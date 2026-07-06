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    6 июля 2026, 06:15 • Новости дня

    Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в 1/4 финала ЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 обыграли команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Мехико.

    Команда Англии добилась успеха в матче одной восьмой финала мирового первенства 2026 года, передает ТАСС. Встреча в Мехико завершилась победой европейцев, забивших три мяча против двух у соперника. Начало игры пришлось отложить на один час из-за плохих погодных условий.

    В составе победителей дважды отличился Джуд Беллингем, а третий мяч с пенальти забил Гарри Кейн. У мексиканцев точными ударами отметились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Англичане завершали матч вдесятером после грубого фола и удаления защитника Джарелла Куансы на 54-й минуте.

    Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес отыграл первый тайм за сборную Мексики. Таким образом, турнир покинула вторая команда из числа стран-хозяек после вылета Канады. Третьи хозяева первенства, американцы, сыграют против бельгийцев седьмого июля.

    Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира в третий раз подряд. Мексиканская сборная не смогла достичь этой стадии впервые за 40 лет. Текущий турнир с участием 48 команд продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче 1/16 финала британцы обыграли команду ДР Конго.

    Перед игрой плей-офф английские футболисты задержались на охраняемой базе в Канзас-Сити из-за опасений шпионажа.

    Сборная Мексики досрочно обеспечила себе выход в плей-офф после победы над Южной Кореей.

    5 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

    Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира

    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
    @ Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим как минимум три гола в матчах плей-офф трех разных чемпионатов мира.

    Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Парагвая, передает ТАСС. Французский форвард реализовал пенальти на 70-й минуте, принеся своей сборной победу с минимальным счетом 1:0. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в стадии плей-офф, учитывая дубль в ворота Швеции в 1/16 финала.

    Ранее Мбаппе демонстрировал выдающуюся результативность на двух предыдущих мировых первенствах. На победном для Франции турнире 2018 года в России он забил трижды в матчах на выбывание, а на турнире 2022 года в Катаре, где французы взяли серебро, отличился пять раз.

    В настоящее время 27-летний нападающий защищает цвета испанского «Реала», с которым уже завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская команда победила сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

    Ранее сборная Франции переиграла шведских футболистов с разгромным счетом.

    На групповом этапе турнира Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по общему количеству забитых мячей.

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    4 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    @ Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.

    Окончательный список пар второго раунда плей-офф турнира публикует РИА Новости. Уже 4 июля в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. На следующий день, 5 июля, Бразилия сыграет с Норвегией в Нью-Йорке, а Парагвай поборется за выход в четвертьфинал с Францией в Филадельфии.

    Шестого июля Португалия выйдет на поле против Испании в Далласе, тогда как Англия сразится с Мексикой в Мехико. Седьмого июля состоятся сразу три матча: США сыграют с Бельгией в Сиэтле, Аргентина встретится с Египтом в Атланте, а Швейцария – с Колумбией в Ванкувере.

    Текущий чемпионат мира стал историческим: в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Масштабный турнир совместно проводят три государства – США, Канада и Мексика. Завершатся соревнования 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии в матче одной шестнадцатой финала.

    Португальские футболисты одержали победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.

    Национальная команда Швейцарии забила два безответных мяча алжирским спортсменам.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

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    4 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Марокко победила команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Встреча состоялась в субботу в Хьюстоне и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Аззедин Унаи, отличившийся на 50-й и 82-й минутах, третий гол забил Суфьян Рахими на 90+8-й минуте, передает РИА «Новости».

    Лучший бомбардир марокканцев на этом турнире Исмаэль Сайбари получил травму в первом тайме и покинул поле уже на 22-й минуте. В первой половине игры английский арбитр Майкл Оливер показал шесть желтых карточек, тогда как обе команды нанесли по воротам всего пять ударов. Такой дисбаланс зафиксирован впервые в истории мировых первенств с 1966 года, когда начали вести подробную статистику.

    В четвертьфинале сборная Марокко встретится с победителем матча Парагвай – Франция.

