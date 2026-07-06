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    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня

    Reuters: Трамп лично попросил Инфантино отменить дисквалификацию Балогуна

    Reuters: Трамп лично попросил Инфантино отменить дисквалификацию Балогуна
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    5 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

    Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира

    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
    @ Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим как минимум три гола в матчах плей-офф трех разных чемпионатов мира.

    Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Парагвая, передает ТАСС. Французский форвард реализовал пенальти на 70-й минуте, принеся своей сборной победу с минимальным счетом 1:0. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в стадии плей-офф, учитывая дубль в ворота Швеции в 1/16 финала.

    Ранее Мбаппе демонстрировал выдающуюся результативность на двух предыдущих мировых первенствах. На победном для Франции турнире 2018 года в России он забил трижды в матчах на выбывание, а на турнире 2022 года в Катаре, где французы взяли серебро, отличился пять раз.

    В настоящее время 27-летний нападающий защищает цвета испанского «Реала», с которым уже завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская команда победила сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

    Ранее сборная Франции переиграла шведских футболистов с разгромным счетом.

    На групповом этапе турнира Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по общему количеству забитых мячей.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    @ Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.

    Окончательный список пар второго раунда плей-офф турнира публикует РИА Новости. Уже 4 июля в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. На следующий день, 5 июля, Бразилия сыграет с Норвегией в Нью-Йорке, а Парагвай поборется за выход в четвертьфинал с Францией в Филадельфии.

    Шестого июля Португалия выйдет на поле против Испании в Далласе, тогда как Англия сразится с Мексикой в Мехико. Седьмого июля состоятся сразу три матча: США сыграют с Бельгией в Сиэтле, Аргентина встретится с Египтом в Атланте, а Швейцария – с Колумбией в Ванкувере.

    Текущий чемпионат мира стал историческим: в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Масштабный турнир совместно проводят три государства – США, Канада и Мексика. Завершатся соревнования 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии в матче одной шестнадцатой финала.

    Португальские футболисты одержали победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.

    Национальная команда Швейцарии забила два безответных мяча алжирским спортсменам.

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    5 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»

    Американист Дробницкий: Трамп облек предвыборные опасения в понятный его избирателю образ серпа и молота

    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп считает угрозой США тенденцию по распространению идей марксизма и социализма. Причиной беспокойства стала, в частности, победа соответствующе настроенных политиков в ходе праймериз Демпартии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер назвал коммунизм «раковой опухолью».

    «В термин «коммунизм» Трамп не закладывает, например, Китай, Вьетнам или правопреемника СССР – Россию. Это прямое указание главы Белого дома на опасную, по его словам, тенденцию в Демократической партии, где левый фланг сейчас представлен представителями марксистских и социалистских идей», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер напомнил, что научный марксизм уже долгие годы преподается в западных образовательных учреждениях. «Например, в университетах «Лиги плюща» марксистские принципы фактически упоминаются в позитивном ключе», – подчеркнул собеседник.

    «Опасения Трампа вызваны тем, что представители радикально настроенных кругов Демпартии, приверженные идеям социализма, выиграли на праймериз у сторонников демократического мейнстрима. Они рвутся к власти. Большинство из них эмигранты в первом поколении, не англосаксы, выходцы из мусульманских обществ. Яркий пример – мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани», –  напомнил он.

    «Все вышесказанное Трамп облек в понятный его избирателю образ серпа и молота. Он послал своему электорату сигнал: «коммунизм и марксизм на марше, поэтому на ноябрьских промежуточных выборах надо голосовать за республиканцев», – пояснил аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ходе речи в честь Дня независимости США в округе Вашингтон: «Звездно-полосатые» уже предавали забвению серп и молот, и мы сделаем это снова, если потребуется». По его словам, коммунизм поднял «свою уродливую голову в Америке».

    Политик назвал коммунизм «раковой опухолью, которую нужно быстро вырезать». По мнению президента, коммунистические идеалы является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказали свою неэффективность, передает The New York Times.

    Также Трамп указал на опасность коммунизма в ходе выступления в Южной Дакоте на горе Рашмор на фоне высеченных в скале портретов четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, передает New York Post.

    По его словам, в последнее время «американская идентичность подвергается новой атаке». «Спустя поколение после того, как мы боролись и победили в холодной войне против угрозы коммунизма, в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших», – продолжил президент.

    «Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм представляет собой смертельную угрозу американской свободе. Это величайшая угроза нашей стране», – заявил Трамп. 

    Президент охарактеризовал коммунизм как «полную противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью». «Это смерть, тирания и погоня за злом. Вы можете быть верны Карлу Марксу, или вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом, или вы можете быть патриотом. Вы не можете быть и тем, и другим одновременно», – заявил Трамп. Он поклялся, что США никогда не станут коммунистической страной.

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    5 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о леворадикальных идеях, заявил, что Америка «снова отправит серп и молот в небытие».

    «Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», – заявил Трамп, передает New York Times.

    Такую фразу он произнес в речи по случаю 250-летия США.

