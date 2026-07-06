Рыбак избил мужчину веслом и протаранил лодку на Енисее

Tекст: Алексей Дегтярёв

К незнакомцу подплыли двое мужчин, они пытались предупредить его об опасности рыболовных сетей для подвесных моторов, передает ТВК.

В ответ злоумышленник начал нецензурно выражаться и достал дюралюминиевое весло. Завязалась потасовка, в ходе которой нападавший нанес несколько ударов по голове оппонента. Потерпевший смог отбиться от агрессора.

После этого дебошир завел двигатель и начал таранить судно рыбаков. Один из пострадавших выпал за борт, а нападавший направил катер прямо на него. Мужчина успел вовремя нырнуть и спастись от попадания под винты.

Нападавший быстро скрылся с места происшествия. Выживший сибиряк уже обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд Волгоградской области арестовал стрелявшего по рыбакам из-за спора о месте лова местного жителя.

В Красноярском крае недовольный громкой музыкой мужчина расстрелял из охотничьего ружья компанию отдыхающих. В конце прошлого месяца в Хабаровском крае на реке Мая перевернулась моторная лодка с тремя пассажирами без спасательных жилетов.