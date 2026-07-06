  • Новость часаЭксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страх перед Россией делает Прибалтику невыносимой для немецких военных
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь»
    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев
    ВСУ в Черниговской области попытались перейти госграницу
    СВР: Британия стояла за ударом по Музею обороны Севастополя
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о конце оборонного «аутсорсинга» для Европы
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    6 июля 2026, 12:49 • Новости дня

    УЕФА назвал решение ФИФА по Балогану переходом черты

    УЕФА осудил приостановку дисквалификации Балогана перед матчем США – Бельгия

    Tекст: Мария Иванова

    Решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана перед игрой с Бельгией вызвало резкую реакцию УЕФА.

    Международная федерация футбола приостановила действие дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии, передает ТАСС.

    Дисциплинарный комитет ФИФА заменил наказание испытательным сроком на один год, что позволило форварду выйти на предстоящую игру.

    В заявлении пресс-службы УЕФА подчеркнули: «Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом «красной черты»». В организации отметили, что футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые обеспечивают честное и прозрачное соперничество, и добавили, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не зависит от усмотрения и не требует отдельного решения.

    В УЕФА указали, что принцип не допускает исключений, особенно по ходу турнира, когда другие игроки уже отбывали аналогичные наказания. Союз выразил крайнее недоумение по поводу «беспрецедентного, непостижимого и неоправданного» решения и предупредил об угрозе честности игры и доверия к турниру.

    Ранее The Athletic сообщил, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена подать апелляцию.

    Балогана удалили в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины, завершившемся со счетом 2:0 в пользу США. Американский форвард получил красную карточку за удар соперника, защитника Тарика Мухаремовича, шипами бутс сзади по ноге. Встреча между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана перед матчем чемпионата мира.

    Представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА о снятии дисквалификации с американского нападающего.

    5 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

    Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира

    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
    @ Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим как минимум три гола в матчах плей-офф трех разных чемпионатов мира.

    Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Парагвая, передает ТАСС. Французский форвард реализовал пенальти на 70-й минуте, принеся своей сборной победу с минимальным счетом 1:0. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в стадии плей-офф, учитывая дубль в ворота Швеции в 1/16 финала.

    Ранее Мбаппе демонстрировал выдающуюся результативность на двух предыдущих мировых первенствах. На победном для Франции турнире 2018 года в России он забил трижды в матчах на выбывание, а на турнире 2022 года в Катаре, где французы взяли серебро, отличился пять раз.

    В настоящее время 27-летний нападающий защищает цвета испанского «Реала», с которым уже завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская команда победила сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

    Ранее сборная Франции переиграла шведских футболистов с разгромным счетом.

    На групповом этапе турнира Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по общему количеству забитых мячей.

    Комментарии (11)
    4 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    @ Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.

    Окончательный список пар второго раунда плей-офф турнира публикует РИА Новости. Уже 4 июля в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. На следующий день, 5 июля, Бразилия сыграет с Норвегией в Нью-Йорке, а Парагвай поборется за выход в четвертьфинал с Францией в Филадельфии.

    Шестого июля Португалия выйдет на поле против Испании в Далласе, тогда как Англия сразится с Мексикой в Мехико. Седьмого июля состоятся сразу три матча: США сыграют с Бельгией в Сиэтле, Аргентина встретится с Египтом в Атланте, а Швейцария – с Колумбией в Ванкувере.

    Текущий чемпионат мира стал историческим: в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Масштабный турнир совместно проводят три государства – США, Канада и Мексика. Завершатся соревнования 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии в матче одной шестнадцатой финала.

    Португальские футболисты одержали победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.

    Национальная команда Швейцарии забила два безответных мяча алжирским спортсменам.

    Комментарии (3)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

    Комментарии (19)
    6 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    @ Adam Hunger/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар завершил карьеру в национальной команде.

    Лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар принял решение завершить международную карьеру, передает РИА «Новости». Накануне команда Бразилии проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2 в матче одной восьмой финала чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.

    Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах, позволив обойти по данному показателю легендарного Пеле. В конце игры футболист реализовал пенальти, а после финального свистка не смог сдержать слез.

    «Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», – приводит слова 34-летнего спортсмена бразильское издание Globo. За свою карьеру в сборной Неймар забил 80 мячей в 130 матчах. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии обыграла бразильскую команду в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий норвежцев Эрлинг Холанд оформил дубль в этой встрече.

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду тоже назвал текущий турнир последним в своей карьере.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    Комментарии (7)
    6 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    США попросили ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной Балогана

    Журналист Джейкобс: США попросили ФИФА отменить красную карточку Балогана

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Белого дома напрямую обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отменить красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, сообщил журналист Бен Джейкобс. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    «Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна», – написал Джейкобс в X.

    По его данным, в федерации настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за статьи 27 дисциплинарного кодекса и независимости комиссии.

