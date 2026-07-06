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    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    Суд в Ереване арестовал лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Царукяна
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду
    Песков объяснил причины начала СВО Россией
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
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    Трамп: Гренландией должны управлять США
    6 июля 2026, 21:56 • Новости дня

    Рыбак избил мужчину веслом и протаранил лодку на Енисее

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Красноярском крае у моста через Енисей рыбак напал на мужчину из-за замечания, который тот сделал о ловле сетями, сообщают местные СМИ.

    К незнакомцу подплыли двое мужчин, они пытались предупредить его об опасности рыболовных сетей для подвесных моторов, передает ТВК.

    В ответ злоумышленник начал нецензурно выражаться и достал дюралюминиевое весло. Завязалась потасовка, в ходе которой нападавший нанес несколько ударов по голове оппонента. Потерпевший смог отбиться от агрессора.

    После этого дебошир завел двигатель и начал таранить судно рыбаков. Один из пострадавших выпал за борт, а нападавший направил катер прямо на него. Мужчина успел вовремя нырнуть и спастись от попадания под винты.

    Нападавший быстро скрылся с места происшествия. Выживший сибиряк уже обратился с заявлением в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд Волгоградской области арестовал стрелявшего по рыбакам из-за спора о месте лова местного жителя.

    В Красноярском крае недовольный громкой музыкой мужчина расстрелял из охотничьего ружья компанию отдыхающих. В конце прошлого месяца в Хабаровском крае на реке Мая перевернулась моторная лодка с тремя пассажирами без спасательных жилетов.

    7 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    @ interpol.int

    Tекст: Мария Иванова

    В окрестностях украинской столицы обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской, которая проходила по делу о попытке устранения предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Накануне в Киевской области нашли закопанным тело Анастасии Березовской, передает «Украинская правда». Девушка подозревалась в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в расправе. Одним из фигурантов оказался действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Вторым предполагаемым участником преступления является бывший сотрудник правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о подрыве предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Французские правоохранительные органы рассматривали участие украинских спецслужб в качестве главной версии инцидента.

    Между тем пострадавший коммерсант очнулся в больнице Марселя после покушения.

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    7 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    ЛДПР предложила программу бесплатного питания для детей до трех лет

    Tекст: Ольга Иванова

    В России могут ввести федеральную программу бесплатного обеспечения специализированным питанием детей в возрасте до трех лет, с инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением разработать программу бесплатного питания для малышей, передает ТАСС.

    «ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания», – говорится в документе.

    В качестве альтернативы политик предложил установить единые минимальные федеральные гарантии. По его мнению, регионы смогут оказывать поддержку семьям как в натуральном виде, так и в форме денежных выплат, которые будут соответствовать реальной стоимости питания.

    Парламентарий подчеркнул, что сейчас обеспечение детей продуктами относится к полномочиям регионов. Из-за этого меры поддержки сильно различаются. Слуцкий уверен, что питание ребенка не должно зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи. Инициатива, по его словам, поможет обеспечить равный доступ к господдержке и сохранить здоровье детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года депутаты Госдумы предложили возродить систему бесплатных молочных кухонь для малышей.

    В начале прошлого года фракция ЛДПР внесла в парламент законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал ситуацию с горючим, передает ТАСС.

    «Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах – это огромная проблема», – заявил он. При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе.

    За последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Такую статистику ранее приводили местные издания со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

    Ситуацию также оценил бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик подчеркнул, что в государстве уже начинается масштабный дефицит горючего, вина за который полностью лежит на Владимире Зеленском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России за двенадцать дней уничтожили 37 используемых украинской армией автозаправочных станций.

    Эксперты объясняют высокую эффективность атак применением новой модификации беспилотника «Герань».

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой заправки.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 07:18 • Новости дня
    Украинцы перед годовщиной Волынской резни расклеили в Польше плакаты с Бандерой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который приходится на 11 июля, расклеили в Польше плакаты с портретами главаря «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал о провокационных действиях беженцев, передает РИА «Новости». Подпольщики предоставили фотографии листовок, на которых изображен Бандера с подписью «наш герой». Кроме того, на плакатах присутствуют оскорбительные надписи в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

    Ранее в польском сейме отмечали, что украинские националисты активно распространяют антипольский контент в социальных сетях. Эти публикации связаны с историей запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. Вопрос трактовки Волынской резни остается наиболее сложным в отношениях между двумя странами.

