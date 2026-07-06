Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар принял решение завершить международную карьеру, передает РИА «Новости». Накануне команда Бразилии проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2 в матче одной восьмой финала чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.

Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах, позволив обойти по данному показателю легендарного Пеле. В конце игры футболист реализовал пенальти, а после финального свистка не смог сдержать слез.

«Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», – приводит слова 34-летнего спортсмена бразильское издание Globo. За свою карьеру в сборной Неймар забил 80 мячей в 130 матчах. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии обыграла бразильскую команду в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

Нападающий норвежцев Эрлинг Холанд оформил дубль в этой встрече.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду тоже назвал текущий турнир последним в своей карьере.