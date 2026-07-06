Politico: ЕК возмутилась отменой дисквалификации игрока США после звонка Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Politico, поводом для критики стала отмена дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Наказание за удаление в игре против Боснии аннулировали после телефонного разговора Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Пресс-секретарь европейского ведомства Ева Хрнцирова подчеркнула важность независимости профильных организаций. «Мы уважаем автономию спорта и уважаем право спортивных федераций определять критерии, по которым соревнуются участники», – заявила она. Чиновница добавила необходимость выносить любые вердикты исключительно объективно.

Еврокомиссар по вопросам спорта Гленн Микаллеф отметил подрыв самостоятельности спортивных инстанций из-за политического вмешательства. Действия всемирной федерации сочли неоправданными в УЕФА, обвинив коллег в переходе красной линии. Глава МИД Бельгии Максим Прево также усомнился в способности ФИФА защищать честную игру.

Премьер-министр Британии Кир Стармер тоже выступил с аккуратной критикой инцидента. Политик передал через своего представителя, что подобные решения должны оставаться исключительно в ведении футбольных властей.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна.

Руководство УЕФА резко осудило замену наказания американского форварда на испытательный срок.

Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение вердиктом Международной федерации футбола.