    Африканская команда стала первой на континенте, дважды пробившейся в четвертьфинал мирового первенства: ранее марокканцы доходили до этой стадии в 2022 году и заняли тогда четвертое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, марокканская сборная в 1/16 финала по пенальти победила команду Нидерландов со счетом 3:2.

    Сборная Канады в своем матче 1/16 финала минимально обыграла команду ЮАР со счетом 1:0.

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    3 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Американская полиция вступила в потасовку со сборной Египта

    Представители сборной Египта вступили в конфликт с полицией Далласа

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне игры плей-офф в Далласе американский полицейский спровоцировал острую стычку, грубо оттолкнув директора египетской команды от юного болельщика.

    В преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии произошла потасовка, передает РИА «Новости». Видео инцидента опубликовало издание Cairo 24.

    Один из футболистов фотографировался с ребенком в холле гостиницы. Директор команды Ибрагим Хасан попытался подойти к ним для совместного кадра. Однако американский полицейский грубо оттолкнул бывшего игрока.

    Началась словесная перепалка, во время которой силовик положил руку на кобуру пистолета. Вскоре в конфликт вмешались другие члены делегации и правоохранители. По словам очевидцев, ситуацию удалось быстро урегулировать.

    Ибрагим Хасан работает директором сборной и является братом-близнецом знаменитого Хусама Хасана. Встреча египтян с австралийцами состоится в пятницу в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские полицейские досмотрели футболистов сборной Уругвая с собаками.

    Правоохранительные органы Чикаго семь часов допрашивали нападающего национальной команды Ирака.

    Власти США разрешили иранским спортсменам приехать на игру против египтян за два дня до матча.

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    4 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Египетский футболист Хани установил антирекорд чемпионатов мира по автоголам

    Египетский футболист Хани стал антирекордсменом ЧМ по автоголам

    Tекст: Катерина Туманова

    Защитник национальной команды Египта Мохамед Хани вошел в историю мировых первенств, забив второй мяч в собственные ворота за один турнир.

    Во время матча 1/16 финала против австралийцев египетский защитник Хани срезал мяч в свои ворота во втором тайме, передает РИА «Новости». Это стало его вторым автоголом на турнире.

    Ранее Хани огорчил собственного вратаря в матче группового этапа против сборной Бельгии, который завершился со счетом 1:1. До этого момента ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал больше одного гола в свои ворота за всю карьеру.

    Мохамеду Хани 30 лет, всю профессиональную жизнь он защищает цвета египетского клуба «Аль-Ахли». Матч против австралийской команды стал для него 46-м выступлением в футболке национальной сборной.

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    4 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Сборная Аргентины одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира по футболу – сборная Аргентины – одержали победу над командой Кабо-Верде, исход встречи решился в дополнительное время автоголом.

    Основное время матча между сборными Аргентины и Кабо-Верде, прошедшего в Майами, завершилось со счетом 1:1, передает РИА «Новости».

    В составе аргентинцев мяч забил Лионель Месси на 29-й минуте. У дебютантов чемпионата мира – Кабо-Верде – первым голом за сборную отметился Дерой Дуарте.

    В дополнительное время сборную Аргентины вперед вывел Лисандро Мартинес, затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал, а победу действующим чемпионам мира принес автогол Динея Боржеша из Уабо-Верде.

    Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате. Капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами. Он отличился в восьмой встрече на мировом первенстве подряд и обновил принадлежащий ему рекорд.

    В 1/8 финала действующие чемпионы мира 7 июля сыграют со сборной Египта, которая в серии пенальти обыграла команду Австралии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    6 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    США попросили ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной Балогана

    Журналист Джейкобс: США попросили ФИФА отменить красную карточку Балогана

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Белого дома напрямую обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отменить красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, сообщил журналист Бен Джейкобс. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    «Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна», – написал Джейкобс в X.

