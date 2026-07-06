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    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

    5 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»

    Американист Дробницкий: Трамп облек предвыборные опасения в понятный его избирателю образ серпа и молота

    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп считает угрозой США тенденцию по распространению идей марксизма и социализма. Причиной беспокойства стала, в частности, победа соответствующе настроенных политиков в ходе праймериз Демпартии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер назвал коммунизм «раковой опухолью».

    «В термин «коммунизм» Трамп не закладывает, например, Китай, Вьетнам или правопреемника СССР – Россию. Это прямое указание главы Белого дома на опасную, по его словам, тенденцию в Демократической партии, где левый фланг сейчас представлен представителями марксистских и социалистских идей», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер напомнил, что научный марксизм уже долгие годы преподается в западных образовательных учреждениях. «Например, в университетах «Лиги плюща» марксистские принципы фактически упоминаются в позитивном ключе», – подчеркнул собеседник.

    «Опасения Трампа вызваны тем, что представители радикально настроенных кругов Демпартии, приверженные идеям социализма, выиграли на праймериз у сторонников демократического мейнстрима. Они рвутся к власти. Большинство из них эмигранты в первом поколении, не англосаксы, выходцы из мусульманских обществ. Яркий пример – мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани», –  напомнил он.

    «Все вышесказанное Трамп облек в понятный его избирателю образ серпа и молота. Он послал своему электорату сигнал: «коммунизм и марксизм на марше, поэтому на ноябрьских промежуточных выборах надо голосовать за республиканцев», – пояснил аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ходе речи в честь Дня независимости США в округе Вашингтон: «Звездно-полосатые» уже предавали забвению серп и молот, и мы сделаем это снова, если потребуется». По его словам, коммунизм поднял «свою уродливую голову в Америке».

    Политик назвал коммунизм «раковой опухолью, которую нужно быстро вырезать». По мнению президента, коммунистические идеалы является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказали свою неэффективность, передает The New York Times.

    Также Трамп указал на опасность коммунизма в ходе выступления в Южной Дакоте на горе Рашмор на фоне высеченных в скале портретов четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, передает New York Post.

    По его словам, в последнее время «американская идентичность подвергается новой атаке». «Спустя поколение после того, как мы боролись и победили в холодной войне против угрозы коммунизма, в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших», – продолжил президент.

    «Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм представляет собой смертельную угрозу американской свободе. Это величайшая угроза нашей стране», – заявил Трамп. 

    Президент охарактеризовал коммунизм как «полную противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью». «Это смерть, тирания и погоня за злом. Вы можете быть верны Карлу Марксу, или вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом, или вы можете быть патриотом. Вы не можете быть и тем, и другим одновременно», – заявил Трамп. Он поклялся, что США никогда не станут коммунистической страной.

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    6 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    @ Adam Hunger/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар завершил карьеру в национальной команде.

    Лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар принял решение завершить международную карьеру, передает РИА «Новости». Накануне команда Бразилии проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2 в матче одной восьмой финала чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.

    Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах, позволив обойти по данному показателю легендарного Пеле. В конце игры футболист реализовал пенальти, а после финального свистка не смог сдержать слез.

    «Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», – приводит слова 34-летнего спортсмена бразильское издание Globo. За свою карьеру в сборной Неймар забил 80 мячей в 130 матчах. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии обыграла бразильскую команду в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий норвежцев Эрлинг Холанд оформил дубль в этой встрече.

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду тоже назвал текущий турнир последним в своей карьере.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

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    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

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    6 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    США попросили ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной Балогана

    Журналист Джейкобс: США попросили ФИФА отменить красную карточку Балогана

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Белого дома напрямую обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отменить красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, сообщил журналист Бен Джейкобс. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    «Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна», – написал Джейкобс в X.

    По его данным, в федерации настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за статьи 27 дисциплинарного кодекса и независимости комиссии.

    Сборная США 1 июля обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

    Балоган открыл счет, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику сборной БиГ Тарику Мухаремовичу.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие удаления с испытательным сроком на один год по статье 27, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры, и нападающий сможет выйти в матче 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле 6 июля.

    Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    Власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

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    6 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежская команда переиграла сборную Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке, сообщают информационные агентства.

    Сборная Норвегии победила со счетом 2:1. Оба гола северян забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах, передают РИА «Новости».

    У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти. При этом на 14-й минуте с 11-метровой отметки не смог забить Бруно Гимарайнс.

    Благодаря дублю в ворота Бразилии на счету Холанда стало семь голов на нынешнем чемпионате мира. Форвард сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

    Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли, и провел свой 15-й матч на мировых первенствах, превзойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира Пеле. Рекорд среди бразильцев по-прежнему принадлежит Кафу, у которого 20 игр на чемпионатах мира.

