Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы

Tекст: Антон Антонов

«Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», – говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для Economist.

Фон дер Ляйен и Рютте подчеркнули, что странам-союзникам НАТО и государствам ЕС необходимо больше истребителей, самолетов дозаправки в воздухе, кораблей и подводных лодок. По их словам, поддержка, которую европейские страны направляют на Украину, а также конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на военные запасы, включая перехватчики и средства борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен и Рютте отметили, что нынешние оборонные производственные мощности Европы не поспевают за растущим спросом. Они указали на риск дальнейшего истощения арсеналов без резкого наращивания выпуска вооружений и военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявлял о неспособности Европы обеспечить свою безопасность без поддержки США.