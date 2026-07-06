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    Киев отрекся от погибших в Константиновке военных ради саммита НАТО
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    6 июля 2026, 18:12 • Новости дня

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Установившая абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова официально направила документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ).

    Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю Единого государственного экзамена выпускницей со 500 баллами по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», – отметили представители высшего учебного заведения.

    В пресс-службе добавили, что у рекордсменки остается время до 25 июля, чтобы окончательно определиться с выбором факультета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня рекордсменка рассматривала для поступления химический факультет МГУ и ФЭФМ МФТИ. Профессор РАН Артем Оганов посоветовал девушке отталкиваться от желаемой будущей профессии. Всего в текущем году максимальные оценки по итогам сдачи экзаменов получили почти десять тысяч российских выпускников.

    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР, дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями.

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву уничтожают потенциал ВСУ в создании дронов, ракет, РЛС и РЭБ

    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские удары по украинским предприятиям носят комплексный характер. Они не только способствуют сокращению производства боеприпасов и БПЛА, но и лишают ВСУ топлива, а также систем защиты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия нанесла массированный удар по заводам в Киеве.

    «В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

    Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

    Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

    «Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина по традиции может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками, чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

    Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

    Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. «Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

    Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

    Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

    «Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топливо и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать», – пояснил Кнутов.

    Помимо этого, аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

    Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги, как правило, все находящиеся на аэродромах самолеты поднимаются воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

    «Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило о последствиях массированного удара по предприятиям ВПК в Киеве и области, проведенного в ночь на понедельник. Атака была проведена «в ответ на террористические атаки» ВСУ, отметило ведомство.

    Также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в столичном регионе, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку «самой массированной». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что применение новых модификаций БПЛА «Герань» сделало российские атаки еще более эффективными.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    4 июля 2026, 04:58 • Новости дня
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соседние республики позволили украинским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сообщил он РИА «Новости».

    В последнее время беспилотники ВСУ неоднократно замечали в небе над странами Прибалтики. При этом руководство Эстонии, Латвии и Литвы ранее категорически отрицало выдачу разрешений на пролет дронов для атак по российским объектам.

    До этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал соучастие сопредельных государств в ударах по российским портам на Балтике. По его словам, маршруты полетов дронов требуют тщательной подготовки и обязательного согласования с властями стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев  назвал сопредельные государства прямыми соучастниками ударов по российским портам. Профессор Диесен обвинил Прибалтику в помощи ВСУ с налетом БПЛА на Петербург. Туск заявил в мае о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике.

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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    6 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки

    Политолог Шеслер: Бросая трупы украинских военных, Киев скрывает утрату Константиновки

    Эксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти отказались от предложенной Москвой гуманитарной акции по выдаче тел военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке, из-за нежелания признавать потерю города, а также в попытке увильнуть от обязательств выплатить денежную помощь родственникам погибших, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Я думаю, причин отказа Киева принять тела погибших в Константиновке солдат ВСУ, несколько. Во-первых, украинское руководство не может признать потерю этого населенного пункта», – отметила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, Украина пока создает иллюзию продолжения боев за город. «Забрать тела – это значит расписаться под тем, что военные действия в Константиновке фактически подошли к логическому завершению», – уточнила собеседница.

    «Во-вторых, киевские власти не желают озвучивать число погибших военнослужащих. Поскольку Владимир Зеленский отрицает потерю города, то и признать, что его авантюра обходится в десятки тысяч жизней, он тоже не хочет», – считает Шеслер. Наконец, третья причина – украинское руководство пытается избежать выплат родным погибших, добавила спикер.

    Она напомнила, что процедура затруднена и затянута, потому что бюджет Украины не может покрыть такие расходы. «Лишь небольшая часть родственников, которые получили тела своих близких в рамках предыдущих гуманитарных акций, добились компенсации», – указала политолог, сославшись на данные украинских СМИ.

    По ее оценкам, информация об отказе Киева забирать тела погибших военнослужащих вряд ли сильно повлияет на моральный дух внутри подразделений ВСУ, который и так очень невысок. Эксперт также не ожидает и протестов со стороны родственников погибших.

