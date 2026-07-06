Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии

Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Парагвая, передает ТАСС. Французский форвард реализовал пенальти на 70-й минуте, принеся своей сборной победу с минимальным счетом 1:0. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в стадии плей-офф, учитывая дубль в ворота Швеции в 1/16 финала.

Ранее Мбаппе демонстрировал выдающуюся результативность на двух предыдущих мировых первенствах. На победном для Франции турнире 2018 года в России он забил трижды в матчах на выбывание, а на турнире 2022 года в Катаре, где французы взяли серебро, отличился пять раз.

В настоящее время 27-летний нападающий защищает цвета испанского «Реала», с которым уже завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французская команда победила сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

Ранее сборная Франции переиграла шведских футболистов с разгромным счетом.

На групповом этапе турнира Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по общему количеству забитых мячей.