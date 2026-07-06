  • Новость часаЭксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страх перед Россией делает Прибалтику невыносимой для немецких военных
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь»
    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев
    ВСУ в Черниговской области попытались перейти госграницу
    СВР: Британия стояла за ударом по Музею обороны Севастополя
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о конце оборонного «аутсорсинга» для Европы
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    6 июля 2026, 08:19 • Новости дня

    В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи

    В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    С раннего утра жители и гости иранской столицы вышли на центральные улицы, чтобы проводить в последний путь верховного лидера Али Хаменеи.

    В Тегеране утром 6 июля сотни тысяч человек вышли на центральные улицы, чтобы участвовать в траурном шествии с гробом погибшего верховного лидера Али Хаменеи, передает ТАСС.

    Колонна с телом религиозного и политического лидера начала движение от улицы Энгелаб к площади Азади, где горожане могут проститься с ним.

    После завершения церемонии в столице гроб с телом Али Хаменеи отправят в город Кум, который считается главным религиозным центром страны. Там прощание с верховным лидером продолжится.

    На траурное шествие в иранскую столицу прибыли люди из разных регионов и из-за рубежа. На улицах Тегерана заметны делегации практически всех 31 провинции страны, что подчеркивает всенародный характер прощания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране 3 июля стартовали траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни.

    Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала политических и религиозных деятелей со всего мира.

    Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.

    3 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.

    Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.

    Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.

    Комментарии (6)
    4 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана
    Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана
    @ NASA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ормузский пролив в конфликте с США стал для Ирана «оружием не слабее ядерного», но в запасе есть и «термоядерное оружие» – Баб-эль-Мандебский пролив, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Ормузский пролив в условиях противостояния с США стал для Тегерана «оружием не слабее ядерного», передает РИА «Новости». Однако в арсенале иранской стороны есть и более мощный инструмент – Баб-эль-Мандебский пролив, который Медведев сравнил с термоядерным оружием.

    «Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус... Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты», – заявил политик по итогам визита в Иран.

    Политик подчеркнул, что перекрытие Ормузского пролива продемонстрировало силу Тегерана, и теперь ведутся переговоры о его дальнейшем функционировании. Медведев также выразил уверенность, что агрессивные действия США против Ирана были абсолютно ничем не спровоцированы, поскольку исламская республика не представляла угрозы для Вашингтона.

    Зампред Совбеза РФ находился в Тегеране с рабочим визитом. В пятницу он принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Комментарии (4)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    5 июля 2026, 10:02 • Новости дня
    Bloomberg: Судоходство в Ормузском проливе резко сократилось

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трафик коммерческого флота вдоль оманского побережья в Ормузском проливе резко сократился, сообщают американские СМИ.

    В прошедшие пятницу и субботу минимум восемь кораблей внезапно развернулись на этом маршруте. Четыре из них впоследствии изменили курс и покинули акваторию вдоль иранских берегов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Аналитическая компания Kpler подсчитала, что в субботу пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов. При этом лишь один корабль открыто заявил о движении по оманскому маршруту, хотя днем ранее таких судов было 13. Среди изменивших направление оказались нефтяные танкеры, балкеры и автовозы.

    Официальные причины столь массового изменения маршрутов пока остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана. В конце июня через Ормузский пролив за четыре дня прошло 124 грузовых судна.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Медведев выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Али Хаменеи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом по поводу гибели Али Хаменеи.

    «От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии. Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов страны и завершится погребением аятоллы в его родном Мешхеде, передают РИА «Новости»

    Во время церемонии в Тегеране Медведев заявил, что скорбь сплотила иранцев перед лицом давления США и их союзников. Он подчеркнул, что народ Ирана выстоял в этой борьбе и, по его убеждению, в итоге одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели аятоллы Али Хаменеи.

    В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране стартовали масштабные траурные мероприятия в память о погибшем духовном лидере Ирана Али Хаменеи.


