Овечкин рассказал о вариантах продолжения карьеры в НХЛ

Овечкин высказался о возможном завершении карьеры в НХЛ

Tекст: Денис Тельманов

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин пока не знает, станет ли предстоящий сезон последним для него в Северной Америке, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что хоккеист подписал соглашение с «Вашингтоном» на один год. «Я не знаю, – ответил Овечкин на вопрос, станет ли следующий сезон в НХЛ последним для него. – Посмотрим. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы показать, что я все еще хороший игрок и все еще могу помочь команде побеждать».

Овечкину 40 лет, с 2005 года он выступает за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард девять раз становился лучшим снайпером регулярного сезона, три раза признавался самым ценным игроком, а в 2018 году стал самым ценным игроком плей-офф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первого июля срок действия предыдущего соглашения форварда с клубом истек. Генеральный менеджер команды Крис Патрик подтвердил наличие ресурсов для заключения нового договора.

Вскоре российский нападающий продлил сотрудничество с «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.