    Сборная США 1 июля обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

    Балоган открыл счет, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику сборной БиГ Тарику Мухаремовичу.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие удаления с испытательным сроком на один год по статье 27, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры, и нападающий сможет выйти в матче 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле 6 июля.

    Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    Власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

    Комментарии (2)
    6 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежская команда переиграла сборную Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке, сообщают информационные агентства.

    Сборная Норвегии победила со счетом 2:1. Оба гола северян забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах, передают РИА «Новости».

    У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти. При этом на 14-й минуте с 11-метровой отметки не смог забить Бруно Гимарайнс.

    Благодаря дублю в ворота Бразилии на счету Холанда стало семь голов на нынешнем чемпионате мира. Форвард сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

    Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли, и провел свой 15-й матч на мировых первенствах, превзойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира Пеле. Рекорд среди бразильцев по-прежнему принадлежит Кафу, у которого 20 игр на чемпионатах мира.

    В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем матча между сборными Мексики и Англии. Норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, ранее их лучшим результатом был выход в 1/8 финала в 1938 и 1998 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

    Сборная Бразилии в матче 1/16 финала вырвала победу у Японии со счетом 2:1.

    Комментарии (6)
    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Марокко победила команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Встреча состоялась в субботу в Хьюстоне и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Аззедин Унаи, отличившийся на 50-й и 82-й минутах, третий гол забил Суфьян Рахими на 90+8-й минуте, передает РИА «Новости».

    Лучший бомбардир марокканцев на этом турнире Исмаэль Сайбари получил травму в первом тайме и покинул поле уже на 22-й минуте. В первой половине игры английский арбитр Майкл Оливер показал шесть желтых карточек, тогда как обе команды нанесли по воротам всего пять ударов. Такой дисбаланс зафиксирован впервые в истории мировых первенств с 1966 года, когда начали вести подробную статистику.

    В четвертьфинале сборная Марокко встретится с победителем матча Парагвай – Франция.

    Африканская команда стала первой на континенте, дважды пробившейся в четвертьфинал мирового первенства: ранее марокканцы доходили до этой стадии в 2022 году и заняли тогда четвертое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, марокканская сборная в 1/16 финала по пенальти победила команду Нидерландов со счетом 3:2.

    Сборная Канады в своем матче 1/16 финала минимально обыграла команду ЮАР со счетом 1:0.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 05:42 • Новости дня
    Тренер Бельгии Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА по Балогану

    Tекст: Антон Антонов

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, чья команда встретится со сборной США 6 июля, прокомментировал снятие дисквалификации с нападающего США Фоларина Балогана.

    «Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя – там все сказано предельно ясно», – приводит слова тренера Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA).

    RBFA заявила, что «поражена» решением ФИФА, передает Reuters.

    RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер по этому поводу, передает РИА «Новости».

    Гарсия подчеркнул, что, по его мнению, за всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило, а протест бельгийской федерации направлен на защиту принципов футбола и спортивной честности. При этом он добавил, что участие одного игрока не меняет план команды на предстоящий поединок.

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что команда сохраняет спокойствие и хочет выиграть матч на поле, а разбираться с решениями ФИФА должна федерация. Он назвал произошедшее опасным и странным прецедентом и особенно подчеркнул, что решение было принято буквально за сутки до игры.

    Встреча США и Бельгии состоится 6 июля в Сиэтле, а Балоган может стать первым игроком со времен чемпионата мира 1970 года, который выйдет на следующий матч турнира после удаления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Египетский футболист Хани установил антирекорд чемпионатов мира по автоголам

    Египетский футболист Хани стал антирекордсменом ЧМ по автоголам

    Tекст: Катерина Туманова

    Защитник национальной команды Египта Мохамед Хани вошел в историю мировых первенств, забив второй мяч в собственные ворота за один турнир.

    Во время матча 1/16 финала против австралийцев египетский защитник Хани срезал мяч в свои ворота во втором тайме, передает РИА «Новости». Это стало его вторым автоголом на турнире.

    Ранее Хани огорчил собственного вратаря в матче группового этапа против сборной Бельгии, который завершился со счетом 1:1. До этого момента ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал больше одного гола в свои ворота за всю карьеру.

    Мохамеду Хани 30 лет, всю профессиональную жизнь он защищает цвета египетского клуба «Аль-Ахли». Матч против австралийской команды стал для него 46-м выступлением в футболке национальной сборной.

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Сборная Аргентины одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира по футболу – сборная Аргентины – одержали победу над командой Кабо-Верде, исход встречи решился в дополнительное время автоголом.

    Основное время матча между сборными Аргентины и Кабо-Верде, прошедшего в Майами, завершилось со счетом 1:1, передает РИА «Новости».