    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев прибыл в Тегеран для участия в прощании с Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Политик сообщил о своем приезде в иранскую столицу в личном канале в социальной сети Max.

    «Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи», – написал Медведев

    Ожидается, что в ближайшее время он прибудет в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране, который является крупнейшим в иранской столице религиозно-общественным комплексом и местом проведения церемонии прощания.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в официальной церемонии. Масштабные траурные мероприятия стартовали в мавзолее Имама Хомейни в Тегеране.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Медведев раскрыл мирный план решения ядерной проблемы Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что у России были предложения, которые могли разрешить иранскую ядерную проблему мирными средствами.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам визита в исламскую республику указал на наличие у Москвы вариантов урегулирования кризиса, передает РИА «Новости». Он напомнил, что поводом для атаки Соединенных Штатов стала дискуссионная ядерная программа страны.

    «Хотя на сей счет у РФ были предложения – их, по сути, предлагал глава нашего государства – которые позволили бы решить эту задачу иначе, мирными средствами», – сказал Медведев.

    Политик добавил, что обсуждение иранских ядерных материалов ограничивалось общими рассуждениями без предъявления конкретных фактов. Ранее чиновник прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

    Позднее Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России планов передачи ядерного оружия Тегерану.

    В прошлом месяце Вашингтон подписал с исламской республикой меморандум о прекращении войны.

    Комментарии (0)
    5 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что президент России подчеркнул готовность оказать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    Американский президент поблагодарил Москву за взвешенную позицию. Он также оценил конструктивные предложения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 05:30 • Новости дня
    Гросси назвал условие допуска инспекторов МАГАТЭ на объекты Ирана

    Гросси: Допуск инспекторов МАГАТЭ на объекты Ирана зависит от переговоров с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Возвращение международных инспекторов на иранские ядерные комплексы напрямую обусловлено успешной реализацией недавно подписанного меморандума между Тегераном и Вашингтоном, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    «До сих пор получить доступ не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании», – заявил РИА «Новости» глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Рафаэль Гросси напомнил, что подписанный в июне документ передает контроль над ядерными материалами ведомству. Точные сроки возвращения специалистов пока неизвестны, однако Гросси выразил надежду на ускорение процесса, стартовавшего в швейцарском Бюргенштоке.

    Тегеран и Вашингтон дистанционно заключили соглашение 18 июня, завершив вооруженный конфликт, начавшийся 28 февраля. Договор фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Иран ограничил контакты с международными инспекторами МАГАТЭ в июне 2025 года после американских ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси 24 июня заявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Ирана согласилось возобновить допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 20:41 • Новости дня
    Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив

    CNN: Торговые суда отказались заходить в Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Группа коммерческих кораблей, включая танкеры и сухогруз, неожиданно прервала маршрут у побережья Омана, совершив резкий разворот перед входом в пролив.

    Несколько торговых кораблей планировали войти в пролив со стороны Омана, но внезапно отказались от этого намерения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные канала CNN.

    «По меньшей мере пять судов – включая два автомобилевоза, один танкер-химовоз, один танкер для перевозки нефтепродуктов и один сухогруз – несколько раз резко разворачивались», – отмечает американский вещатель.

    При этом еще три судна, которые изначально тоже изменили курс, позже пересекли пролив ближе к иранскому побережью. Ранее Тегеран совместно с Оманом начал разработку новых правил судоходства в регионе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупреждал, что после нападения США и Израиля ситуация в акватории больше никогда не будет прежней.

    Иранские власти намеревались взимать плату за услуги по безопасному проведению кораблей, подчеркивая, что это не является пошлиной. Однако 18 июня Тегеран заключил меморандум с Вашингтоном и обязался приостановить сбор денег на 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Омана предупредили европейские страны о вероятном введении сборов за прохождение коммерческих судов через Ормузский пролив.

    До этого Тегеран предоставил иностранным кораблям право бесплатного транзита на 60 дней.

