ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе

Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области украинские националисты, возможно из войсковой разведки или ССО, малыми группами пытались просочиться в направлении госграницы в районе села Гремяч. В результате нашего огневого воздействия противник бежал в обратном направлении, где укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, села Мирлоги, поселка Хотень, Вольной Слободы, Толстодубово и Краснополья.

В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 14 участках до 400 м, бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Новой Сечи, Хотене и окрестных лесах, в Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Рубежного, Белого Колодезя, Захаровки, Ольховатки, Устиновки, Артельного, Зарубинки, Новоуживновки, Кленового, Старого Салтова, Великого Бурлука и Харькова.

Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах, операторы FPV-дронов контролируют ключевые логистические маршруты противника.

Отмечается, что ВСУ с привлечением работников ЖКХ Харьковской области пытаются восстановить противодроновые сети на основном дорожном направлении из Золочева.

В ходе зачистки подвалов взят в плен военнослужащий ВСУ.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м, стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и лесных массивах района. На Великобурлукском направлении бои продолжаются в Петро-Ивановке и окрестностях, а также в лесах у сел Шевяковка, Бударки и Землянки.

Около Шевяковки уничтожена группа националистов, трое украинских пограничников из состава первой пограничной заставы взяты в плен.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Четверо украинских националистов взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Петро-Ивановки группа испаноязычных наемников ВСУ отказалась выполнять задачу и отошла вглубь украинской территории.

В селах Газопроводное и Александровка Черниговской области Украины жители отказались от объявленной украинскими властями обязательной эвакуации.



Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

