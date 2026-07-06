Водителя арестовали после гибели ребенка в ДТП в Калининграде

Tекст: Денис Тельманов

Водитель, совершивший смертельный наезд на семью с двумя детьми в Калининграде, арестован до пятого сентября, передает ТАСС. В результате аварии погиб трехлетний ребенок, а годовалая девочка впала в кому.

В прокуратуре Калининградской области сообщили: «С учетом позиции прокуратуры Московского района города Калининграда 36-летний водитель, совершивший 5 июля смертельное ДТП в Прибрежном, заключен под стражу до 5 сентября 2026 года.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области».

Трагедия произошла пятого июля на улице Заводской. Мужчина, управляя автомобилем Mercedes, превысил скорость, потерял управление и выехал на тротуар. Жертвой аварии стал малолетний мальчик, скончавшийся на месте, а 23-летняя женщина и годовалая девочка были экстренно госпитализированы.

В отношении виновника происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 12 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пьяный водитель сбил семью на тротуаре. Сотрудники полиции оперативно задержали виновника аварии.

Правоохранительные органы возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело.