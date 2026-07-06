VK Fest в Петербурге собрал 70 тыс. гостей

Tекст: Елизавета Шишкова

Организаторы масштабного события подвели итоги прошедших выходных, передает ВКонтакте. На музыкальных сценах выступили 80 артистов, среди которых t.A.T.u., МОТ, FEDUK, Лолита, Клава Кока и другие звезды. Ведущими Синей сцены стали Дима Масленников и Ида Галич. Хедлайнером первого дня стала Лолита, а второго – секретный гость, Ваня Дмитриенко, который исполнил свои хиты и анонсировал шоу в Лужниках, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Санкт-Петербург каждый год встречает VK Fest с особым теплом. Для нас очень ценно видеть, как на фестиваль приходят семьями, как дети впервые открывают для себя VK Fest, а взрослые возвращаются к любимым артистам, встречам и эмоциям», – поделилась руководитель мероприятия Зоя Новикова. Она добавила, что в этом году были созданы три большие детские зоны с цирком, театром и пенной вечеринкой.

Второй день открыла Ольга Бузова, которая вышла на сцену несмотря на недавнюю травму ноги. Во время выступления к ней присоединился специальный гость nkeeei для исполнения совместного трека. На фестивале прошли десятки автограф-сессий с инфлюенсерами, среди которых были ВЛАД А4, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА и ЯН ТОПЛЕС. Всего с гостями общались более 40 блогеров и артистов.

Особое внимание уделили пляжной зоне на берегу Финского залива, где гости осваивали яхтинг, катались на сапах и играли в пляжный волейбол. В экстрим-парке более 150 райдеров участвовали в соревнованиях, а в зоне технологий посетители пробовали себя в роли операторов лунохода. Фестиваль продолжится 11 июля в Нижнем Новгороде, а завершится тур в Москве 18 и 19 июля на ВДНХ.