    Политик отметил, что коммунистические идеи вновь начали распространяться в Америке. Он сравнил подобную идеологию с уродливой угрозой и болезнью, от которой необходимо немедленно избавиться.

    По мнению президента, эта система является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказала свою неэффективность.

    Вашингтон никогда не примет коммунистический путь развития, уверен политик. В завершение выступления он выразил благодарность ветеранам, сражавшимся против коммунизма в Корее и Вьетнаме, особо отметив заслуги Пэта Финна, Руди Микинса и Пэриса Дэвиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на лидера Соединенных Штатов в день юбилея.

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    5 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Трамп сравнил Европу со странами третьего мира
    Трамп сравнил Европу со странами третьего мира
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа превращается в третий мир, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что такое превращение идет очень быстро, «глазом не успеешь моргнуть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал миграционную политику европейских стран и назвал ее катастрофой.

    Ранее Трамп во время встречи с премьером Британии Киром Стармером предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    Западные СМИ отмечали, что американский лидер принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами.

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    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.

    Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

    «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    4 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил журналист Барак Равид.

    «Зеленский поговорил с президентом Трампом в субботу и поздравил его с 250-летием независимости США», – сообщил Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости.

    Британский монарх поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости Соединенных Штатов, подчеркнув уникальность двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

    Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

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    4 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Марокко победила команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Встреча состоялась в субботу в Хьюстоне и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Аззедин Унаи, отличившийся на 50-й и 82-й минутах, третий гол забил Суфьян Рахими на 90+8-й минуте, передает РИА «Новости».

    Лучший бомбардир марокканцев на этом турнире Исмаэль Сайбари получил травму в первом тайме и покинул поле уже на 22-й минуте. В первой половине игры английский арбитр Майкл Оливер показал шесть желтых карточек, тогда как обе команды нанесли по воротам всего пять ударов. Такой дисбаланс зафиксирован впервые в истории мировых первенств с 1966 года, когда начали вести подробную статистику.

    В четвертьфинале сборная Марокко встретится с победителем матча Парагвай – Франция.

    Африканская команда стала первой на континенте, дважды пробившейся в четвертьфинал мирового первенства: ранее марокканцы доходили до этой стадии в 2022 году и заняли тогда четвертое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, марокканская сборная в 1/16 финала по пенальти победила команду Нидерландов со счетом 3:2.

    Сборная Канады в своем матче 1/16 финала минимально обыграла команду ЮАР со счетом 1:0.

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    3 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Американская полиция вступила в потасовку со сборной Египта

    Представители сборной Египта вступили в конфликт с полицией Далласа

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне игры плей-офф в Далласе американский полицейский спровоцировал острую стычку, грубо оттолкнув директора египетской команды от юного болельщика.

    В преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии произошла потасовка, передает РИА «Новости». Видео инцидента опубликовало издание Cairo 24.

    Один из футболистов фотографировался с ребенком в холле гостиницы. Директор команды Ибрагим Хасан попытался подойти к ним для совместного кадра. Однако американский полицейский грубо оттолкнул бывшего игрока.

    Началась словесная перепалка, во время которой силовик положил руку на кобуру пистолета. Вскоре в конфликт вмешались другие члены делегации и правоохранители. По словам очевидцев, ситуацию удалось быстро урегулировать.

    Ибрагим Хасан работает директором сборной и является братом-близнецом знаменитого Хусама Хасана. Встреча египтян с австралийцами состоится в пятницу в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские полицейские досмотрели футболистов сборной Уругвая с собаками.

    Правоохранительные органы Чикаго семь часов допрашивали нападающего национальной команды Ирака.

    Власти США разрешили иранским спортсменам приехать на игру против египтян за два дня до матча.

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    5 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президенты естественно затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля», – отметил Ушаков.

    По словам Ушакова, в разговоре была вновь подчеркнута предпочтительность для Москвы политико-дипломатического урегулирования конфликта при обязательном учете известных принципиальных российских подходов. Ушаков добавил, что Трамп подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков рассказал, что спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и готовы «в удобное время» приехать в Москву.

    Ушаков указал, что просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Трамп отметил, что для реализации такого потенциала следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

    14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием.

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    4 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Египетский футболист Хани установил антирекорд чемпионатов мира по автоголам

    Египетский футболист Хани стал антирекордсменом ЧМ по автоголам

    Tекст: Катерина Туманова

    Защитник национальной команды Египта Мохамед Хани вошел в историю мировых первенств, забив второй мяч в собственные ворота за один турнир.

    Во время матча 1/16 финала против австралийцев египетский защитник Хани срезал мяч в свои ворота во втором тайме, передает РИА «Новости». Это стало его вторым автоголом на турнире.

    Ранее Хани огорчил собственного вратаря в матче группового этапа против сборной Бельгии, который завершился со счетом 1:1. До этого момента ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал больше одного гола в свои ворота за всю карьеру.

    Мохамеду Хани 30 лет, всю профессиональную жизнь он защищает цвета египетского клуба «Аль-Ахли». Матч против австралийской команды стал для него 46-м выступлением в футболке национальной сборной.

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    5 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, «наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

    В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

    «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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