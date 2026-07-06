Трамп прокомментировал свое вмешательство в приостановку дисквалификации футболиста США

Комментируя на брифинге в Белом доме инцидент, американский лидер подчеркнул, что его действия ограничились просьбой, передает ТАСС. «Все, что я сделал, – это попросил о пересмотре [ситуации]. Поскольку не считал, что произошло нарушение», – сказал он.
Трамп отдельно отметил, что не пытался влиять на решения руководства ФИФА. «Я не говорил ему, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», – заявил президент США.
Ситуация вокруг Балогуна возникла на фоне решения ФИФА, принятого 5 июля, отсрочить его дисквалификацию, что позволило игроку выйти на поле в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. В свою очередь, Футбольная ассоциация Бельгии уже заявила о намерении оспорить это решение.
Ранее сообщалось, что Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогуна.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) резко осудил приостановку наказания американского нападающего.
Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола.