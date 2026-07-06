На Кубе полностью отключилось электричество

В понедельник на Кубе произошел полный коллапс электросети из-за блокады острова Вашингтоном, который поставил его на грань катастрофы.
Национальный союз электромонтажников сообщил в на платформе X , что вся система вышла из строя, произошло полное отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы и выяснение причин происшествия.
Министерство энергетики Кубы подтвердило полное отключение и заявило о восстановительных работах.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес пообещал осудить энергетическую блокаду США на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает агентство Bloomberg, поясняя, что Родригес 6 июля прибудет в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН.
Кроме того Родригес воспользуется визитом в США для того, чтобы «защитить суверенное право жителей острова жить без энергетического гнета, без внешнего удушения, без принуждения, без угроз кровопролитием, без коллективного наказания».
Как оказалось, устаревшие электростанции на Кубе регулярно выходят из строя даже при достаточном количестве топлива. Внутренняя добыча обеспечивает лишь около 2/5 от необходимых объемов потребления.
Только в марте на Кубе зафиксировали два масштабных блэкаута, а в 2025 году произошло шесть отключений света по всей стране.
Для преодоления самого серьезного кризиса за последние 50 лет правительство в июне представило почти 200 инициатив по формированию свободного рынка. Тем не менее данные шаги пока не помогли снизить санкционное давление со стороны Вашингтона, отметило агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Гаване произошло частичное отключение электричества и мобильной связи из-за аварии на теплоэлектростанции. Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как живет Куба в условиях тотальной блокады.