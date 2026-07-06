США попросили ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной Балогана

Журналист Джейкобс: США попросили ФИФА отменить красную карточку Балогана

Tекст: Антон Антонов

«Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна», – написал Джейкобс в X.

По его данным, в федерации настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за статьи 27 дисциплинарного кодекса и независимости комиссии.

Сборная США 1 июля обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

Балоган открыл счет, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику сборной БиГ Тарику Мухаремовичу.

В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие удаления с испытательным сроком на один год по статье 27, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры, и нападающий сможет выйти в матче 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле 6 июля.

Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

Власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.