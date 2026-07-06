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    6 июля 2026, 17:24 • Новости дня

    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США пред Анкориджем предложений

    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США пред Анкориджем предложений
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные дипломаты подтвердили приверженность ранее достигнутым с Вашингтоном договоренностям по урегулированию украинского кризиса, жестко осудив текущее вмешательство Запада в конфликт.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва по-прежнему готова обсуждать инициативы Вашингтона, передает РИА Новости. «Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем и на что было дано наше согласие», – заявил дипломат.

    При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия категорически не приемлет вмешательства США в конфликт на Украине. По его словам, западная пресса ежедневно публикует данные о прямом американском участии в боевых действиях. Рябков добавил, что такая поддержка позволяет Киеву наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

    Дипломат отметил, что Вашингтон прекрасно осведомлен о позиции Москвы, а сигналы американскому руководству направляются максимально интенсивно. Он напомнил, что степень вовлеченности Запада и США в украинский кризис уже получила соответствующую оценку пресс-секретаря президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал озвученные на Аляске инициативы лишь предварительными предложениями.

    В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о согласии российской стороны с предложенной в Анкоридже программой урегулирования.

    Месяцем ранее российский министр разъяснил американскому коллеге мотивы ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    6 июля 2026, 05:27 • Новости дня
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация настаивает на переходе украинских вооруженных сил к сугубо оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Администрация [президента США Дональда] Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», – сказал политик в интервью Times, передает РИА «Новости».

    Подобная позиция опирается на негативный опыт кампании ВСУ в 2023 году. Вэнс отметил, что давление западных стран во главе с Джо Байденом привело к украинскому контрнаступлению, которое в итоге обернулось тактической и стратегической катастрофой.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

    В январе он указывал, что переговорный процесс по этому урегулированию весьма сложен.

    В прошлом году Вэнс отмечал, что главным препятствием в урегулировании остается территориальный вопрос.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Дмитриев жестко раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.

    Дмитриев обратил внимание на недружественные публикации лондонских изданий об американском лидере, передает РИА «Новости». Поводом для реакции послужила статья газеты The Telegraph о якобы имеющемся у Дональда Трампа беспокойстве перед промежуточными выборами.

    «Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину США?» – написал глава РФПИ в социальной сети X. Он прикрепил к своему посту скриншот профиля упомянутого издания со ссылкой на этот материал.

    Соединенные Штаты традиционно отмечают 250-летие подписания Декларации независимости четвертого июля. Промежуточные всеобщие выборы в стране пройдут в первый вторник ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Администрация США решила выпустить к юбилею страны новые паспорта с портретом американского лидера.

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    4 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

    Путин напомнил Трампу об ответственности России и США за мировую безопасность

    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости, подчеркнув общую ответственность двух ядерных держав за поддержание мировой стабильности.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. «Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», – говорится в послании.

    «Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.

    За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства.Путин также выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества», – отметил Владимир Путин.

    В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

    «Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества», – заключил он.

    Российский презилент пожелал коллеге и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам – счастья и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России поздравил американского коллегу с Днем независимости.

    В июне Владимир Путин направил Дональду Трампу послание по случаю 80-летия.

    В апреле лидеры двух стран провели полуторачасовую телефонную беседу.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    5 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, «наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

    В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

    «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    5 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что президент России подчеркнул готовность оказать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    Американский президент поблагодарил Москву за взвешенную позицию. Он также оценил конструктивные предложения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    4 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию запланировали до конца лета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют совершить поездку в Российскую Федерацию до завершения текущего лета, сообщил источник.

    Высокопоставленные представители американской администрации рассматривают возможность приезда в Москву в ближайшие два месяца, сказал собеседник ТАСС.

    При этом точные сроки поездки политиков пока остаются предметом обсуждения, конкретных планов на данный момент не утверждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул наличие обоюдного стремления Москвы и Вашингтона к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о скором визите американских представителей в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о готовности российской стороны принять спецпосланников в любой момент.