    Международная морская организация ООН приступила к эвакуации заблокированных в акватории Персидского залива моряков.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Израиль нанес удар по объектам нарушившей перемирие «Хезболлы»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге страны из-за регулярных нападений на военных в зоне безопасности.

    Авиация и артиллерия ЦАХАЛ осуществили серию точечных атак по позициям радикальной группировки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии, подтвердившей факт проведения операции.

    «В ответ на продолжающиеся нарушения «Хезболлой» соглашения и нападения на солдат ЦАХАЛ в зоне безопасности, вчера ЦАХАЛ нанес прицельные удары примерно по десяти объектам инфраструктуры «Хезболлы» в районах Бинт-Джбейль, Бейт-Яхун, Кунин и Браачит на юге Ливана», – заявили военные.

    По данным командования, уничтоженные постройки использовались для подготовки нападений на израильские подразделения. Обострение произошло вскоре после подписания в конце июня рамочного соглашения между Ливаном и Израилем при посредничестве США.

    Лидер ливанского движения Наим Касем счел подписанный в Вашингтоне документ недействительным, назвав его потерей суверенитета. Договор предполагает сохранение израильской зоны безопасности на юге Ливана и полное разоружение отрядов «Хезболлы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шиитское движение «Хезболла» отказалось признавать вашингтонское соглашение о мирном урегулировании конфликта.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении оставить войска в южной части Ливана до полного разоружения противника.

    До этого ливанские боевики в нарушение перемирия выпустили более 50 снарядов по израильским позициям.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    В Тегеране началось прощание с аятоллой Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его семьи, погибших при ударах США и Израиля по исламской республике, вынесли во внутренний двор Мосаллы имама Хомейни – крупнейшего в Тегеране религиозного комплекса.

    Тела духовного руководителя исламской республики и его близких, погибших в результате ударов США и Израиля, доставили во внутренний двор комплекса Мосалла имама Хомейни, передает ТАСС. Церемония сопровождалась исполнением государственного гимна Ирана, после чего из динамиков начали транслировать аудиозаписи изречений аятоллы.

    Траурные мероприятия в столице стартовали 3 июля. Почтить память верховного лидера прибыли высокопоставленные делегации из более чем 100 стран. До 5 июля любой желающий сможет проститься с Хаменеи в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана.

    На 6 июля запланировано траурное шествие по центральным улицам столицы, затем тело доставят в город Кум для продолжения церемоний 7 июля. На следующий день останки перевезут в соседний Ирак, где пройдут прощания в Кербеле и Наджафе. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в его родном городе Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные траурные мероприятия стартовали в мавзолее Имама Хомейни в Тегеране.

    Центральный штаб иранских вооруженных сил предостерег западные страны от провокаций в период прощания.

    Офис бывшего верховного лидера назначил погребение политика в его родном Мешхеде.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 17:11 • Новости дня
    Названа дата возобновления переговоров Ирана и США

    Переговоры Ирана и США решили возобновить 11 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран и Вашингтон продолжат прерванные консультации по иранскому ядерному досье и снятию санкций на территории Пакистана в середине июля.

    Очередной раунд дипломатических контактов между иранской и американской делегациями состоится 11 июля, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

    Ожидается, что главной площадкой для проведения двусторонней встречи станет Пакистан.

    На предстоящих консультациях стороны планируют детально обсудить снятие американских ограничений против исламской республики. Кроме того, в повестку войдут важнейшие вопросы разморозки зарубежных активов страны и детали иранской ядерной программы.

    Ранее президент США объявил о предоставлении Тегерану недельной паузы в переговорном процессе. Данное решение было принято американским руководством в связи с похоронами верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания на начало июля.

    Иранские вооруженные силы предостерегли западные страны от провокаций в дни траура.

    Президенты России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Медведев оценил подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги диалога американских и иранских властей, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что любые контакты всегда лучше их полного отсутствия, однако они должны приводить к конкретным результатам.