    В составе аргентинцев мяч забил Лионель Месси на 29-й минуте. У дебютантов чемпионата мира – Кабо-Верде – первым голом за сборную отметился Дерой Дуарте.

    В дополнительное время сборную Аргентины вперед вывел Лисандро Мартинес, затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал, а победу действующим чемпионам мира принес автогол Динея Боржеша из Уабо-Верде.

    Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате. Капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами. Он отличился в восьмой встрече на мировом первенстве подряд и обновил принадлежащий ему рекорд.

    В 1/8 финала действующие чемпионы мира 7 июля сыграют со сборной Египта, которая в серии пенальти обыграла команду Австралии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла Австралию на ЧМ-2026

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Египта одержала историческую победу над австралийцами, пробившись в 1/8 финала ЧМ благодаря успешной серии послематчевых пенальти.

    Футболисты египетской сборной оказались сильнее команды Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости». Основное и дополнительное время встречи в Далласе завершилось вничью.

    На 13-й минуте счет открыл египтянин Эмам Ашур. Позже его соотечественник Мохамед Хани отметился автоголом, однако в серии пенальти победу со счетом 4:2 забрал Египет.

    Перед ударами австралийцы заменили вратаря Патрика Бича на Мэтью Райана.

    Египет впервые с 1934 года принял участие в плей-офф ЧМ и одержал свою первую победу на данном этапе. В Атланте 7 июля команда сыграет с Аргентиной или Кабо-Верде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня определились все пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Испании разгромила Австрию на ЧМ. Сборная Швейцарии победила команду Алжира и вышла в 1/8 финала.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 21:41 • Новости дня
    Ренар покинул пост тренера сборной Туниса после двух матчей чемпионата мира

    Французский тренер Эрве Ренар ушел из сборной Туниса после чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Краткосрочный период работы французского наставника Эрве Ренара с тунисской сборной завершился после двух поражений и вылета команды с мирового первенства.

    Французский тренер Эрве Ренар ушел в отставку с должности наставника национальной команды Туниса по футболу, передает ТАСС. Об окончании работы специалист сообщил на своей странице в соцсетях.

    «Я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за то, что позволили мне участвовать в чемпионате 2026 года. Мое приключение подходит к концу», – заявил наставник.

    Специалист возглавил коллектив 16 июля после первого тура группового этапа, где тунисцы проиграли шведам. Под руководством 57-летнего тренера сборная уступила японцам и нидерландцам, лишившись шансов на выход из группы.

    Перед стартом мирового первенства француз покинул пост главного тренера национальной команды Саудовской Аравии. Ранее специалист приводил сборные Кот-д»Ивуара и Замбии к победам на Кубке африканских наций, а также тренировал футболистов Марокко и Анголы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий наставник тунисской команды Сабри Лямуши лишился должности после проигрыша шведам.

    В заключительном матче группового этапа сборная Нидерландов обыграла африканский коллектив со счетом 3:1.

    Позже в пробах восьми спортсменов национальной сборной Туниса обнаружили запрещенное вещество кленбутерол.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 08:03 • Новости дня
    Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по числу подписчиков в соцсетях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья обошел голкипера мадридского «Реала» и команды Бельгии Тибо Куртуа по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и стал рекордсменом по данному показателю среди действующих вратарей.

    Вратарь национальной команды Кабо-Верде Возинья стал обладателем наибольшего числа подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) среди действующих голкиперов, передает РИА «Новости». Он обошел вратаря мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

    В ночь на субботу сборная Кабо-Верде уступила Аргентине со счетом 2:3 в дополнительное время матча 1/16 финала чемпионата мира, завершив выступление на турнире. Возинья отразил восемь ударов. После игры аудитория голкипера достигла 19,8 млн человек, тогда как у Куртуа 18 млн подписчиков.

    До старта турнира на аккаунт Возиньи было подписано 50 тыс. человек. Резкий рост популярности произошел после того, как он сохранил ворота в неприкосновенности в матче первого тура группового этапа против действующих чемпионов Европы – испанцев (0:0). Среди всех вратарей, включая завершивших карьеру, Возинья занимает второе место, уступая лишь экс-голкиперу сборной Испании Икеру Касильясу с 20,4 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время благодаря автоголу.

    На групповом этапе турнира кабовердианцы сыграли вничью с уругвайскими футболистами со счетом 2:2.

    Днем ранее голкипер сборной Испании Унаи Симон побил национальный рекорд Икера Касильяса по числу сухих минут на мировых первенствах.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России
    ФСБ поймала рассылающего участникам СВО бомбы в парфюме
    МИД предупредил Латвию о последствиях ударов по России
    В Варшаве заявили об антипольской кампании Украины в соцсетях
    Замену двигателей на самолетах SSJ-100 оценили в 115 млрд рублей
    Обама тайно возглавил подготовку демократов к президентским выборам
    В Подмосковье задержали школьницу за поджог автозаправки