    В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем матча между сборными Мексики и Англии. Норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, ранее их лучшим результатом был выход в 1/8 финала в 1938 и 1998 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

    Сборная Бразилии в матче 1/16 финала вырвала победу у Японии со счетом 2:1.

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    6 июля 2026, 05:42 • Новости дня
    Тренер Бельгии Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА по Балогану

    Tекст: Антон Антонов

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, чья команда встретится со сборной США 6 июля, прокомментировал снятие дисквалификации с нападающего США Фоларина Балогана.

    «Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя – там все сказано предельно ясно», – приводит слова тренера Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA).

    RBFA заявила, что «поражена» решением ФИФА, передает Reuters.

    RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер по этому поводу, передает РИА «Новости».

    Гарсия подчеркнул, что, по его мнению, за всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило, а протест бельгийской федерации направлен на защиту принципов футбола и спортивной честности. При этом он добавил, что участие одного игрока не меняет план команды на предстоящий поединок.

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что команда сохраняет спокойствие и хочет выиграть матч на поле, а разбираться с решениями ФИФА должна федерация. Он назвал произошедшее опасным и странным прецедентом и особенно подчеркнул, что решение было принято буквально за сутки до игры.

    Встреча США и Бельгии состоится 6 июля в Сиэтле, а Балоган может стать первым игроком со времен чемпионата мира 1970 года, который выйдет на следующий матч турнира после удаления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    6 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    УЕФА назвал решение ФИФА по Балогану переходом черты

    УЕФА осудил приостановку дисквалификации Балогана перед матчем США – Бельгия

    Tекст: Мария Иванова

    Решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана перед игрой с Бельгией вызвало резкую реакцию УЕФА.

    Международная федерация футбола приостановила действие дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии, передает ТАСС.

    Дисциплинарный комитет ФИФА заменил наказание испытательным сроком на один год, что позволило форварду выйти на предстоящую игру.

    В заявлении пресс-службы УЕФА подчеркнули: «Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом «красной черты»». В организации отметили, что футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые обеспечивают честное и прозрачное соперничество, и добавили, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не зависит от усмотрения и не требует отдельного решения.

    В УЕФА указали, что принцип не допускает исключений, особенно по ходу турнира, когда другие игроки уже отбывали аналогичные наказания. Союз выразил крайнее недоумение по поводу «беспрецедентного, непостижимого и неоправданного» решения и предупредил об угрозе честности игры и доверия к турниру.

    Ранее The Athletic сообщил, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена подать апелляцию.

    Балогана удалили в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины, завершившемся со счетом 2:0 в пользу США. Американский форвард получил красную карточку за удар соперника, защитника Тарика Мухаремовича, шипами бутс сзади по ноге. Встреча между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана перед матчем чемпионата мира.

    Представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА о снятии дисквалификации с американского нападающего.

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    6 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии

    Tекст: Антон Антонов

    Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

    Неймар «заявил, что попрощался со сборной после поражения от Норвегии», сообщает Globo.

    После финального свистка в матче чемпионата мира против команды Норвегии Неймар заявил: «Я пытался, пытался. Теперь все. Я здесь начал, я закончил здесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежская команда переиграла сборную Бразилии в 1/8 финала ЧМ в Нью-Йорке со счетом 2:1. У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти.


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    6 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в 1/4 финала ЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 обыграли команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Мехико.

    Команда Англии добилась успеха в матче одной восьмой финала мирового первенства 2026 года, передает ТАСС. Встреча в Мехико завершилась победой европейцев, забивших три мяча против двух у соперника. Начало игры пришлось отложить на один час из-за плохих погодных условий.

    В составе победителей дважды отличился Джуд Беллингем, а третий мяч с пенальти забил Гарри Кейн. У мексиканцев точными ударами отметились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Англичане завершали матч вдесятером после грубого фола и удаления защитника Джарелла Куансы на 54-й минуте.

    Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес отыграл первый тайм за сборную Мексики. Таким образом, турнир покинула вторая команда из числа стран-хозяек после вылета Канады. Третьи хозяева первенства, американцы, сыграют против бельгийцев седьмого июля.

    Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира в третий раз подряд. Мексиканская сборная не смогла достичь этой стадии впервые за 40 лет. Текущий турнир с участием 48 команд продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче 1/16 финала британцы обыграли команду ДР Конго.

    Перед игрой плей-офф английские футболисты задержались на охраняемой базе в Канзас-Сити из-за опасений шпионажа.

    Сборная Мексики досрочно обеспечила себе выход в плей-офф после победы над Южной Кореей.

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    5 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Мадридский «Реал» подписал защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испанский футбольный клуб «Реал» подписал контракт с защитником сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом, сообщает пресс-служба клуба.

