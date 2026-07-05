Песков назвал Путина и Иванова близкими соратниками

Tекст: Антон Антонов

«Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», – заявил Песков Павлу Зарубину для ИС «Вести».



Он подчеркнул, что Иванов всегда занимал «весьма и весьма ответственные должности» и на каждом месте трудился самоотверженно, не жалея себя. Песков добавил, что лично наблюдал его работу более чем 20 лет и назвал этот период огромной частью собственной жизни.

По словам пресс-секретаря, уход Сергея Иванова стал большой утратой для всех, кто с ним работал. Особенно болезненной потерей Песков назвал ее для Путина, отметив значимость Иванова для президента в личном плане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 74-м году жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался.

Президент России Владимир Путин направил семье Иванова телеграмму с глубокими соболезнованиями. Позднее глава государства посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве.