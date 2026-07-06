Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в 1/4 финала ЧМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Команда Англии добилась успеха в матче одной восьмой финала мирового первенства 2026 года, передает ТАСС. Встреча в Мехико завершилась победой европейцев, забивших три мяча против двух у соперника. Начало игры пришлось отложить на один час из-за плохих погодных условий.

В составе победителей дважды отличился Джуд Беллингем, а третий мяч с пенальти забил Гарри Кейн. У мексиканцев точными ударами отметились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Англичане завершали матч вдесятером после грубого фола и удаления защитника Джарелла Куансы на 54-й минуте.

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес отыграл первый тайм за сборную Мексики. Таким образом, турнир покинула вторая команда из числа стран-хозяек после вылета Канады. Третьи хозяева первенства, американцы, сыграют против бельгийцев седьмого июля.

Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира в третий раз подряд. Мексиканская сборная не смогла достичь этой стадии впервые за 40 лет. Текущий турнир с участием 48 команд продлится до 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче 1/16 финала британцы обыграли команду ДР Конго.

Перед игрой плей-офф английские футболисты задержались на охраняемой базе в Канзас-Сити из-за опасений шпионажа.

Сборная Мексики досрочно обеспечила себе выход в плей-офф после победы над Южной Кореей.