    Оценивая достигнутые договоренности, российский представитель озвучил свое видение ситуации. «В настоящий момент переговоры между Соединенными Штатами и Ираном закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Его цена понятна, вот этот самый документ, он никаких юридических обязательств не создает, но создает одно - создает основу для дальнейших переговоров», - заявил Медведев.

    Политик добавил, что в соглашении отражены важнейшие геополитические аспекты. В частности, затронуты вопросы судоходства в Ормузском проливе, прекращения боевых действий на прилегающих территориях и развития иранской ядерной программы.

    Заявления прозвучали по итогам визита председателя партии «Единая Россия» в Тегеран. Там он принимал участие в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с бывшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Российские власти положительно оценили достижение договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности данного мирного урегулирования.

    Комментарии (0)
    5 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Хуситы атаковали позиции йеменских военных в провинции Ходейда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 14 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли в результате атаки мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на юге провинции Ходейда, сообщило агентство AFP со ссылкой на военный источник.

    По меньшей мере 14 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли в результате атаки мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) на юге провинции Ходейда, передает ТАСС.

    «Мы смогли отразить атаку хуситов, которая привела к столкновениям, продолжавшимся несколько часов на рассвете в субботу. Противник был вынужден отступить», – заявил представитель правительственных войск. По его словам, в рядах нападавших также имеются убитые и раненые.

    Ожесточенные бои развернулись в округе Хейс, где хуситы попытались провести масштабное наступление на позиции правительственных сил в горном районе Даббас. Это столкновение стало одним из самых кровопролитных в регионе за последние годы. После прибытия подкрепления правительственным войскам удалось отбросить мятежников и полностью восстановить контроль над своими позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в провинции Ходейда при подрыве кортежа погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил Йемена.

    Вскоре после этого мятежники объявили воды Красного моря закрытыми для израильских судов.

    Комментарии (0)
    5 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    Столица Ирана провела коллективную молитву по Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители многомиллионной столицы Ирана Тегерана в воскресенье провели коллективную молитву у гроба бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в ходе ударов США и Израиля.

    В воскресенье в Тегеране состоялась массовая коллективная молитва у гроба бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости». Люди в траурных одеждах заполнили площадь соборной мечети, несмотря на сильную жару. Организаторам пришлось поливать собравшихся водой и распределять потоки верующих, чтобы избежать давки.

    Многие желающие так и не смогли попасть на территорию комплекса к началу намаза. Однако с первыми звуками молитвы толпа остановилась, повернувшись к Мекке. После завершения религиозного обряда люди стали требовать открыть ворота для прощания с аятоллой.

    «О, мученик, путь твой продолжается», – произнесли пришедшие по окончании намаза. Напряжение постепенно спало, так как часть участников начала покидать площадь. Прощание в мечети продлится до вечера, а 6 июля в столице состоится траурная процессия.

    В дальнейшем похоронные мероприятия пройдут в Куме, а также иракских Неджефе и Кербеле. Погребение аятоллы состоится 9 июля в его родном Мешхеде. Али Хаменеи погиб 28 февраля из-за ударов США и Израиля, однако из-за продолжавшихся весь март атак церемонию прощания перенесли для подготовки инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне тела погибшего лидера Ирана и его семьи вынесли во внутренний двор религиозного комплекса Мосалла.

    Масштабные траурные мероприятия с участием иностранных делегаций стартовали в Тегеране третьего июля.

    Офис бывшего верховного руководителя назначил погребение аятоллы в Мешхеде на девятое июля.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России
    ФСБ поймала рассылающего участникам СВО бомбы в парфюме
    МИД предупредил Латвию о последствиях ударов по России
    В Варшаве заявили об антипольской кампании Украины в соцсетях
    Замену двигателей на самолетах SSJ-100 оценили в 115 млрд рублей
    Обама тайно возглавил подготовку демократов к президентским выборам
    В Подмосковье задержали школьницу за поджог автозаправки