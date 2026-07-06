Эстония лишена чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Как передает РИА «Новости», изначально первенство должно было пройти в Эстонии, однако местная федерация запретила участие российским и белорусским спортсменам.

Решение о переносе объясняется тем, что чемпионат Европы будет иметь статус отборочного турнира к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. В этой связи организаторы подчеркнули необходимость допуска всех спортсменов, имеющих право участвовать в квалификации.

При этом Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) разрешает участие атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе.

На сайте Европейской стрелковой конфедерации новым местом проведения турнира уже указана испанская Гранада. Состязания состоятся с 3 по 9 марта 2027 года.

В январе Международная федерация фехтования лишила Эстонию права на проведение чемпионата Европы из-за недопуска россиян.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал перенос соревнований из этой страны хорошим прецедентом для отечественных спортсменов.

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики по аналогичной причине отменил проведение юниорского первенства в польском Люблине.