Sabah раскрыл связь убийства посла Карлова с турецким сериалом

Sabah: Убийство посла Карлова повторило сюжет сериала двухлетней давности

Tекст: Мария Иванова

Материалы о расследовании убийства российского посла в Турции Андрея Карлова были обнародованы турецким изданием Sabah, передает РИА «Новости».

Газета отмечает: «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения» и называет произошедшее частью многоуровневой разведывательно-диверсионной операции. По данным Sabah, документы попали в распоряжение редакции почти через десять лет после убийства Карлова и попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре бывшим полицейским Мевлютом Мертом Алтынташем, которого силы безопасности ликвидировали на месте. Турецкие власти ранее не раз заявляли о причастности к организации нападения структуры FETO, признанной в Турции террористической. Целью организаторов, по версии газеты, было показать Турцию неспособной защитить даже иностранных дипломатов, вызвать международный резонанс и ухудшить отношения Анкары с Москвой.

Одним из доказательств заранее продуманного характера преступления Sabah называет эпизод сериала «Nizama Adanmis Ruhlar», вышедший в декабре 2014 года. В нем, как отмечает издание, показана подготовка убийства посла на художественной выставке, а реплики персонажей, по оценке следствия, совпадают с предполагаемым сценарием реальных событий. Газета также пишет, что связанные со структурой FETO лица отслеживали маршруты Карлова, его передвижения и меры безопасности, используя эти данные при подготовке нападения.

Sabah напоминает, что Национальная разведывательная организация MIT расследовала деятельность сети, связанной с FETO. По информации издания, 34-й суд по тяжким уголовным делам Анкары квалифицировал действия ряда фигурантов как политический или военный шпионаж. Бывший сотрудник разведки Зеки Кыратлы был приговорен к 20 годам тюрьмы за сбор секретной государственной информации в целях шпионажа.

По версии газеты, Мевлюта Мерта Алтынташа несколько месяцев готовили к покушению. После убийства организаторы якобы рассчитывали возложить ответственность на радикальные исламистские группировки и тем самым усилить международный кризис вокруг трагедии в Анкаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары решил убийство российского посла Андрея Карлова считать не только терактом, но и тщательно спланированной шпионской операцией, связанной со структурой FETO.

Один из предполагаемых организаторов убийства посла Джемаль Караата скрывается в Канаде под чужим именем после бегства из Турции.

Расследование убийства российского посла Андрея Карлова турецкие власти завершили в ноябре 2018 года.