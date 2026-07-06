Полянский: Механизма исключения из ОБСЕ нет

Tекст: Антон Антонов

«Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового», – приводит слова Полянского РИА «Новости».

Полянский уточнил, что вопрос об участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно. По его словам, такое решение принимается на уровне главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил о пагубности ухода Москвы из ОБСЕ, называя его подарком для Запада и идеальным сценарием для недругов России.

Он обвинил Евросоюз в подавлении альтернативных мнений по России на площадке ОБСЕ и дисциплинировании стран блока в антироссийской линии.