    Руководство мадридской команды успешно завершило переговоры о переходе футболиста, передает ТАСС. Действие нового контракта с опытным спортсменом продлится до 30 июня 2030 года. Ранее Дюмфрис, которому исполнилось 30 лет, защищал цвета итальянского «Интера».

    В составе миланского коллектива он дважды выигрывал национальный чемпионат, три раза завоевывал кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии. Кроме того, вместе с командой защитник два раза доходил до финала Лиги чемпионов. До переезда на Апеннинский полуостров футболист выступал за нидерландские клубы «Спарта», «Херенвен» и ПСВ. На международном уровне он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы и серебро Лиги наций в составе сборной Нидерландов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года мадридский клуб назначил Альваро Арбелоа новым главным тренером.

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    6 июля 2026, 05:29 • Новости дня
    Форвард Норвегии Холанд догнал Мбаппе и Месси по голам на ЧМ-2026

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанд забил семь мячей на чемпионате мира по футболу 2026 года, сравнявшись с лидерами турнира Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

    Холанд оформил дубль в матче 1/8 финала против Бразилии, который завершился со счетом 2:0, передает ТАСС.

    Теперь на его счету семь голов, что позволяет ему делить первую строчку в списке бомбардиров с Мбаппе и Месси. При этом сборная Аргентины еще не сыграла свой матч на этой стадии турнира.

    Текущий чемпионат мира стал первым в карьере 25-летнего футболиста. Сборная Норвегии не выступала на мировых первенствах с 1998 года. В следующем раунде команда встретится с победителем противостояния между Мексикой и Англией.

    С лета 2022 года нападающий защищает цвета английского клуба «Манчестер Сити». За этот период он трижды признавался лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе команды норвежец завоевал множество трофеев, включая титулы победителя Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

    Ранее он играл за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче одной восьмой финала норвежская команда переиграла сборную Бразилии со счетом 2:1. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой седьмой мяч на турнире в ворота команды Парагвая. На стадии 1/16 финала скандинавский коллектив победил соперников из Кот-д'Ивуара.

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    6 июля 2026, 04:54 • Новости дня
    Роналду назвал ЧМ-2026 последним в карьере

    Роналду объявил о последнем чемпионате мира по футболу в карьере

    Tекст: Антон Антонов

    Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере.

    Слова Роналду приводит на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо: «Да, это мой последний турнир. Давайте просто насладимся им».

    Сборная Португалии встретится с командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 6 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

    Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.


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    6 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел француза Жюста Фонтена и вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу.

    Британский форвард достиг отметки в 14 забитых мячей на мировых первенствах, передает ТАСС.

    Это стало возможным благодаря голу в матче 1/8 финала турнира против сборной Мексики.

    Такое же количество голов на чемпионатах мира забивал немецкий нападающий Герд Мюллер. Лидером списка остается аргентинец Лионель Месси с 20 мячами. За ним следуют француз Килиан Мбаппе (19), немец Мирослав Клозе (16) и бразилец Роналдо (15).

    На данный момент Кейну 32 года, с августа 2023 года он защищает цвета мюнхенской «Баварии», а до этого выступал за лондонский «Тоттенхэм». Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, имея на своем счету 85 голов. На чемпионате мира в России он отличился шесть раз, став лучшим бомбардиром того турнира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче 1/16 финала турнира Гарри Кейн забил два победных мяча в ворота сборной ДР Конго. На групповом этапе соревнований английский нападающий дважды поразил ворота команды Хорватии. Французский форвард Килиан Мбаппе ранее довел количество своих голов на чемпионатах мира до 16.

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    6 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    При стрельбе после матча Мексика – Англия ранения получили четыре болельщика

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Лос-Анджелеса после матча Мексика – Англия произошли перестрелки, в результате которых четверо болельщиков получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент произошел на востоке Лос-Анджелеса после матча чемпионата мира Мексика – Англия, завершившегося со счетом 3:2 в пользу англичан, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    По данным издания, полиция получила сообщения о трех перестрелках, одна из них произошла на бульваре Уиттиер, где собрались толпы фанатов. Четверо раненых были доставлены в больницы, их состояние не раскрывается.

    Правоохранительные органы сообщили, что по факту стрельбы начато расследование. Матч Мексика –Англия стал для мексиканцев последним на турнире: сборная хозяев покидает чемпионат мира – 2026. Ранее на стадии 1/8 финала завершила выступление другая хозяйка турнира – команда Канады, уступившая Марокко со счетом 0:3.

    Еще одни хозяева мундиаля – сборная США – проведут матч 1/8 финала 7 июля против Бельгии. Текущий чемпионат мира впервые в истории принимает 48 команд, игры проходят в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Англии со счетом 3:2 обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в Мехико.

    С начала турнира в принимающих чемпионат мира штатах США более 100 вооруженных нападений привели к гибели 31 человека и ранению еще 85.

    В американском Броктоне празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира закончилось уличными перестрелками и ранением как минимум четырех человек.

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