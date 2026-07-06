УЗГА представил на «Иннопроме-2026» новый двигатель ВК-800

Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ

Эксперт Кнутов: Удары по Киеву уничтожают потенциал ВСУ в создании дронов, ракет, РЛС и РЭБ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

«Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина по традиции может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками, чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. «Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

«Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топливо и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать», – пояснил Кнутов.

Помимо этого, аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги, как правило, все находящиеся на аэродромах самолеты поднимаются воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

«Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило о последствиях массированного удара по предприятиям ВПК в Киеве и области, проведенного в ночь на понедельник. Атака была проведена «в ответ на террористические атаки» ВСУ, отметило ведомство.

Также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в столичном регионе, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку «самой массированной». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что применение новых модификаций БПЛА «Герань» сделало российские атаки еще более эффективными.