  • Новость часаЭксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
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    6 июля 2026, 13:14 • Новости дня

    Лукашенко заявил о повышении защиты Белоруссии благодаря «Орешнику»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Размещение в Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия значительно повышает безопасность страны и служит серьезным фактором стратегического сдерживания, заявил президент республики Александр Лукашенко.

    «Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты», – передает РИА «Новости» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Глава государства подчеркнул, что Минск не намерен использовать это вооружение для угроз. По его словам, арсенал предназначен для конкретных задач, а не привезен в республику как ненужный хлам. Лукашенко добавил, что результаты недавней проверки боеготовности войск показали необходимость дальнейшей работы по совершенствованию вооруженных сил.

    Кроме того, президент сообщил о продолжающейся гибридной войне против Белоруссии. Экономическое, политическое и информационное давление дополняется активным шпионажем и провокациями на южных рубежах страны, отметил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу оценил сдерживающий эффект от размещения комплекса «Орешник» и нестратегического ядерного оружия в Белоруссии.

    Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович назвал этот шаг защитой западных рубежей ОДКБ.

    Президент республики Александр Лукашенко подтвердил выход нового вооружения на боевое дежурство в конце прошлого года.

    4 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки

    Потери ВСУ при освобождении Константиновки превысили 13,5 тыс. человек

    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе операции по освобождению города Константиновка в ДНР украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, сообщили в Минобороны.

    За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тыс. военных, 14 танков и 200 орудий артиллерии, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отмечает Минобороны.

    «В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», – заявил Рудской.

    По его словам, город находится под полным контролем российских войск, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от остатков украинских формирований. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, и штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. иПри штурме города российские подразделения разделили силы противника на отдельные очаги.

    За предшествующую неделю украинская армия потеряла на этом участке фронта более 500 солдат.

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    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР, дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями.

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

    Комментарии (0)
    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    3 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские вооруженные силы значительно повысили свою эффективность благодаря новым реактивным беспилотным летательным аппаратам, способным развивать скорость до 500 км/ч.

    Новейшие достижения России в сфере беспилотной авиации существенно повысили эффективность российской армии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на ТАСС. Некоторые модели беспилотников развивают настолько высокую скорость, что их легко принять за ракеты.

    По данным издания, новые реактивные аппараты, такие как «Герань-4», способны разгоняться до 500 км/ч. Эта характеристика позволяет им значительно превосходить возможности украинских дронов-перехватчиков, максимальная скорость которых достигает лишь 350 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск.

    В середине прошлого месяца российские дроны поразили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области.

    В прошлом году западные эксперты заявляли о неэффективности украинской ПВО против реактивной модификации «Герань-3».

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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    4 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке

    Военкор Поддубный рассказал о ликвидации узлов обороны ВСУ в Константиновке

    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке
    @ Sergii Kharchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие успешно зачистили укрепленные районы обороны противника в Константиновке, продолжая наступление в сторону Дружковки, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Вооруженные силы России взяли под контроль все участки Константиновки, где располагались опорные пункты ВСУ, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    В числе освобожденных территорий – частный сектор на юго-западе, высотные микрорайоны «Южный» и «Второй», а также район «Цинковый», где находились пункты управления и базы беспилотников.

    Помимо этого, зачищены административные здания в микрорайоне «Центральный», квартал «Красный городок» и промышленные зоны металлургического комбината «Мегатекс» и завода «Автостекло». Также под контроль перешли узел у железнодорожного вокзала, завод «Стройстекло» и исторический центр с множеством бункеров. Освобождены промзона завода утяжелителей и территория животноводческого комплекса.

    Подразделения не сбавляют темп и вместе с группировкой «Центр» продвигаются к следующему рубежу – Дружковке. Позиции украинских сил отброшены на несколько километров, идут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Как сообщил генерал-полковник Сергей Рудской, войска группировок «Южная» и «Запад» уверенно продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации, а группировка «Центр» прорвала мощную линию обороны, строившуюся с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Владимиру Путину показали кадры контроля над всеми узлами обороны противника в данном населенном пункте.

    Группировка войск «Южная» завершает зачистку городских кварталов от мелких отрядов украинских боевиков.

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    4 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Минобороны: Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
    Минобороны: Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска гарантированно завершат миссию по по освобождению Донбасса в строгом соответствии с приказами верховного главнокомандующего, заявили в Минобороны.

    Вооруженные силы России обязательно доведут до логического финала порученную миссию, передает Минобороны. Соответствующую информацию в ходе выступления перед журналистами озвучил первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены», – заявил начальник Главного оперативного управления на специальном брифинге ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Южная» завершает зачистку кварталов Константиновки от украинских боевиков.

    Освобожденный населенный пункт является ключом к Краматорско-Славянской агломерации.

    Этот город выступал одним из четырех главных украинских городов-крепостей в Донбассе.

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    4 июля 2026, 00:58 • Новости дня
    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России

    Путин: Бравурные заявления Киева нам руку

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск отметил, что заявления Киева о мнимых достижениях идут на пользу России.

    «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    По его словам, такие заявления дезорганизуют и киевский режим, и его спонсоров, что только на пользу российской стороне.

    В доказательство «бравурных заявлений» начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», пытаясь всеми способами убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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    4 июля 2026, 06:45 • Новости дня
    Эксперт Коротченко назвал взятие Константиновки ударом по пропаганде Киева
    Эксперт Коротченко назвал взятие Константиновки ударом по пропаганде Киева
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Успех российских войск в Константиновке ломает оборону Славянско-Краматорской агломерации и демонстрирует несостоятельность планов Киева по удержанию фронта, заявил аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Взятие Константиновки – важный российский военный успех, подтверждающий, что стратегическая инициатива полностью в руках командования российской армии. Константиновка – это первая город-крепость, взятие которой взламывает Славянско-Краматорскую агломерацию», – заявил он РИА «Новости».

    По его мнению, потеря населенного пункта стала мощнейшим ударом по пропаганде Украины.

    «Украинская пропаганда потерпела крах», – добавил Коротченко.

    Успешные действия российских военных наглядно показывают иллюзорность надежд Владимира Зеленского и его западных союзников, пояснил эксперт. С этой победой им стало очевидно, что удержать позиции не удается даже в информационном пространстве.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями. Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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    5 июля 2026, 06:28 • Новости дня
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе флота сообщили, что маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. Учения проводятся совместно с военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

    «Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», – уточнили в пресс-службе ТОФ.

    Там отметили, что программы российских и китайских кораблей на учениях согласованы.

    Командир отряда кораблей ТОФ контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководителям предстоящих учений о прибытии сил. В отряд вошли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

    От ВМС НОАК в маневрах задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы России и Китая провели в августе 2025 года совместные маневры «Морское взаимодействие-2025» в районе Владивостока.

    Эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», а также подводная лодка, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подводных лодок «Сиху» посетили Владивосток.

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    4 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    Путин поручил выяснить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Путин поручил оценить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин поручил провести детальный анализ вовлеченности западных союзников киевского режима в реальные боевые действия для принятия будущих решений.

    «Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ  вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия – это анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем», – заявил он в ходе совещания с командованием Генштаба в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

    Путин пояснил, что такой анализ может понадобиться и военным, и руководству страны при дальнейшем развитии ситуации.

    Вечером 3 июля Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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