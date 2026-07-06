УЕФА назвал решение ФИФА по Балогану переходом черты

УЕФА осудил приостановку дисквалификации Балогана перед матчем США – Бельгия

Tекст: Мария Иванова

Международная федерация футбола приостановила действие дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии, передает ТАСС.

Дисциплинарный комитет ФИФА заменил наказание испытательным сроком на один год, что позволило форварду выйти на предстоящую игру.

В заявлении пресс-службы УЕФА подчеркнули: «Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом «красной черты»». В организации отметили, что футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые обеспечивают честное и прозрачное соперничество, и добавили, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не зависит от усмотрения и не требует отдельного решения.

В УЕФА указали, что принцип не допускает исключений, особенно по ходу турнира, когда другие игроки уже отбывали аналогичные наказания. Союз выразил крайнее недоумение по поводу «беспрецедентного, непостижимого и неоправданного» решения и предупредил об угрозе честности игры и доверия к турниру.

Ранее The Athletic сообщил, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена подать апелляцию.

Балогана удалили в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины, завершившемся со счетом 2:0 в пользу США. Американский форвард получил красную карточку за удар соперника, защитника Тарика Мухаремовича, шипами бутс сзади по ноге. Встреча между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана перед матчем чемпионата мира.

Представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку Балогана на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА о снятии дисквалификации с американского нападающего.