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    4 июля 2026, 13:24 • Новости дня
    Конгресс русских американцев напомнил о значительном вкладе выходцев из России

    Конгресс русских американцев: Выходцы из России внесли вклад в историю США

    Tекст: Мария Иванова

    В дни празднования 250-летия американской независимости особое внимание уделяется историческому наследию выходцев из России – от освоения Аляски до военной поддержки Вашингтона в годы Гражданской войны, отметил президент Конгресса русских американцев (КРА) Наталья Сабельник.

    Выходцы из России оказали существенное влияние на историю США, помогая государству в ключевые моменты развития, передает РИА «Новости».

    Президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник подчеркнула значимость русских деятелей в различных сферах жизни страны.

    «Есть множество разных примеров – люди, места, события. Если говорить о людях, то это Рахманинов, Сикорский, Зворыкин, Натали Вуд, Юл Бриннер. Если говорить о местах – Сент-Питерсберг во Флориде, основанный русским, Форт-Росс в Калифорнии, Ситка на Аляске и Баранов, открывший Ситку», – заявила Сабельник.

    Она также напомнила об исторической поддержке, которую Россия оказывала Соединенным Штатам. В частности, во время Гражданской войны император Александр II направил эскадру для помощи правительству Авраама Линкольна. Кроме того, российские моряки участвовали в тушении крупного пожара в Сан-Франциско.

    Значительным оказался и военный вклад русских американцев. Многие из них проходили службу в вооруженных силах США, принимая участие в Гражданской, Первой и Второй мировых войнах, а также в конфликтах в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты празднуют свой 250-летний юбилей.

    Президент России Владимир Путин ранее напомнил об исторической поддержке американских колоний в борьбе за независимость.

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    4 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Песков не стал анонсировать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли такой разговор, передает ТАСС.

    4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости. Российский лидер уже направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

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    4 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Лавров оценил способность России и США решать глобальные проблемы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем, выстраивая честный диалог, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю 250-летия независимости США.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил американский народ с 250-летием независимости, передает РИА «Новости». Глава ведомства пожелал гражданам мира и благополучия.

    «Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем», – подчеркнул дипломат.

    Руководитель министерства добавил, что текущий юбилей выпадает на важнейший для мироустройства период. По его словам, сейчас формируется справедливая многополярная модель развития, несмотря на сопротивление западных стран.

    Глава МИД также напомнил об исторической помощи Москвы в становлении американской государственности. Союзничество двух стран во времена Второй мировой войны остается примером решимости противостоять идеологии национальной исключительности, резюмировал спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости США.

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    6 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о скором мире на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп полагает, что завершение конфликта на Украине произойдет значительно раньше, чем в настоящее время принято думать.

    «Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    Соответствующее мнение глава государства озвучил в Вашингтоне в ходе беседы с журналистами на территории Белого дома.

    В апреле американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

    До этого Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения боевых действий перед американскими военными. В конце прошлого года Кремль согласился с оценкой президента США о переходе переговоров в финальную фазу.

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    6 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Трампа слушать Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский лидер Дональд Трамп готов воспринимать информацию, которую доносит до него президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп открыт к получению информации от российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», – подчеркнул представитель Кремля. Песков также отметил, что у обоих лидеров есть понимание необходимости продолжения контактов в ближайшее время.

    По словам пресс-секретаря, недавний разговор политиков стал отличной возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы. Речь идет о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта, о чем ранее американскому президенту сообщил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

    Владимир Путин рассказал американскому коллеге об освобождении Константиновки в Донбассе.

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    6 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков перенаправил вопрос о реакции Трампа на эскалацию конфликта Белому дому

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию конфликта на Украине в администрацию американского лидера.

    Журналист поинтересовался оценкой Трампа после того, как, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин сообщил ему о ставке Киева и европейских спонсоров на затягивание и эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома», – заявил Песков.

    Также он отметил, что у Трампа достаточно последовательная позиция и что разговоры о смене его точки зрения не соответствуют действительности. По словам Пескова, американский лидер убежден в своем понимании происходящего на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Дональда Трампа воспринимать информацию от Владимира Путина о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта.

    Во время телефонного разговора 5 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование и подтвердили предпочтительность политико-дипломатического решения конфликта.

    Владимир Путин в разговоре с американским лидером подчеркнул освобождение Константиновки в Донбассе и заявил о намерении российской армии взять все укрепленные районы ВСУ.

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