Девушка на гидроцикле протаранила сапборд с тремя мужчинами

Tекст: Денис Тельманов

Авария на воде случилась днем 6 июля вблизи поселка Октябрьский, передает ТАСС. Девушка, управлявшая гидроциклом, совершила наезд на доску для плавания, на которой находились трое отдыхающих.

Двоим пострадавшим удалось самостоятельно добраться до берега после падения в воду. Судьба третьего пассажира сапборда пока остается неизвестной, ведутся его поиски.

«По предварительным данным, 6 июля 2026 года в дневное время в акватории реки Волга вблизи п. Октябрьский в Татарстане девушка на гидроцикле совершила наезд на сапборд, на котором находилось трое мужчин», – сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне около татарстанского поселка Октябрьский при падении с сапборда утонули мужчина и ребенок.

Осенью прошлого года в этом же районе в результате опрокидывания катера погибли две девушки. В сентябре 2025 года в Перми после столкновения гидроцикла с лодкой пропал без вести подросток.