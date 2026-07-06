Суд Лондона отказал Nord Stream AG в страховке за взорванные «Северные потоки»

Tекст: Елизавета Шишкова

В 2024 году Nord Stream AG обратилась в Высокий суд Лондона с иском к страховым компаниям Lloyd's of London и Arch Insurance, оспаривая их отказ покрыть ущерб по делу о подрыве газопроводов. Размер требований составил 580 млн евро (684 млн долларов), передает РИА «Новости».

В опубликованном решении судья Клэр Моулдер указала, что представленные материалы подтверждают позицию страховщиков. «На основании представленных суду доказательств я считаю, что: а. повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было "прямо или косвенно вызвано войной, в ходе или вследствие нее"; и b. такой ущерб был исключен из страхового покрытия», – говорится в документе.

В ходе процесса Nord Stream AG настаивала, что газопроводы не находились в зоне вооруженного конфликта и не являлись частью каких-либо боевых действий, поэтому произошедшее, по мнению компании, должно подпадать под условия страхового договора.

Представители Lloyd's of London и Arch Insurance, в свою очередь, заявляли, что положения полиса не предусматривают выплату компенсации за ущерб, причиненный вследствие войны либо по распоряжению какого-либо правительства. Суд согласился с доводами ответчиков и отказал оператору «Северного потока» в удовлетворении иска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонский Высокий суд в июне завершил рассмотрение иска оператора газопроводов о страховой выплате.

По материалам инстанции восстановление поврежденных магистралей займет около трех лет. Несколькими днями ранее прокуратура Германии обвинила гражданина Украины по делу об этом теракте.