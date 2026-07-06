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    6 июля 2026, 20:19 • Новости дня

    Рябков заявил о ежедневных контактах Лаврова и Рубио

    Рябков: Лавров и Рубио ведут диалог ежедневно письменно и устно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в постоянном контакте, диалог на рабочем уровне продолжается ежедневно, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков на полях Международной школы ПИР-центра в Звенигороде.

    «Контакты не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем», – отметил дипломат, передает ТАСС.

    Ранее Лавров выразил обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины.

    До этого американский дипломат заявил о необходимости сохранения двустороннего диалога с Москвой.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    6 июля 2026, 05:27 • Новости дня
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация настаивает на переходе украинских вооруженных сил к сугубо оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Администрация [президента США Дональда] Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», – сказал политик в интервью Times, передает РИА «Новости».

    Подобная позиция опирается на негативный опыт кампании ВСУ в 2023 году. Вэнс отметил, что давление западных стран во главе с Джо Байденом привело к украинскому контрнаступлению, которое в итоге обернулось тактической и стратегической катастрофой.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

    В январе он указывал, что переговорный процесс по этому урегулированию весьма сложен.

    В прошлом году Вэнс отмечал, что главным препятствием в урегулировании остается территориальный вопрос.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США перед Анкориджем предложений
    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США перед Анкориджем предложений
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные дипломаты подтвердили приверженность ранее достигнутым с Вашингтоном договоренностям по урегулированию украинского кризиса, жестко осудив текущее вмешательство Запада в конфликт.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва по-прежнему готова обсуждать инициативы Вашингтона, передает РИА Новости. «Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем и на что было дано наше согласие», – заявил дипломат.

    При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия категорически не приемлет вмешательства США в конфликт на Украине. По его словам, западная пресса ежедневно публикует данные о прямом американском участии в боевых действиях. Рябков добавил, что такая поддержка позволяет Киеву наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

    Дипломат отметил, что Вашингтон прекрасно осведомлен о позиции Москвы, а сигналы американскому руководству направляются максимально интенсивно. Он напомнил, что степень вовлеченности Запада и США в украинский кризис уже получила соответствующую оценку пресс-секретаря президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал озвученные на Аляске инициативы лишь предварительными предложениями.

    В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о согласии российской стороны с предложенной в Анкоридже программой урегулирования.

    Месяцем ранее российский министр разъяснил американскому коллеге мотивы ударов по центрам принятия решений в Киеве.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    5 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, «наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

    В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

    «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    5 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что президент России подчеркнул готовность оказать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    Американский президент поблагодарил Москву за взвешенную позицию. Он также оценил конструктивные предложения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    6 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о скором мире на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп полагает, что завершение конфликта на Украине произойдет значительно раньше, чем в настоящее время принято думать.

    «Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    Соответствующее мнение глава государства озвучил в Вашингтоне в ходе беседы с журналистами на территории Белого дома.

    В апреле американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

    До этого Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения боевых действий перед американскими военными. В конце прошлого года Кремль согласился с оценкой президента США о переходе переговоров в финальную фазу.

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    6 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп анонсировал обсуждение завершения конфликта на Украине на саммите НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на грядущей встрече стран Североатлантического альянса.

    Американский лидер намерен инициировать дискуссию о прекращении боевых действий, передает РИА «Новости». Выступая перед прессой в Белом доме, политик выразил уверенность в успешном разрешении текущего кризиса.

    «Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать завершение конфликта на Украине. Я думаю, мы положим этому конец», – подчеркнул президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом анонсировал телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

    В середине прошлого месяца президент США пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

    Зимой Трамп выразил уверенность в возможности быстрого урегулирования ситуации.

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    6 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    Трамп: Москва и Киев выразили интерес к завершению конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп заявил о наличии настроя на урегулирование конфликта как в Москве, так и в Киеве. По словам президента США, соответствующие контакты продолжаются, а тема мирного процесса будет поднята на саммите НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает, что на урегулирование ситуации настроены как Россия, так и Украина, передает ТАСС. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

    «Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо», – заявил американский лидер, комментируя текущую обстановку. Он также высоко оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся четвертого июля, назвав его хорошим.

    По словам Трампа, желание завершить противостояние исходит и от украинской стороны. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский действительно заинтересован в скорейшем окончании конфликта. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

    Глава вашингтонской администрации добавил, что тема урегулирования будет подниматься на предстоящем саммите НАТО. Трамп выразил уверенность в том, что достичь мирных договоренностей удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили пути украинского урегулирования.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценках американского лидера в Белый дом.

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    6 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поездка представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в российскую столицу по-прежнему актуальна, однако точный график их прибытия для проведения консультаций еще предстоит согласовать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Я не готов говорить о конкретных сроках, их приезд в Москву, как известно, стоит в повестке дня», – сказал дипломат на полях Международной школы ПИР-центра, передает ТАСС.

    Он добавил, что при необходимости согласование пройдет оперативно, а официальные уведомления последуют сразу после утверждения точного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил приезд американских переговорщиков после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил планы Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить Россию в обозримом будущем.

    Предыдущий визит делегатов из США в Москву состоялся 22 января текущего года.

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    6 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Рябков заявил об отстраненной позиции США по украинскому урегулированию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон в настоящее время дистанцировался от процесса урегулирования ситуации на Украине, что оказывает серьезное влияние на общую международную обстановку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Соединенные Штаты сейчас занимают заметно отстраненную позицию в вопросе украинского урегулирования, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Текущая позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности. Это важный и серьезный момент, влияющий на общую обстановку», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что противники мирных договоренностей и те силы, которые пытаются их сорвать, стремятся воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности.


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    6 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Трампа слушать Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский лидер Дональд Трамп готов воспринимать информацию, которую доносит до него президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп открыт к получению информации от российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», – подчеркнул представитель Кремля. Песков также отметил, что у обоих лидеров есть понимание необходимости продолжения контактов в ближайшее время.

    По словам пресс-секретаря, недавний разговор политиков стал отличной возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы. Речь идет о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта, о чем ранее американскому президенту сообщил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

    Владимир Путин рассказал американскому коллеге об освобождении Константиновки в Донбассе.

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    6 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков перенаправил вопрос о реакции Трампа на эскалацию конфликта Белому дому

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию конфликта на Украине в администрацию американского лидера.

    Журналист поинтересовался оценкой Трампа после того, как, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин сообщил ему о ставке Киева и европейских спонсоров на затягивание и эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома», – заявил Песков.

    Также он отметил, что у Трампа достаточно последовательная позиция и что разговоры о смене его точки зрения не соответствуют действительности. По словам Пескова, американский лидер убежден в своем понимании происходящего на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Дональда Трампа воспринимать информацию от Владимира Путина о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта.

    Во время телефонного разговора 5 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование и подтвердили предпочтительность политико-дипломатического решения конфликта.

    Владимир Путин в разговоре с американским лидером подчеркнул освобождение Константиновки в Донбассе и заявил о намерении российской армии взять все укрепленные районы ВСУ.

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    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

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