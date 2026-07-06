Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию

Tекст: Валерия Городецкая

Он стал первым западным лидером, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 года, передает ТАСС.

В ходе пребывания в сирийской столице Макрон проведет переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. Как сообщает государственное телевидение, французский лидер намерен призвать Дамаск «играть более активную роль в снижении напряженности в регионе».

Ранее пресс-служба президента Сирии сообщила, что глава Франции нанесет визит для укрепления двусторонних отношений. Указывалось, что Макрона сопровождает делегация, в состав которой вошли инвесторы и представители французских компаний. Политики также проведут круглый стол с участием обеих делегаций.

Ранее сообщалось, что Макрон запланировал поездку в Дамаск вместе с делегацией инвесторов.

Незадолго до этого сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны. В прошлом году Министерство финансов США исключило главу арабской республики из санкционного списка.