    Напомним, летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Позиция Варшавы заключается в том, что сторонники ОУН-УПА совершали массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств в период с 1939 по 1945 годы. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение лишь на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    ФСБ России обнародовала архивные документы о ликвидации организатора Волынской резни Дмитрия Клячкивского.

    Представители Варшавы выступили с инициативой обсудить преступления украинских националистов на международном уровне.

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    7 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    @ Urs Lindt/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) отменил действовавшие ограничения для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях, а также временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в официальном заявлении организации.

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета  (МОК) снял ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, передает ТАСС. В пресс-службе организации отметили, что защитные меры в отношении атлетов и команд больше не действуют.

    «Рекомендованные условия участия, касающиеся российских спортсменов и команд, включая меры защиты, больше не применяются», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что для возвращения к международным стартам все российские спортсмены обязаны строго соблюдать установленные антидопинговые требования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет продлил санкции против российских спортсменов. Вскоре Объединенный мир борьбы допустил атлетов из России к международным турнирам без ограничений. Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал заявления МОК об объединяющей силе спорта сигналом к скорому восстановлению прав россиян.

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    7 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание правовых условий для развития отечественных технологий искусственного интеллекта. Документ, поддержанный депутатами фракции «Единая Россия», призван сформировать единые правила регулирования ИИ и укрепить цифровую независимость страны.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что перед Россией стоит задача выстроить регулирование отрасли таким образом, чтобы оно не сдерживало разработчиков в условиях глобальной технологической конкуренции, передает «Единая Россия».

    «Технологии искусственного интеллекта проникли в нашу жизнь уже очень глубоко. Идtт гонка не только между сервисами, а между странами. Их три: Китай, Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация», – заявил Боярский.

    Законопроект вводит единый понятийный аппарат в сфере искусственного интеллекта, включая определения технологий и сервисов на их основе. По мнению авторов инициативы, это позволит сформировать общие подходы к дальнейшему регулированию применения ИИ в различных сферах экономики.

    Отдельное внимание в документе уделено использованию искусственного интеллекта в стратегически важных направлениях – обороне, безопасности, государственном управлении, социальной политике и образовании. Для этих сфер предлагается преимущественно применять российские решения.

    Развитие технологий предлагается вести по двум направлениям. Первое предусматривает создание суверенных моделей искусственного интеллекта, которые будут полностью основываться на российских технологиях и инфраструктуре. Такие решения планируется использовать в критически важных областях, перечень которых определит правительство.

    Второе направление связано с национальными моделями ИИ. Они также будут опираться на отечественную инфраструктуру, но при необходимости смогут использовать лучшие мировые разработки для развития экономики и повышения качества государственных и коммерческих сервисов.

    Боярский подчеркнул, что при создании таких систем особое значение будут иметь вопросы безопасности и соответствия российским ценностным ориентирам.

    «Мы видим требования к их безопасности, мы видим требования к соблюдению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что очень важно», – отметил депутат.

    Для дальнейшего развития искусственного интеллекта в России потребуется создание необходимой технологической базы. В нее войдут вычислительные мощности, центры обработки данных, энергетическая инфраструктура и новые технические решения. В связи с этим планируется подготовить комплекс нормативных актов и инфраструктурный план развития отрасли.

    Еще одним направлением станет регулирование вопросов авторского права. Законодатели намерены разработать механизм, который позволит одновременно защищать интеллектуальную собственность и обеспечивать возможность использования данных для обучения ИИ-моделей.

    Также законопроект предусматривает развитие системы доступа к данным, необходимых для обучения современных алгоритмов, при соблюдении требований действующего законодательства. Отдельно документ затрагивает вопрос маркировки материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. На первом этапе предлагается сделать такую маркировку добровольной, чтобы протестировать механизм и выработать единые правила его применения.

