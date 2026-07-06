Колумнист Галеотти осудил идею запрета мультфильма «Маша и Медведь» в Британии

Tекст: Антон Антонов

Галеотти в Spectator назвал абсурдными попытки «цензурировать детские телепередачи» и спросил: «Неужели мы должны поверить в то, что гардероб непоседливого мультипликационного персонажа способен «промыть мозги» целому поколению британских малышей?».

Галеотти подчеркнул, что Запад возводит «новый железный занавес» и, по его словам, сейчас там появляются «собственные комиссары, ненавидящие веселье». Он задался вопросом, не связаны ли претензии к сериалу с тем, что он очеловечивает русских, и отметил, что Британии не нужно демонизировать каждого русского и все, что связано с Россией. Колумнист заявил, что с подобной ксенофобией следует бороться, передает ТАСС.

Журналист также рассказал, что корпорация Би-би-си отказалась приглашать его в радиэфир о «Маше и Медведе», узнав о его несогласии с предлагаемым запретом. По его словам, редакторы просили привести хотя бы несколько доводов в поддержку опасений парламентариев и предупреждали, что иначе сюжет могут не выпустить. Галеотти отказался, после чего, как он отметил, материал так и не вышел в эфир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 50 депутатов палаты общин призвала британское правительство ограничить показ «Маши и Медведя» после покупки Netflix прав на новые сезоны мультфильма.

Ранее стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ свежих серий российского мультсериала более чем в 100 странах мира

Планы британских парламентариев по ограничению трансляции мультфильма иностранные обозреватели, в том числе кипрский журналист Алекс Христофору, публично высмеяли.