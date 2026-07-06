В МИД заявили, что не ждут отказа НАТО от антироссийского курса

Глава департамента МИД Масленников: Нет оснований ожидать изменения курса НАТО

Tекст: Антон Антонов

«Нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», – приводит слова Масленникова РИА «Новости».

По словам дипломата, подход Североатлантического альянса закреплен в Стратегической концепции НАТО 2022 года. В этом документе Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

Масленников подчеркнул, что Москва не видит каких-либо оснований ожидать изменений в подходе НАТО в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Масленников заявил о фактической подготовке НАТО к возможному конфликту с Россией и о закреплении образа России как «наиболее значительной и прямой угрозы безопасности» в доктринальных документах альянса.

В ежегодном докладе генсека альянса Марка Рютте Россия рассматривается как якобы самая значительная и прямая угроза безопасности, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе.

Масленников также сообщил о внимательном наблюдении российской стороны за военно-морскими учениями НАТО Breeze в акватории Болгарии и другими регулярными маневрами альянса у российских границ.