    Кроме того, предусмотрен переходный период для уже работающих цифровых сервисов. Они смогут продолжить функционировать в рамках специальных положений закона до 2032 года.

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    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

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    7 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    @ Monaco prosecutor/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под Киевом обнаружили тело Анастасии Березовской, подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. По подозрению в совершении преступления арестованы два человека, одним из которых оказался действующий офицер военной разведки, подтвердила Служба безопасности Украины.

    СБУ официально подтвердила информацию об обнаружении убитой женщины, передает ТАСС

    Вторым фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник украинских правоохранительных органов. Первый задержанный представитель ведомства уже дал признательные показания, подтвердив факт расправы над жертвой вместе с сообщником.

    Ранее убитая подозревалась в резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку.

    Заместитель генпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

    Бывший французский разведчик Клод Монике сообщил о планах Ермолаева раскрыть украинскую коррупцию в Европарламенте.

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    7 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной танкер Al-Raqayat подвергся обстрелу и загорелся при попытке пересечь Ормузский пролив в сопровождении американских военных кораблей.

    Судно следовало по оманскому маршруту под прикрытием американских военных, передает РИА «Новости».

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники уточняет причину инцидента. «Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения», – говорится в заявлении телеканала.

    Информацию об ударе подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, снаряд поразил левый борт судна, которое направлялось на юг вдоль побережья Омана. В результате прямого попадания на танкере вспыхнул пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники обвинили Иран в ракетных атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у побережья Омана.

    Незадолго до этого боевой самолет США атаковал шедшее в сторону Ирана судно в Оманском заливе.

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    7 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций, после ударов российских сил, сообщили в силовых структурах.

    В Черниговской области Украины фактически прекратили работу все автозаправочные станции после целенаправленных ударов российских сил, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.

    «В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций», – рассказали силовики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские беспилотники уничтожили три автозаправки ВСУ в Черниговской области.

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой АЗС.

    Ранее украинская сторона лишилась заправочных станций сразу в пяти регионах страны.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 14:49 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников, следует из слов главы бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчина Пшидача.

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует встречаться с Владимиром Зеленским из-за продолжающейся на Украине героизации нацистских преступников, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

    Во вторник Навроцкий отправился в Стамбул для участия в саммите НАТО. «Нет такой непосредственно запланированной встречи. В то же время в ходе сегодняшнего ужина скорее всего будет Зеленский, хоть Украина и не является членом НАТО», – пояснил Пшидач, отвечая на вопрос о возможных переговорах политиков.

    Представитель канцелярии подчеркнул, что ранее украинская сторона неоднократно отвергала предложения о контактах, включая телефонные разговоры и визит в Варшаву с уже согласованной датой, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский отменил запланированную поездку в Гданьск. Пшидач отметил, что встреча ради встречи не имеет смысла, напомнив об отсутствии результатов после недавних переговоров глав МИД двух стран. Для улучшения отношений Киев должен прекратить героизацию коллаборантов, добавил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким.

    Организаторы конференции по восстановлению Украины в Гданьске не пригласили польского лидера на это международное мероприятие.

    Из-за прославления украинских националистов президент Польши лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.

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    7 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Нидерланды заявили об исчерпании возможностей военной помощи Киеву

    Минобороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей помощи Киеву

    Нидерланды заявили об исчерпании возможностей военной помощи Киеву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Амстердам больше не имеет ресурсов для оказания прямой военной поддержки украинской армии из-за исчерпания собственных запасов вооружений.

    Нидерланды больше не могут предоставлять прямую военную поддержку Киеву, так как исчерпали свои возможности, сообщает Bloomberg.

    «У нас как у Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы сделали так много», – заявила министр обороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус на полях саммита НАТО. Отвечая на вопрос о новых запросах на ракеты для комплексов Patriot, глава ведомства подчеркнула, что Амстердам находится на пределе.

    Йешильгёз-Зегериус добавила, что планирует призвать другие государства усилить помощь украинской стороне, поскольку Нидерланды уже сделали все возможное. На фоне продолжающейся спецоперации на Украине Киев испытывает острую нехватку систем ПВО для перехвата ракет. В преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков из их арсеналов.

