – заявил представитель ведомства РИА «Новости».

Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус, известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в начале июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль здания, где развернули пацифистский баннер. Там же мужчина сделал девушке предложение.

За это паре экстремалов предъявили три обвинения в уголовных преступлениях категории D: безрассудная угроза жизни I степени, преступное причинение вреда имуществу II степени и кража со взломом III степени. За каждое из них предусмотрено максимальное наказание до семи лет тюрьмы.

Кроме того, по данным прокуратуры, россияне повредили чужое имущество на сумму свыше 1,5 тыс. долларов. Им также выдвинули административное обвинение за проникновение на крыши зданий, что грозит сроком до года.

В случае обвинительного вердикта суд может назначить наказание путем сложения сроков или избрать более мягкую форму. На предварительных слушаниях 2 июля молодые люди не признали вину, их адвокат назвал обвинения чрезмерными. Пару выпустили без залога, следующее заседание назначено на 24 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Нью-Йорка задержала забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян. Затем американский суд предъявил россиянам восемь обвинений. При этом юрист Бух предположил, что руферы могут отделаться условным сроком.