    По его данным, в федерации настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за статьи 27 дисциплинарного кодекса и независимости комиссии.

    Сборная США 1 июля обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

    Балоган открыл счет, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику сборной БиГ Тарику Мухаремовичу.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие удаления с испытательным сроком на один год по статье 27, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры, и нападающий сможет выйти в матче 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле 6 июля.

    Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    Власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

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    6 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежская команда переиграла сборную Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке, сообщают информационные агентства.

    Сборная Норвегии победила со счетом 2:1. Оба гола северян забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах, передают РИА «Новости».

    У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти. При этом на 14-й минуте с 11-метровой отметки не смог забить Бруно Гимарайнс.

    Благодаря дублю в ворота Бразилии на счету Холанда стало семь голов на нынешнем чемпионате мира. Форвард сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

    Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли, и провел свой 15-й матч на мировых первенствах, превзойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира Пеле. Рекорд среди бразильцев по-прежнему принадлежит Кафу, у которого 20 игр на чемпионатах мира.

    В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем матча между сборными Мексики и Англии. Норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, ранее их лучшим результатом был выход в 1/8 финала в 1938 и 1998 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

    Сборная Бразилии в матче 1/16 финала вырвала победу у Японии со счетом 2:1.

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    3 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Сборная Англии решила отложить поездку в Мексику на ЧМ из-за опасений шпионажа

    Tекст: Мария Иванова

    Английские футболисты решили задержаться на охраняемой базе в Канзас-Сити, чтобы защитить свои тактические схемы от возможных утечек перед матчем плей-офф.

    Подопечные Томаса Тухеля решили не торопиться с переездом после победы над командой ДР Конго со счетом два один, передает РИА «Новости».

    Тренерский штаб опасается утечки секретной тактической информации и давления со стороны местных болельщиков.

    Накануне эквадорская федерация пожаловалась на фанатов из Мексики. Ночью перед недавней игрой они взрывали фейерверки возле отеля, мешая спортсменам спать и восстанавливаться. В итоге мексиканцы выиграли ту встречу со счетом 2:0.

    Тренировочный лагерь англичан тщательно охраняется местной полицией. Издание Daily Mail отмечает, что в случае выхода в финал коллектив снова вернется на базу в Канзас-Сити.

    Противостояние Англии и Мексики пройдет шестого июля на стадионе «Ацтека». Текущий чемпионат мира впервые собрал 48 команд на территории трех государств, а завершится турнир 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне английские футболисты обыграли команду ДР Конго со счетом 2:1.

    Перед стартом турнира неизвестные похитили часть экипировки британских игроков по пути на базу в Канзас-Сити.

    В начале июня рядом с этим тренировочным центром произошла стрельба с девятью пострадавшими.

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    4 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла Австралию на ЧМ-2026

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Египта одержала историческую победу над австралийцами, пробившись в 1/8 финала ЧМ благодаря успешной серии послематчевых пенальти.

    Футболисты египетской сборной оказались сильнее команды Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости». Основное и дополнительное время встречи в Далласе завершилось вничью.

    На 13-й минуте счет открыл египтянин Эмам Ашур. Позже его соотечественник Мохамед Хани отметился автоголом, однако в серии пенальти победу со счетом 4:2 забрал Египет.

    Перед ударами австралийцы заменили вратаря Патрика Бича на Мэтью Райана.

    Египет впервые с 1934 года принял участие в плей-офф ЧМ и одержал свою первую победу на данном этапе. В Атланте 7 июля команда сыграет с Аргентиной или Кабо-Верде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня определились все пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Испании разгромила Австрию на ЧМ. Сборная Швейцарии победила команду Алжира и вышла в 1/8 финала.

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    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня
    Reuters: Трамп лично попросил Инфантино отменить красную карточку Балогуна
    Reuters: Трамп лично попросил Инфантино отменить красную карточку Балогуна
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

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    3 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    Сборная Швейцарии победила команду Алжира на чемпионате мира

    Сборная Швейцарии забила два безответных мяча Алжиру в матче чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная команда Швейцарии одержала уверенную победу над алжирскими футболистами в Ванкувере, успешно преодолев стадию 1/16 финала мирового первенства.