    На данный момент Амстердам потратил 9,1 млрд евро на военную поддержку Киева, запланировав выделить еще 11,6 млрд евро. Кроме того, Нидерланды пообещали направить один млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские партнеры оплачивают поставки американского оружия на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Нидерланды решили перенести часть военного бюджета с 2026 года для ускорения поставок Киеву.

    В декабре Минобороны королевства выделило 700 млн евро на закупку беспилотников для украинской армии.

    На прошлой неделе консультативный совет при правительстве страны предложил задействовать нидерландский военный контингент в будущей международной миссии.

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    7 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка

    Депутат Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка

    Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уже в первом классе ребенок должен почувствовать, что сам отвечает за свою работу и за собственную жизнь, а перекладывать весь объем программы на уроки нельзя без катастрофического падения качества обучения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя решение Минпросвещения освободить российских первоклассников от домашних заданий.

    С начала нового учебного года обучение в первых классах будет проходить полностью без домашних заданий. Соответствующая норма закреплена приказом Минпросвещения, из документа исключена позиция о суммарном объеме домашней работы по всем предметам продолжительностью до одного часа. Ведомство объясняет изменения стремлением снизить нагрузку на младших школьников и облегчить их адаптацию к учебе.

    «Отмену домашних заданий считаю трагической ошибкой. Ребенок должен уже в первом классе ощутить, что сам отвечает за свою работу, да и за всю свою жизнь. Понятно, первоклассникам стараются помочь родители, но и они должны понимать, что сделать за ребенка могут не все и не всегда», – говорит Вассерман.

    По словам депутата, привычка отвечать за собственный труд формируется именно в самом начале школьного пути. Участие взрослых в подготовке уроков имеет естественные пределы, и родительская помощь не может полностью подменять собственную работу ученика.

    «А уж требовать от учителей, чтобы весь объем учебной программы изучался только в классе, можно разве что ценой катастрофического падения качества этого изучения независимо от их стараний», – заключил публицист.

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о необходимости изменить формат домашних заданий из-за развития искусственного интеллекта, сделав их такими, которые искусственный интеллект не выполнит вместо ученика. Вопрос о целесообразности домашних работ поднимается именно из-за быстрого распространения нейросетей, из-за которых задания нередко выполняются формально.

    На ваш взгляд
    Нужны ли домашние задания в первом классе школы?



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    7 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Танцевавших лезгинку у храма в Москве оштрафовали на 30 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировой судья Басманного района столицы обязал выплатить по 30 тыс. рублей станцевавших лезнинку ночью напротив церкви Святителя Николая Чудотворца в столице, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    «Суд привлек к административной ответственности группу мужчин за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания», – указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Представители суда также добавили, что все четверо фигурантов признаны виновными. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне московский суд оштрафовал религиозного деятеля Дамира Мухетдинова на 150 тыс. рублей за осквернение богослужебных предметов.

    В марте мировой судья назначил жителю столицы штраф за публикацию фотографий с оскверненными святынями.

    Месяцем ранее другой москвич получил административное наказание за совершение намаза в коридоре здания суда.

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    7 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бесконтрольное наращивание военного потенциала западными странами в попытке достичь глобального доминирования неминуемо приведет блок к провалу на фоне упадка европейской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Постоянное желание Североатлантического альянса наращивать вооружения в конечном итоге обернется провалом, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Аддис-Абебе.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тяжелое положение европейской экономики, особенно выделив спад в Германии. По его словам, текущий кризис уже невозможно скрыть от общественности.

    Дипломат добавил, что социальная сфера в странах Европы испытывает серьезные трудности, а выплаты населению сокращаются. При этом гражданский бизнес вынужден массово переносить производство в США, где созданы более комфортные условия для работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия экспансии НАТО.

    Ранее министр сообщил о попытках Североатлантического альянса навязать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

    В свою очередь журналист Александр Христофору призвал серьезно воспринимать слова российского дипломата о быстрой милитаризации западного военного блока.

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