    «Для того, чтобы оформилось социальное возмущение, нужен субъект. Это может быть политическая сила, общественное движение. Мы видим, что Зеленский практически полностью уничтожил любую оппозицию, а информационное пространство контролируется, поэтому рассчитывать на какие-то организованные протесты со стороны родственников не приходится», – подчеркнула Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. Он связывает реакцию Киева на инициативу Москвы с приближением саммита НАТО. По словам парламентария, киевские власти всеми силами пытаются поддерживать легенду о боеспособности ВСУ для выкачивания новых траншей западноевропейских стран.

    «И очевидно, на Банковой испугались репортеров, готовых поехать в зону конфликта и зафиксировать этот трагический момент и количество напрасных жертв», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что украинское руководство уже не в первый раз демонстрирует свое истинное отношение к собственным гражданам и ценности их жизни. «Для Зеленского и Ко – все они «сопутствующий ущерб», пешки в политической игре киевского террористического режима и европейской партии войны», – заключил депутат.

    Ранее Украина отказалась от предложения России временно прекратить огонь для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке. Как напомнило Минобороны РФ, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода населенного пункта под контроль российских войск. Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались.

    «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», – подчеркнули в ведомстве.

    В силовых структурах сообщили, что на месте брошены до нескольких сотен тел солдат ВСУ. Указывается, что российским военным приходится заниматься сбором останков.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

    Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. В случае согласия Киев должен был проинформировать российское командование о своем решении до полудня воскресенья. Потенциальную гуманитарную акцию выражали желание посетить более 20 редакций иностранных СМИ.

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    3 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские нефтяные компании получили указание нарастить объемы поставок горючего на внутренний рынок.

    Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство в Max.

    Главной темой обсуждения стала обстановка с обеспечением нефтепродуктами в отдельных субъектах страны. Особое внимание участники уделили Иркутской области и Забайкальскому краю.

    Руководители этих регионов отчитались о текущих запасах топлива и принимаемых мерах. По итогам докладов Новак потребовал от нефтяников оперативно направить дополнительные объемы нефтепродуктов для скорейшего удовлетворения спроса.

    Ранее правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей в период летнего спроса.

    Российские нефтеперерабатывающие заводы значительно нарастили объемы производства горючего.

    Крупнейшие нефтяные компании удерживают стоимость бензина на заправках в пределах текущей инфляции.

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    6 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали колледж в Запорожской области
    Украинские беспилотники атаковали колледж в Запорожской области
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Запорожской области здание многопрофильного учебного заведения подверглось атаке вражеского беспилотного летательного аппарата, при, по предварительным данным, обошлось без жертв.

    Украинские военные нанесли удар по колледжу в городе Молочанске Запорожской области, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об отсутствии, по предварительным данным, пострадавших. В настоящее время сохраняется угроза повторных атак.

    «В городе Молочанске Токмакского муниципального округа произошла атака беспилотного летательного аппарата противника на здание многопрофильного колледжа. В результате удара повреждены остекление и фасад учебного заведения. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Балицкий в своем канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День защиты детей украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    Днем ранее артиллерия противника обстреляла территорию другого образовательного учреждения этого города. В конце мая украинские военные нанесли удар по зданию местной средней школы №3.

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    4 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Минобороны доложило почти о 400 уничтоженных над Россией дронах ВСУ

    Минобороны: Силы ПВО уничтожили почти 400 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 389 дронов ВСУ над регионами России, над акваториями Азовского и Черного морей, доложило Минобороны в Max-канале.

    «В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА уничтожались ночью над  Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Вражеские беспилотники также были сбиты над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Удмуртии в ночь на субботу пресечена попытка ракетной атаки на одно из предприятий. Объекты инфраструктуры в Белгороде загорелись из-за дрона ВСУ. Силы ПВО ликвидировали 15 беспилотников на подлете к Москве.


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    4 июля 2026, 00:58 • Новости дня
    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России

    Путин: Бравурные заявления Киева нам руку

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск отметил, что заявления Киева о мнимых достижениях идут на пользу России.

    «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    По его словам, такие заявления дезорганизуют и киевский режим, и его спонсоров, что только на пользу российской стороне.

    В доказательство «бравурных заявлений» начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», пытаясь всеми способами убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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