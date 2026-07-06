Форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира

Tекст: Алексей Дегтярёв

Британский форвард достиг отметки в 14 забитых мячей на мировых первенствах, передает ТАСС.

Это стало возможным благодаря голу в матче 1/8 финала турнира против сборной Мексики.

Такое же количество голов на чемпионатах мира забивал немецкий нападающий Герд Мюллер. Лидером списка остается аргентинец Лионель Месси с 20 мячами. За ним следуют француз Килиан Мбаппе (19), немец Мирослав Клозе (16) и бразилец Роналдо (15).

На данный момент Кейну 32 года, с августа 2023 года он защищает цвета мюнхенской «Баварии», а до этого выступал за лондонский «Тоттенхэм». Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, имея на своем счету 85 голов. На чемпионате мира в России он отличился шесть раз, став лучшим бомбардиром того турнира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче 1/16 финала турнира Гарри Кейн забил два победных мяча в ворота сборной ДР Конго. На групповом этапе соревнований английский нападающий дважды поразил ворота команды Хорватии. Французский форвард Килиан Мбаппе ранее довел количество своих голов на чемпионатах мира до 16.