    Встреча турнира прошла на стадионе в Ванкувере и завершилась победой швейцарцев, передает РИА «Новости». Авторами забитых мячей стали Брель Эмболо на десятой минуте и Дан Ндойе на 46-й минуте матча.

    В стадии 1/8 финала швейцарские спортсмены встретятся с победителем матча между сборными Колумбии и Ганы. Эта игра состоится 4 июля в Канзас-Сити.

    Текущий чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Матчи турнира принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Мировое первенство завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня определились все пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

    На групповом этапе швейцарские футболисты одержали победу над канадцами со счетом 2:1.

    Перед началом турнира американские власти заблокировали въездные документы нападающего Бреля Эмболо.

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    4 июля 2026, 21:41 • Новости дня
    Ренар покинул пост тренера сборной Туниса после двух матчей чемпионата мира

    Французский тренер Эрве Ренар ушел из сборной Туниса после чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Краткосрочный период работы французского наставника Эрве Ренара с тунисской сборной завершился после двух поражений и вылета команды с мирового первенства.

    Французский тренер Эрве Ренар ушел в отставку с должности наставника национальной команды Туниса по футболу, передает ТАСС. Об окончании работы специалист сообщил на своей странице в соцсетях.

    «Я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за то, что позволили мне участвовать в чемпионате 2026 года. Мое приключение подходит к концу», – заявил наставник.

    Специалист возглавил коллектив 16 июля после первого тура группового этапа, где тунисцы проиграли шведам. Под руководством 57-летнего тренера сборная уступила японцам и нидерландцам, лишившись шансов на выход из группы.

    Перед стартом мирового первенства француз покинул пост главного тренера национальной команды Саудовской Аравии. Ранее специалист приводил сборные Кот-д»Ивуара и Замбии к победам на Кубке африканских наций, а также тренировал футболистов Марокко и Анголы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий наставник тунисской команды Сабри Лямуши лишился должности после проигрыша шведам.

    В заключительном матче группового этапа сборная Нидерландов обыграла африканский коллектив со счетом 3:1.

    Позже в пробах восьми спортсменов национальной сборной Туниса обнаружили запрещенное вещество кленбутерол.

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    3 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Нагельсман покинул пост тренера сборной Германии после провала на ЧМ

    Тренер Нагельсман ушел в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

    Tекст: Мария Иванова

    Наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман согласился сложить полномочия по итогам трехчасовых переговоров с руководством Немецкого футбольного союза, крайне разочарованным ранним вылетом с мирового первенства.

    Руководство Немецкого футбольного союза настоятельно рекомендовало специалисту оставить должность, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Sky Sport. Встреча представителей организации с наставником продолжалась три с половиной часа. Функционеры были готовы уволить тренера при отказе, однако он согласился уйти добровольно.

    Главным кандидатом на освободившееся место считается Юрген Клопп. Бывший рулевой английского клуба «Ливерпуль» готов принять предложение возглавить национальную команду, если получит официальное приглашение.

    В понедельник немецкие футболисты уступили сборной Парагвая в матче одной шестнадцатой финала чемпионата мира, который прошел в американском Бостоне. Команда потерпела поражение в серии пенальти и покинула турнир. Сразу после игры специалист заявлял о желании продолжить работу.

    Изначально контракт с наставником был рассчитан до 31 июля 2028 года, соглашение продлили в январе 2025 года. Он тренировал сборную с сентября 2023 года, перейдя на этот пост из мюнхенского клуба «Бавария».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая выбила команду Германии с чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти.

    Ведомство федерального канцлера ФРГ назвало технической ошибкой хвалебный пост Фридриха Мерца о выступлении немецких футболистов.

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной в честь исторической победы над немцами.

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