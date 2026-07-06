  • Новость часаЭксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
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    6 июля 2026, 13:25 • Новости дня

    Песков заявил о готовности Трампа слушать Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский лидер Дональд Трамп готов воспринимать информацию, которую доносит до него президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп открыт к получению информации от российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», – подчеркнул представитель Кремля. Песков также отметил, что у обоих лидеров есть понимание необходимости продолжения контактов в ближайшее время.

    По словам пресс-секретаря, недавний разговор политиков стал отличной возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы. Речь идет о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта, о чем ранее американскому президенту сообщил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

    Владимир Путин рассказал американскому коллеге об освобождении Константиновки в Донбассе.

    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
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    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    6 июля 2026, 05:27 • Новости дня
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация настаивает на переходе украинских вооруженных сил к сугубо оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Администрация [президента США Дональда] Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», – сказал политик в интервью Times, передает РИА «Новости».

    Подобная позиция опирается на негативный опыт кампании ВСУ в 2023 году. Вэнс отметил, что давление западных стран во главе с Джо Байденом привело к украинскому контрнаступлению, которое в итоге обернулось тактической и стратегической катастрофой.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

    В январе он указывал, что переговорный процесс по этому урегулированию весьма сложен.

    В прошлом году Вэнс отмечал, что главным препятствием в урегулировании остается территориальный вопрос.

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    4 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку отечественных НПЗ.

    Согласно новым правилам, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране, передает РИА «Новости».

    Документ разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в общем объеме производства, а акциз включат в стоимость итогового продукта. На сбор документов для получения вычета акциза отводится три месяца. При возврате смешанного бензина покупателем акциз не возмещается.

    Закон также предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте уполномоченными организациями. При ввозе из стран ЕАЭС норматив возмещения вырастет с 0,68 до 0,9.

    Для других государств он будет рассчитываться на основе цены Аи-92 в Индии и стоимости доставки. Кроме того, до конца 2026 года продлены модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями свыше 100 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка топливом. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о готовности страны импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса.

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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    4 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Дмитриев жестко раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.

    Дмитриев обратил внимание на недружественные публикации лондонских изданий об американском лидере, передает РИА «Новости». Поводом для реакции послужила статья газеты The Telegraph о якобы имеющемся у Дональда Трампа беспокойстве перед промежуточными выборами.

    «Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину США?» – написал глава РФПИ в социальной сети X. Он прикрепил к своему посту скриншот профиля упомянутого издания со ссылкой на этот материал.

    Соединенные Штаты традиционно отмечают 250-летие подписания Декларации независимости четвертого июля. Промежуточные всеобщие выборы в стране пройдут в первый вторник ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Администрация США решила выпустить к юбилею страны новые паспорта с портретом американского лидера.

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    3 июля 2026, 22:59 • Новости дня
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ РИА Новости

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

    Глава государства отметил, что начальник Генштаба практически ежедневно докладывает о ситуации, а соединения и части действуют в соответствии с замыслом военного руководства, сообщает официальный сайт Кремля. По его словам, полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, планово создаётся полоса безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

    Президент заявил, что подразделения противника пытаются удерживать позиции, однако под натиском российских войск отступают с большими потерями. Он сообщил, что с начала года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более трех тыс. кв. км земли в Донбассе и Новороссии.

    Отдельное внимание на совещании было уделено развитию ситуации в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг», а также вопросам обеспечения дальнейших наступательных действий в летний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    4 июля 2026, 00:58 • Новости дня
    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России

    Путин: Бравурные заявления Киева нам руку

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск отметил, что заявления Киева о мнимых достижениях идут на пользу России.

    «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    По его словам, такие заявления дезорганизуют и киевский режим, и его спонсоров, что только на пользу российской стороне.

    В доказательство «бравурных заявлений» начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», пытаясь всеми способами убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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    4 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

    Путин напомнил Трампу об ответственности России и США за мировую безопасность

    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости, подчеркнув общую ответственность двух ядерных держав за поддержание мировой стабильности.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. «Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», – говорится в послании.

    «Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.

    За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства.Путин также выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества», – отметил Владимир Путин.

    В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

    «Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества», – заключил он.

    Российский презилент пожелал коллеге и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам – счастья и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России поздравил американского коллегу с Днем независимости.

    В июне Владимир Путин направил Дональду Трампу послание по случаю 80-летия.

    В апреле лидеры двух стран провели полуторачасовую телефонную беседу.

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    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.

    Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

    «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    3 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Российские войска с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и установили контроль более чем над тремя тыс. квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.

    Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел рабочее совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками, сообщает официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, за последнее время «полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, «планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины».

    Путин также отметил, что украинские подразделения пытаются удерживать занимаемые рубежи, однако «под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту России Владимиру Путину в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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